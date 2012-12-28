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Игорь Артамонов сообщил о награждении взрывотехников и спасателей, обезвредивших остатки БПЛА
Общество
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9 минут назад
Игорь Артамонов сообщил о награждении взрывотехников и спасателей, обезвредивших остатки БПЛА
«24 февраля нам всем было волнительно. Переживали и за возможные последствия, и особенно за наших взрывотехников, которые обезвреживали остатки беспилотника в Липецке.
Сегодня наградил все причастных за оперативную, слаженную, чёткую и очень профессиональную работу. Надёжные, смелые и отважные. Вы – герои, парни! Спасибо вам!», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
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