«ЭкоПром» не убирает мусор, где ни попадя

Так региональный оператор отреагировал на обидный плакат, прикрепленный к дереву, под которым с прошлого года лежит мешок с листовой.

На углу дома №80 по улице Первомайской появилась любопытная инсталляция. К стволу березы кто-то примотал скотчем призыв к компании «ЭкоПром-Липецк» убрать наконец-то мешок с листвой, лежащий под деревом, очевидно, с прошлого года.— Региональный оператор вывозит отходы только с утвержденных мест накоплений отходов, — так отреагировали на присланные GOROD48 фотографии в «ЭкоПроме».Меж тем в Госжилинспекции мы выяснили, что «ЭкоПром» находится ровно в одном в шаге от возможного расторжения с ним договора со стороны областного управления экологии на вывоз мусора из его зоны ответственности: Липецка, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. Чтобы получить формальный повод к этому, нужны девять вступивших в силу постановлений Госжилинспекции о привлечении регоператора к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ — за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. А с начала года таких постановлений ГЖИ в адрес «ЭкоПрома» выписало уже восемь.В ведомстве подчеркнули, что состояние многих контейнерных площадок в Липецке даже сегодня, когда ничто не препятствует своевременной уборке мусора, не выдерживает никакой критики.Ситуацию еще больше усугубляет нерасторопность управляющих компаний, в обязанности которых входит соблюдение санитарных требований на контейнерных площадках и вокруг нее.