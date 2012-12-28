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сегодня, 11:55
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Липецкие улицы начали убирать с солнечной стороны

За зиму на улицы города высыпаны 36 тысяч тонн песка и соли. Убирать Липецк начали с 31 основной магистрали.

Сегодня утром на улице Плеханова у лицея № 44, было много техники. В Липецке началась весенняя уборка города.

— Убираем улицы с солнечной стороны. Все сразу убрать, когда оттает, у нас времени не хватит. Поэтому начали убирать те участки, на которых подтаяло, — рассказал начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин.



На фоне роскошной ели, наряженной еще к Новому году, рабочие управления благоустройства кололи лед и сгребали его в кучи, которые погрузчик сваливал в самосвал. У уборщиков не было ни минуты, чтобы поговорить с журналистами.

— У нас технологический перерыв каждые 15 минут в конце часа, сейчас некогда, — заявила женщина, ловко орудующая лопатой.

У водителя погрузчика Леонида Дмитриенко выдалось несколько свободных минут, пока дворники подгребали льдины. Леонид работает в МБУ «Управление благоустройства Липецка» семь лет.

— Столько снега давно не выпадало. Работы теперь много, песок убирать надо, — говорит Леонид Дмитриенко. — Зарплата хорошая, около 60 тысяч рублей.

Сейчас у сотрудников управления благоустройства сложный период. Центральные улицы уже надо очищать от песка, а в частном секторе его ещё рассыпают — это днем плюсовые температуры, а ночью еще приличный минус. Поэтому и технику «переобули» частично. Город сейчас убирают с помощью 38 единиц различной техники. Уже выехали на улицы «Бродвеи».




— Техника поэтапно начинает приступать к уборке смёта и остатков снега. Эти мероприятия проводятся на 31 улице — основных магистралях города: улице Зои Космодемьянской, проспекте Победы, Воронежском и Елецком шоссе, мостовых переходах, а также в центральной части города, где уже есть необходимость именно весенней уборки, — рассказал председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.

В этом особенно снежном году на городские улицы высыпали 36 тысяч тонн песка и соли (в обычный год — до 30 тысяч тонн). Начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин рассказал, что из-за этого на уборку города выделены дополнительные средства. Планируется привлечь четыре бригады, около 40-ка человек.
уборка улиц
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
прохожий
41 минуту назад
А когда начнут убирать снег и лед возле магазинов, аптек, поликлиник, общественных территорий? Никого не волнует, как могут ходить по такому льду пожилые люди, бабушки и дедушки с палочками, молодые мамы с детьми на руках???
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гость
33 минуты назад
Да на таком льду не только бабушки и дедушки едва передвигаются, но и студенты падают и получают травмы
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прохожий
48 минут назад
А когда начнут убирать снег и лед возле магазинов, аптек, поликлиник?
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Работник
50 минут назад
36 000 тонн пескосоляной смеси; вместимость ж.д. вагона 70 тонн; 36 000 разделить на 70 = 514 вагонов. 514 вагонов, Карл. Вы сами в это верите??
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Марсианин
54 минуты назад
Опасайтесь песчаных бурь!
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Не с центра
сегодня, 12:22
А на Соколе , НЛМК , Руднике , ЛТЗ и др не люди живут ? Налоги такие же платим .
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Мэр ЛТЗ
сегодня, 12:08
А когда можно будет убирать с лунной стороны?
Ответить
Марсианин
58 минут назад
Скоро начнутся песчаные бури.
Ответить
гость
сегодня, 12:05
Что есть улицы частного сектора, на которых песок рассыпают?
Ответить
Макароны
52 минуты назад
Есть, опытная, карьер
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Макароны
53 минуты назад
Емть
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