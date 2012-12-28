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Происшествия
Более, чем на четырех десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области заработала «горячая линия» по правам потребителей
Общество
Любовь зла: попавшийся с героином 29-летний москвич объяснил всё ультиматумом девушки
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе пострадали водитель и двое детей
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Общество
1114
сегодня, 10:03
15

Новый председатель департамента ЖКХ сегодня вступает в должность

Сергей Ходяков стал седьмым председателем департамента с 2019 года.

11 марта в должность председателя департамента ЖКХ администрации Липецка вступает Сергей Ходяков. Бывший генеральный директор АО «ЛГЭК» сменил в кресле председателя Ирину Вербецкую, которая ушла в отставку в связи с переходом на работу в одну из федеральных структур. 

Сергей Ходяков стал седьмым руководителем департамента с 2019 года.  

До того как возглавить АО «ЛГЭК»  Сергей Ходяков  был директором МУ «Управление капитального ремонта», директором МУП «Горэлектросеть», учредителем ООО «ЭТМ».

— У Сергея Ходякова, нового его руководителя, отменный опыт работы в отрасли и крепкое рукопожатие. Уверена, что силу этого рукопожатия скоро почувствуют другие. Уверена, что новый председатель департамента сможет консолидировать наши усилия в наведении порядка в жилищно-коммунальной сфере, — сказала GOROD48 мэр Липецка, комментируя это назначение.

ЖКХ
администрация Липецка
назначения
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Караул
6 минут назад
Куда еще жаловаться кроме РВК-Липецк, ЕДС, Управляющей Компании, ГЖИ, прокуратуры, администрации, следственного комитета и тп?? Если на Писарева 4 во дворе из колодца канализации нечистоты бьют наружу и растекаются по двору уже больше 2-х недель… Ответ от вышеуказанных организаций что все устранено, но это полнейший обман и вранье..
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Tt
9 минут назад
Не надолго….
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Гость
26 минут назад
До недавнего времени выбирали по принципу — хороший человек, теперь индивидуализировали , прогресс— крепкое рукопожатие!
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Критик
33 минуты назад
А я думал что вербецкую отправили в места не столь отдаленные.
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Критик
34 минуты назад
Хорошая текучка...(С). Украл, выпил в тюрьму...Романтика.
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Липчанин
39 минут назад
Ни одна из организацией, где руководил данный человек, ни добилась ни каких результатов
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Главная по городу
45 минут назад
Семимильными шагами идет по должностям, стало быть и здесь не надолго
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Критик
32 минуты назад
Так можно и в хату придти..Только вряд ли начальником.
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ЮВП
56 минут назад
"Золотого телёнка" и "12 стульев" читайте. Ильф и Петров про них все написали.
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Думаю
57 минут назад
Как не садитесь,а в музыканты не годитесь!
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Вот так,
сегодня, 10:22
Со всей вероятностью, через год, рукопожатие этого товарища ослабнет.
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Швондер
сегодня, 10:27
:))))) в точку!
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