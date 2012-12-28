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630
19 минут назад
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Два БПЛА подавлены в Становлянском районе

Губернатор Игорь Артамонов объявило об отбое отбое воздушной опасности. 

«Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов. Жертв и разрушений на земле нет. На месте работают сотрудники спецслужб. 

Напоминаю, что при обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам, нельзя их трогать. Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по номеру 112», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Режим  «Воздушная опасность» отменен. 
воздушная тревога
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Комментарии (1)

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Аква
3 минуты назад
Так ее и не было. Кому наше правительство объявляло, себе наверное.
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