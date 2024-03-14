Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Оперативный штаб ввел в Липецкой области двухуровневую систему оповещения
Общество
Полиция проводит проверку по видео с избиением в 27-м микрорайоне
Происшествия
Житель Липецка спалил дом соседей из-за пустяковой ссоры
Происшествия
42-летний мужчина погиб на диване
Происшествия
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, помощь пострадавшей в ДТП девочке и спасенное сграффито
Общество
«Электробус и автобусы для частного сектора»: в мэрии рассказали, как будет работать транспорт в дни выборов
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Полиция заинтересовалась видео со стрельбой по собакам
Происшествия
Масленица в Липецке: богатырские забавы и русские потехи
Общество
Правительство области предупреждает: мошенники могут вовлечь своих жертв в преступления
Общество
Читать все
Полиция заинтересовалась видео со стрельбой по собакам
Происшествия
На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства
Общество
Масленица в Липецке: богатырские забавы и русские потехи
Общество
«КамАЗ» на батарейках» протестировали на избирательном маршруте
Общество
Осталось немного: липчанам рассказали, когда наступит метеорологическая весна
Погода в Липецке
Во Дворце бракосочетания пройдут и свадьбы, и выборы
Общество
32-летняя женщина-курьер телефонных мошенников забрала деньги у 12 пенсионеров
Происшествия
Ельчанин пожаловался на постановление военного комиссара и выиграл суд
Общество
Орудовавший по схеме «Ваш родственник попал в беду» мошенник получил 7 лет колонии
Происшествия
Весна укрепляет позиции: в Липецкой области днем до +7
Погода в Липецке
Читать все
Общество
438
сегодня, 17:24
12

«КамАЗ» на батарейках» протестировали на избирательном маршруте

По регулярным маршрутам электробусы поедут уже этой весной.

Жителей новых юго-западных микрорайонов Липецка 16 и 17 марта к избирательным участкам будет возить электробус. Начальная точка маршрута — улица Хренникова в микрорайоне «Елецкий». Далее электробус проследует по улицам Катукова и Свиридова через 27-й и 28-й микрорайоны, «Европейский», «Победу», по улице Меркулова объедет 22-й микрорайон, затем проедет по проспекту 60 лет СССР и по улицам Кривенкова и Катукова вернется в «Елецкий». Сегодня этот временный маршрут во избежание каких-либо эксцессов обкатали несколько водителей МУП «Горэлектротранс» (на «избирательном» маршруте в выходные будут работать три электробуса).

gatxd6drrrpvp0xhse1bsmmyx9azbm08.jpg

Проехать по этому «избирательному» маршруту доверили Оксане Костюченко. Несмотря на солидный стаж (25 лет работы на троллейбусе, потом — на трамвае), водитель признается, что немного волнуется.

photo1710418442.jpeg+2024-03-14-17.20.31+niz.jpg

По ее словам, так далеко по Липецку на электробусе она еще не ездила — максимум на станцию техобслуживания, которая находится неподалеку от трамвайного депо. Однако «КамАЗ» на батарейках» обладатель прав категорий B, D, троллейбуса и трамвая уже оценила:

— Очень удобное рабочее место. Рулевая легкая, педальки легкие, нерезкие тормоза. По вождению мало чем отличается от автобуса, но ехать на нем куда мягче. Трогается плавно, плавно тормозит. И, главное, не шумит — иногда ловлю себя на мысли, работает двигатель или нет? Есть дисплей заднего вида, что позволяет парковаться без помех. Сидение регулируется в нескольких местах...

— Это самолет! — говорит председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов, внимательно слушающий водителя.

2ef1d7b6-af27-4d61-b3dc-ab779b172172.jpg

3cb130fb-54a5-4dc5-a6f1-20202f195fc3.jpg

По уровню комфорта для водителя, возможно. Но разогнаться электробус может лишь до 70 км/ч — так для безопасности пассажиров предусмотрено технологически. Мощность его аккумулятора — 125 кВ. Как у 60 утюгов. У машины — два асинхронных электродвигателя, расположенных в электропортальном мосту под днищем. Но это не «Тесла» — электробус не бесшумен. Ресурс электробатарей рассчитан на 15 лет. Ровно такой же срок у производителя по сервисному обслуживанию транспорта. Электробус «КамАЗ-6282» называют одной из высокотехнологичных моделей в линейке пассажирской автотехники. Ее производят с 2018 года.

6c47d898-81dd-4de2-8dc7-9fdb104231df.jpg

Главный инженер «Горэлектротранса» Сергей Кузьмин говорит о том, что ровно год назад машина этой марки с надписью на борту большими буквами «Это электробус» была на тестовых испытаниях в Липецке и очень неплохо себя зарекомендовала. Как, кстати, и станция ультрабыстрой зарядки:

— Завод-изготовитель заявляет до 140 километров запаса хода на одной зарядке. Зарядная станция позволяет зарядить батарею до 80% за 15 минут. Поэтому электробусы могут подзаряжаться через рейс-два в зависимости от его протяженности. В отличие от электромобиля, водителю электробуса не нужно выходить для этого из кабины. Токоприемник электробуса поднимается нажатием кнопки из кабины.

photo1710418442 (1).jpeg+2024-03-14-17.20.02+niz.jpg

Вместе с десятком электробусов МУП получил и три зарядных станции. Одна из них находится на территории депо предприятия, вторая — на кольце 9-го микрорайона, третья — в микрорайоне «Елецкий».

Станция ультрабыстрой зарядки мощностью 300 кВт похожа на очень большой холодильник из нержавейки. Зарядное устройство электробуса подключается к передающему устройству станции так же быстро, как на АЗС вставляют топливный шланг в бак автомобиля. Щелчок — и соединение установлено.

Если говорить о салоне электробуса, то есть в нем неудобство, на которое часто жалуются пожилые люди: несколько пассажирских кресел развернуты спиной к кабине водителя. Но, пожалуй, это и все замечания.

3b0793e3-34d5-4e59-9b54-21c5eb475501.jpg

341c0ae6-f874-4ee3-9388-eb9e990af8c9.jpg

В салоне — абсолютно ровный пол. Еще один плюс — он сконструирован с учетом потребностей маломобильных людей. Машина рассчитана на перевозку 85 пассажиров. Неоспоримое удобство — вмонтированные в борта USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов. А еще смонтированное под потолком электронном табло помимо рекламных роликов и иной информации показывает в режиме онлайн название остановки, к которой подъезжает электробус (информацию о своем местонахождении он получает по навигатору, настроенному на систему ГЛОНАСС).

486831f5-df63-4055-a38b-d2956bd3a807.jpg

Липчане, кстати, с любопытством смотрели на этот электробус. А на одной из остановок в него даже захотела сесть девушка. Ей вежливо открыли двери и сказали, что это можно будет сделать в ближайшие субботу и воскресение.

Но что будет, когда выборы закончатся? Как будут эксплуатировать эти красивые машины с желтыми номерами от 500 до 510 серии АЕ?

По словам Евгения Чекрыжова, концепция использования электробусов не изменилась: они будут задействованы в подвозе горожан к ключевым трамвайным остановкам по мере запуска обновленных веток рельсового электротранспорта.

fccd58de-4a5b-4870-b1f2-22b532095407.jpg

7383cff7-8655-415f-a518-ff02dfc95262.jpg

Первую из них концессионер, «Мовиста-Регионы Липецк», обещает сдать в эксплуатацию к маю. Это «двойка» — трамваи этого маршрута ездят от депо до остановки «Памятник танкистам». В апреле концессионер планирует осуществить технический запуск «двойки» — две недели погонять по нему новые трамваи, груженые мешками с песком. Вибрация покажет те места, которые нужно будет подбить щебнем, после чего в трамваях повезут пассажиров.

Председатель дептранса, кстати, проанонсировал важнейшую вещь, которая уже давно есть в Москве: введение тарифа, предусматривающего бесплатную пересадку электробуса на трамвай (и наоборот) в течение получаса — время стыковок таких рейсов МУП «Горэлектротранс» будет выдерживать по графикам. Новые трамваи от «Моависты» и 10 электробусов от «КамАЗа» выполнены, кстати, в одной цветовой гамме, указывающей, что они принадлежат одному предприятию, «Горэлектротрансу».

На балансе МУПа есть еще пять электробусов, приобретенных городской администрацией при мэре Сергее Иванове. С ними все в порядке. «Горэлектротранс» также планирует использовать их в работе, но после ввода в эксплуатацию электробусов из Татарстана. Под эти старые модели электробусов предусмотрены свои зарядные станции.
электробус
трамвай
концессия
0
0
0
4
4

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Илья
16 минут назад
Власти ответственные за транспортное благополучие города добавьте пожалуста автобусов на 24 маршрут после отмены 24а очень долго приходится ждать порой целый час стоишь.
Ответить
Эля
8 минут назад
Вы правы, безобразно ездят 24-тые. Сегодня не было с рудника на 16:07 и с большой вероятностью не было и на 15:53. А вечерами можно и во все не дождаться.
Ответить
Линыч
24 минуты назад
я не пожилой житель города но мне тоже не нравится сидения против хода движения
Ответить
О как
35 минут назад
Волгобас на батарейках уже был,теперь очередь КамАЗ
Ответить
Дмитрий
37 минут назад
Почему Сырский Рудник заменили на Елецкий? Мы тоже хотим за один тариф добираться до ЛТЗ. С Елецкого туда ходит беспересадочный 325 автобус. Он так же едет и по ул. Металлургов, охватывает весь центр ЛТЗ до пл. Клименкова. Я считаю, справедливо было бы, что бы это было именно для Опытной и Сырского но не для Елецкого куда были продлены кажется все топовые маршруты города.
Ответить
Интересне
55 минут назад
Тогда их на рельсы поставят и обзовут нанотрамваем!
Ответить
Шаман
57 минут назад
Так и буду раз в шесть лет выкатывать эти сараи, а потом закатывать.
Ответить
дэжавю
57 минут назад
каждый год, ну буквально каждый год вы эти россказни про чудо-электробасы выдаете за новости :))) благо, память липчан наверное как у рыбки минут пять..
Ответить
Гость
сегодня, 17:45
Ресурс батарей 15 лет? Серьёзно?)))
Ответить
Интересно
сегодня, 17:38
"Батарейки" кончатся - где будете искать? У нас не производятся.
Ответить
ААА
сегодня, 17:49
Ты из прошлого века? Новое воспринимаешь с недоверием
Ответить
ЫЫЫ
48 минут назад
Ты из прошлого века? Новое воспринимаешь с недоверием Это новое что то никак не приживётся на липовом черноземье. Ребята пока не понимают как на них м пилить....
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru