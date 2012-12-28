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4865
45 минут назад
54

Объявлен отбой воздушной тревоги

Об отбое воздушной тревоги сообщил губернатор Артамонов:

«Сейчас будет дан сигнал с помощью систем оповещения», — добавил губернатор.

Тревога была объявлена в Липецке 13 марта около шести утра. После того как в городе завыли сирены, губернатор области Игорь Артамонов сообщил об опасности атаки БПЛА в Липецке и Липецком районе
воздушная тревога
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Комментарии (54)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
4 минуты назад
На Соколе слышно
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Г
4 минуты назад
На Соколе ГУЛ страшный от Сокольского завода ,здесь своя сирена Настоящей НЕ было !!!
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Блэк
4 минуты назад
у нас сирену слышно было в 6 утра и потом мужским голосом ВНИМАНИЕ, ОБЪЯВЛЕНА ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА, а отбоя слышно не было (11 мкрн)
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Дачный
5 минут назад
В Воронеже отбили ПВО 15 беспилотников. Если бы не отбили,они уже были бы здесь. Так что военные молодцы. Администрация тоже неплохо всех предупредили. Весь город оповещен. МЧС немного задерживает с смс минут на 30.
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Однако
6 минут назад
Укропия тоже читает комменты. Задумайтесь, когда пишите сюда инфу.
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Елена
6 минут назад
На Доватора было слышно
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Лиза
7 минут назад
В центре города на ул. 8 Марта дважды около 6-и утра выла сирена, было очень хорошо слышно. Хотелось бы знать подробности, надеюсь до нас ничего не долетело.
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Глухой
9 минут назад
Только на работе в пол восьмого, узнал о тревоге.Все утро первый канал включен был не было никаких оповещений ни смс.Живу на Юных натуралистов.
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Гость
10 минут назад
На мжк было слышно, проснулась от этого
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Гость
10 минут назад
Сокол было слышно
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