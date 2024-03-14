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«Электробус и автобусы для частного сектора»: в мэрии рассказали, как будет работать транспорт в дни выборов
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Общество
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сегодня, 17:24
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«КамАЗ» на батарейках» протестировали на избирательном маршруте
По регулярным маршрутам электробусы поедут уже этой весной.
Проехать по этому «избирательному» маршруту доверили Оксане Костюченко. Несмотря на солидный стаж (25 лет работы на троллейбусе, потом — на трамвае), водитель признается, что немного волнуется.
По ее словам, так далеко по Липецку на электробусе она еще не ездила — максимум на станцию техобслуживания, которая находится неподалеку от трамвайного депо. Однако «КамАЗ» на батарейках» обладатель прав категорий B, D, троллейбуса и трамвая уже оценила:
— Очень удобное рабочее место. Рулевая легкая, педальки легкие, нерезкие тормоза. По вождению мало чем отличается от автобуса, но ехать на нем куда мягче. Трогается плавно, плавно тормозит. И, главное, не шумит — иногда ловлю себя на мысли, работает двигатель или нет? Есть дисплей заднего вида, что позволяет парковаться без помех. Сидение регулируется в нескольких местах...
— Это самолет! — говорит председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов, внимательно слушающий водителя.
По уровню комфорта для водителя, возможно. Но разогнаться электробус может лишь до 70 км/ч — так для безопасности пассажиров предусмотрено технологически. Мощность его аккумулятора — 125 кВ. Как у 60 утюгов. У машины — два асинхронных электродвигателя, расположенных в электропортальном мосту под днищем. Но это не «Тесла» — электробус не бесшумен. Ресурс электробатарей рассчитан на 15 лет. Ровно такой же срок у производителя по сервисному обслуживанию транспорта. Электробус «КамАЗ-6282» называют одной из высокотехнологичных моделей в линейке пассажирской автотехники. Ее производят с 2018 года.
Главный инженер «Горэлектротранса» Сергей Кузьмин говорит о том, что ровно год назад машина этой марки с надписью на борту большими буквами «Это электробус» была на тестовых испытаниях в Липецке и очень неплохо себя зарекомендовала. Как, кстати, и станция ультрабыстрой зарядки:
— Завод-изготовитель заявляет до 140 километров запаса хода на одной зарядке. Зарядная станция позволяет зарядить батарею до 80% за 15 минут. Поэтому электробусы могут подзаряжаться через рейс-два в зависимости от его протяженности. В отличие от электромобиля, водителю электробуса не нужно выходить для этого из кабины. Токоприемник электробуса поднимается нажатием кнопки из кабины.
Вместе с десятком электробусов МУП получил и три зарядных станции. Одна из них находится на территории депо предприятия, вторая — на кольце 9-го микрорайона, третья — в микрорайоне «Елецкий».
Станция ультрабыстрой зарядки мощностью 300 кВт похожа на очень большой холодильник из нержавейки. Зарядное устройство электробуса подключается к передающему устройству станции так же быстро, как на АЗС вставляют топливный шланг в бак автомобиля. Щелчок — и соединение установлено.
Если говорить о салоне электробуса, то есть в нем неудобство, на которое часто жалуются пожилые люди: несколько пассажирских кресел развернуты спиной к кабине водителя. Но, пожалуй, это и все замечания.
В салоне — абсолютно ровный пол. Еще один плюс — он сконструирован с учетом потребностей маломобильных людей. Машина рассчитана на перевозку 85 пассажиров. Неоспоримое удобство — вмонтированные в борта USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов. А еще смонтированное под потолком электронном табло помимо рекламных роликов и иной информации показывает в режиме онлайн название остановки, к которой подъезжает электробус (информацию о своем местонахождении он получает по навигатору, настроенному на систему ГЛОНАСС).
Липчане, кстати, с любопытством смотрели на этот электробус. А на одной из остановок в него даже захотела сесть девушка. Ей вежливо открыли двери и сказали, что это можно будет сделать в ближайшие субботу и воскресение.
Но что будет, когда выборы закончатся? Как будут эксплуатировать эти красивые машины с желтыми номерами от 500 до 510 серии АЕ?
По словам Евгения Чекрыжова, концепция использования электробусов не изменилась: они будут задействованы в подвозе горожан к ключевым трамвайным остановкам по мере запуска обновленных веток рельсового электротранспорта.
Первую из них концессионер, «Мовиста-Регионы Липецк», обещает сдать в эксплуатацию к маю. Это «двойка» — трамваи этого маршрута ездят от депо до остановки «Памятник танкистам». В апреле концессионер планирует осуществить технический запуск «двойки» — две недели погонять по нему новые трамваи, груженые мешками с песком. Вибрация покажет те места, которые нужно будет подбить щебнем, после чего в трамваях повезут пассажиров.
Председатель дептранса, кстати, проанонсировал важнейшую вещь, которая уже давно есть в Москве: введение тарифа, предусматривающего бесплатную пересадку электробуса на трамвай (и наоборот) в течение получаса — время стыковок таких рейсов МУП «Горэлектротранс» будет выдерживать по графикам. Новые трамваи от «Моависты» и 10 электробусов от «КамАЗа» выполнены, кстати, в одной цветовой гамме, указывающей, что они принадлежат одному предприятию, «Горэлектротрансу».
На балансе МУПа есть еще пять электробусов, приобретенных городской администрацией при мэре Сергее Иванове. С ними все в порядке. «Горэлектротранс» также планирует использовать их в работе, но после ввода в эксплуатацию электробусов из Татарстана. Под эти старые модели электробусов предусмотрены свои зарядные станции.
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