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сегодня, 16:33
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Сколько в Липецке снега в пирамидах Хеопса?

Сейчас высота снежного покрова в городе — 26 сантиметров.

По данным региональных метеорологов, высота снежного покрова в Липецке сейчас — 26 сантиметров. А сколько снега вообще в городе?

Давайте считать. Площадь Липецка — 330,15 км². Сократим для простоты счета до 330 000 000 м³. Один кубометр снега размазан по четырем квадратным метрам города. Следовательно, на улицах города скопилось 82 500 000 м³ снега.

Много ли это? Сравним с известной всем пирамидой Хеопса в Египте. Ее объем — 2,58 млн м³. Значит, снега в Липецке лежит столько, что из него можно было бы построить 31 такую пирамиду! Добавим, что эти подсчеты условны, в комментариях к новости вы можете предложить свои выкладки.

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А сколько снега вывезли с улиц и тротуаров со времени первых снегопадов? По словам начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрия Пушилина — 392 123 кубометра. В кузов «КамАЗа» входит до 20 кубометров снега. Если брать этот груз за единицу подсчета, то грузовики МБУ совершили с ноября 19 600 ходок!

По данным тех же метеорологов, снег в Липецке пока не тает. У нас продолжается климатическая зима: толщина льда на реке Воронеж в районе центрального пляжа остается неизменной — 25 сантиметров. Паводок в Липецке в региональном МЧС ждут, как сообщал GOROD48, в третьей декаде марта. Он может быть катастрофическим по последствиям при совпадении двух условий: плюсовой среднесуточной температуры и осадков в виде дождя.
снег
паводок
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Комментарии (7)

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Липчанин
22 минуты назад
Почти 20 тыс ходок. Получается, при условии что один камаз в день делал не более 10 ходок, снег вывозили 20 камазов, ежедневно, почти 3,5 месяца.
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Надо
23 минуты назад
Считать в стопках денег,которые положат в карман.
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Крокодил
29 минут назад
А если сложить весь песок, который рассыпали на дорогах, если верить отчётам коммунальщиков,то я думаю тоже пару пирамид получится!
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Пессимист
32 минуты назад
Надо пересчитать на тонно-километры и деньго-рубли
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Зоркий
33 минуты назад
Интересная задача для ЕГЭ на физику и математику: Общеизвестно, что снег в Липецке не тает вообще при температуре +8 и на солнце. Все поддается только вывозу Камазами МБУ. Теперь, малыш, рассчитай, сколько Audi Q8 можно купить на 19 600 КАМАЗов не растаявшего при плюсовой температуре снега при стоимости 1 камаза 10 тысяч рублей? Доп.вопрос: также рассчитай стоимость потенциального отката 7% «метеорологам», обосновавшим и рассчитавшим объемы вывозимого снега
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Гостья
34 минуты назад
Как польётся это всё под наши горки! Никакие ливнёвки не выдержат! О чём думает мэрия?
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Балбес
44 минуты назад
А в папугаях сколько?
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