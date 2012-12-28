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«Электробус и автобусы для частного сектора»: в мэрии рассказали, как будет работать транспорт в дни выборов

Жителей новых районов на избирательные участки отвезет электробус, а обитателей частного сектора — 10 специально выделенных автобусов.

Как уже сообщал GOROD48, 16 и 17 марта, в дни проведения президентских выборов, проезд по всем муниципальным маршрутам Липецка будет бесплатным независимо от формы собственности перевозчика — за это во вторник с подачи мэрии проголосовал горсовет. Сегодня в мэрии рассказали о новых деталях этого решения.

Так, 10 автобусов будут бесплатно возить на выборы жителей улиц частного сектора (с подробными маршрутами можно ознакомиться по этой ссылке). Все они будут отправляться от начальной точки маршрута в 9:00, в 11:00, в 13:00, в 15:00 и в 17:00. Все такие автобусы будут останавливаться на остановках, указанных в карточках.

А вот жителей новых микрорайонов 16 и 17 марта к избирательным участкам будет возить электробус. Начальная точка маршрута — улица Хренникова в микрорайоне «Елецкий». Далее электробус проследует по улицам Катукова и Свиридова через 27-й и 28-й микрорайоны, «Европейский», «Победу», по улице Меркулова объедет 22-й микрорайон, далее проедет по проспекту 60 лет СССР и по улицам Кривенкова и Катукова вернется в «Елецкий». Время работы маршрута — с 08:00 до 19:00, интервал движения — 15-20 минут.

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— Хотим напомнить горожанам, что эти меры поддержки распространяются и на трамвайные, и на автобусные маршруты. Для осуществления поездки каждому пассажиру нужно получить билет у водителя, приложить транспортную или банковскую карту к терминалу оплаты и получить билет в электронном виде. Деньги за такой билет с карт списаны не будут, — рассказал вице-мэр Николай Дергунов.

Также Николай Дергунов сообщил, на ремонт каких улиц будут потрачены выделенные губернатором Игорем Артамоновым 250 миллионов рублей, о чем было заявлено им вчера в ОЦКНТ на встрече с активными горожанами:

— Часть этой суммы мы точно потратим на восстановление большими картами при наступлении устойчивых положительных температур улиц Ковалева, Студеновской, Советской, Плехановского спуска. К концу недели, после объезда Липецка, мы определимся еще с рядом улиц, которые будут отремонтированы.
выборы
транспорт
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Комментарии (3)

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Сначала новые
макс
3 минуты назад
Вот что значит выборы. Готовы запустить любой маршрут, о которых тысячи горожан просят постоянно Мэрию. Заставить перевозчиков выводить все автобусы, прописанные контрактом, и даже ввести бесплатный проезд. Но только на пару дней. Проголосуйте - и автобусы вновь начнут пропускать рейсы.
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13579
4 минуты назад
А за чем прикладывать карту если проезд бесплатный??? Для какой нибудь статистики, чтобы ей потом манипулировать??? Или чтобы потом списать за проезд???
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Опасаюсь,
36 минут назад
Как бы не вышло, что вместо 0 спишут 1000.
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