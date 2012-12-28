Сегодня в Липецке: приглашение оскароносного режиссёра и сколько стоит простое липецкое счастье?
Общество
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сегодня, 10:03
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Новый председатель департамента ЖКХ сегодня вступает в должность
Сергей Ходяков стал седьмым председателем департамента с 2019 года.
Сергей Ходяков стал седьмым руководителем департамента с 2019 года.
До того как возглавить АО «ЛГЭК» Сергей Ходяков был директором МУ «Управление капитального ремонта», директором МУП «Горэлектросеть», учредителем ООО «ЭТМ».
— У Сергея Ходякова, нового его руководителя, отменный опыт работы в отрасли и крепкое рукопожатие. Уверена, что силу этого рукопожатия скоро почувствуют другие. Уверена, что новый председатель департамента сможет консолидировать наши усилия в наведении порядка в жилищно-коммунальной сфере, — сказала GOROD48 мэр Липецка, комментируя это назначение.
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