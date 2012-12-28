Липецкие улицы начали убирать с солнечной стороны

За зиму на улицы города высыпаны 36 тысяч тонн песка и соли. Убирать Липецк начали с 31 основной магистрали.

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Сегодня утром на улице Плеханова у лицея № 44, было много техники. В Липецке началась весенняя уборка города.— Убираем улицы с солнечной стороны. Все сразу убрать, когда оттает, у нас времени не хватит. Поэтому начали убирать те участки, на которых подтаяло, — рассказал начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин.На фоне роскошной ели, наряженной еще к Новому году, рабочие управления благоустройства кололи лед и сгребали его в кучи, которые погрузчик сваливал в самосвал. У уборщиков не было ни минуты, чтобы поговорить с журналистами.— У нас технологический перерыв каждые 15 минут в конце часа, сейчас некогда, — заявила женщина, ловко орудующая лопатой.У водителя погрузчика Леонида Дмитриенко выдалось несколько свободных минут, пока дворники подгребали льдины. Леонид работает в МБУ «Управление благоустройства Липецка» семь лет.— Столько снега давно не выпадало. Работы теперь много, песок убирать надо, — говорит Леонид Дмитриенко. — Зарплата хорошая, около 60 тысяч рублей.Сейчас у сотрудников управления благоустройства сложный период. Центральные улицы уже надо очищать от песка, а в частном секторе его ещё рассыпают — это днем плюсовые температуры, а ночью еще приличный минус. Поэтому и технику «переобули» частично. Город сейчас убирают с помощью 38 единиц различной техники. Уже выехали на улицы «Бродвеи».

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— Техника поэтапно начинает приступать к уборке смёта и остатков снега. Эти мероприятия проводятся на 31 улице — основных магистралях города: улице Зои Космодемьянской, проспекте Победы, Воронежском и Елецком шоссе, мостовых переходах, а также в центральной части города, где уже есть необходимость именно весенней уборки, — рассказал председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.В этом особенно снежном году на городские улицы высыпали 36 тысяч тонн песка и соли (в обычный год — до 30 тысяч тонн). Начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин рассказал, что из-за этого на уборку города выделены дополнительные средства. Планируется привлечь четыре бригады, около 40-ка человек.