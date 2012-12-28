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Происшествия
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19 минут назад
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Два БПЛА подавлены в Становлянском районе
Губернатор Игорь Артамонов объявило об отбое отбое воздушной опасности.
Напоминаю, что при обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам, нельзя их трогать. Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по номеру 112», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Режим «Воздушная опасность» отменен.
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