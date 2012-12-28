Сколько в Липецке снега в пирамидах Хеопса?

Сейчас высота снежного покрова в городе — 26 сантиметров.

По данным региональных метеорологов, высота снежного покрова в Липецке сейчас — 26 сантиметров. А сколько снега вообще в городе?Давайте считать. Площадь Липецка — 330,15 км². Сократим для простоты счета до 330 000 000 м³. Один кубометр снега размазан по четырем квадратным метрам города. Следовательно, на улицах города скопилось 82 500 000 м³ снега.Много ли это? Сравним с известной всем пирамидой Хеопса в Египте. Ее объем — 2,58 млн м³. Значит, снега в Липецке лежит столько, что из него можно было бы построить 31 такую пирамиду! Добавим, что эти подсчеты условны, в комментариях к новости вы можете предложить свои выкладки.А сколько снега вывезли с улиц и тротуаров со времени первых снегопадов? По словам начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрия Пушилина — 392 123 кубометра. В кузов «КамАЗа» входит до 20 кубометров снега. Если брать этот груз за единицу подсчета, то грузовики МБУ совершили с ноября 19 600 ходок!По данным тех же метеорологов, снег в Липецке пока не тает. У нас продолжается климатическая зима: толщина льда на реке Воронеж в районе центрального пляжа остается неизменной — 25 сантиметров. Паводок в Липецке в региональном МЧС ждут, как сообщал GOROD48, в третьей декаде марта. Он может быть катастрофическим по последствиям при совпадении двух условий: плюсовой среднесуточной температуры и осадков в виде дождя.