Липецкая вечЁрка: когда наступит метеорологическая весна, программа Масленицы и расстрел собак
Полиция прекратила уголовное дело в отношении благоустройства сквера у Комсомольского пруда
Игорь Артамонов сообщил о награждении взрывотехников и спасателей, обезвредивших остатки БПЛА
Общество
562
сегодня, 15:14
6
«ЭкоПром» не убирает мусор, где ни попадя
Так региональный оператор отреагировал на обидный плакат, прикрепленный к дереву, под которым с прошлого года лежит мешок с листовой.
— Региональный оператор вывозит отходы только с утвержденных мест накоплений отходов, — так отреагировали на присланные GOROD48 фотографии в «ЭкоПроме».
Меж тем в Госжилинспекции мы выяснили, что «ЭкоПром» находится ровно в одном в шаге от возможного расторжения с ним договора со стороны областного управления экологии на вывоз мусора из его зоны ответственности: Липецка, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. Чтобы получить формальный повод к этому, нужны девять вступивших в силу постановлений Госжилинспекции о привлечении регоператора к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ — за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. А с начала года таких постановлений ГЖИ в адрес «ЭкоПрома» выписало уже восемь.
В ведомстве подчеркнули, что состояние многих контейнерных площадок в Липецке даже сегодня, когда ничто не препятствует своевременной уборке мусора, не выдерживает никакой критики.
Ситуацию еще больше усугубляет нерасторопность управляющих компаний, в обязанности которых входит соблюдение санитарных требований на контейнерных площадках и вокруг нее.
0
1
0
1
5
Комментарии (6)