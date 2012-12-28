Игорь Артамонов сообщил о награждении взрывотехников и спасателей, обезвредивших остатки БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о награждении взрывотехников и спасателей, которые 24 февраля уничтожили в Липецке остатки беспилотника.«24 февраля нам всем было волнительно. Переживали и за возможные последствия, и особенно за наших взрывотехников, которые обезвреживали остатки беспилотника в Липецке.Сегодня наградил все причастных за оперативную, слаженную, чёткую и очень профессиональную работу. Надёжные, смелые и отважные. Вы – герои, парни! Спасибо вам!», — написал губернатор в своем Telegram-канале.