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сегодня, 15:14
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«ЭкоПром» не убирает мусор, где ни попадя

Так региональный оператор отреагировал на обидный плакат, прикрепленный к дереву, под которым с прошлого года лежит мешок с листовой.

На углу дома №80 по улице Первомайской появилась любопытная инсталляция. К стволу березы кто-то примотал скотчем призыв к компании «ЭкоПром-Липецк» убрать наконец-то мешок с листвой, лежащий под деревом, очевидно, с прошлого года.

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— Региональный оператор вывозит отходы только с утвержденных мест накоплений отходов, — так отреагировали на присланные GOROD48 фотографии в «ЭкоПроме».

Меж тем в Госжилинспекции мы выяснили, что «ЭкоПром» находится ровно в одном в шаге от возможного расторжения с ним договора со стороны областного управления экологии на вывоз мусора из его зоны ответственности: Липецка, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. Чтобы получить формальный повод к этому, нужны девять вступивших в силу постановлений Госжилинспекции о привлечении регоператора к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ — за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. А с начала года таких постановлений ГЖИ в адрес «ЭкоПрома» выписало уже восемь.

В ведомстве подчеркнули, что состояние многих контейнерных площадок в Липецке даже сегодня, когда ничто не препятствует своевременной уборке мусора, не выдерживает никакой критики.

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Ситуацию еще больше усугубляет нерасторопность управляющих компаний, в обязанности которых входит соблюдение санитарных требований на контейнерных площадках и вокруг нее.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Бабка Первая)
9 минут назад
Ладно, ЭкоПром - бяка. Но те, кто листву собрал, почему не донесли её до мусорного бака? И что, дворников там нет? Несчастные-еее... А давайте, все начнём оставлять пакеты, где нам удобно.
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Так И Сделаем
18 минут назад
Пусть убирает тот , кто его набросал!
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Tt
31 минуту назад
Выдать мэру лопату и телегу * сбора мусора-она вам быстро порядок наведет!
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Пазор
36 минут назад
Пазорище
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Гость
40 минут назад
В Добровском районе в с.Каликино на первый день выборов не смогли а вывезти мусор из мусорных баков рядом с дорогой !Ужас!молодцы жкх
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да уж
42 минуты назад
зажрался ваш экопром, за что только деньги платим, * с жил инспекции на площадь Победы 3 поглядите, все подьезды нормальные, а на мусорке вечный срач
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