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Сегодня в Липецке: Валерий Баринов и Анна Большова на связи с липчанами, в библиотеку с шашкой
Общество
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45 минут назад
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Объявлен отбой воздушной тревоги
«Сейчас будет дан сигнал с помощью систем оповещения», — добавил губернатор.
Тревога была объявлена в Липецке 13 марта около шести утра. После того как в городе завыли сирены, губернатор области Игорь Артамонов сообщил об опасности атаки БПЛА в Липецке и Липецком районе.
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