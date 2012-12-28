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Депутаты горсовета проголосовали за бесплатный проезд по Липецку в дни президентских выборов
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119
12 минут назад
1

Депутаты горсовета проголосовали за бесплатный проезд по Липецку в дни президентских выборов

12 миллионов рублей компенсации расходов перевозчикам нашли в областном бюджете.

Сегодня Липецкий горсовет собрался на внеочередную сессию всего с одним вопросом в повестке дня: предоставления мер социальной поддержки гражданам при проезде на общественном транспорте 16 и 17 марта, в дни выборов президента России.

С такой инициативой в горсовет обратилась мэрия. Председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов сообщил депутатам, что это повысит доступность избирательных участков в дни проведения президентских выборов:

— Исходя из статистики поездок пассажиров в феврале, в Липецке в субботы и воскресения общественным транспортом пользуются 290 тысяч человек. В дни проведения выборов президента ожидается 40-процентный рост пассажиропотока — до 410 тысяч человек. Учитывая установленный тариф на перевозку пассажиров — 27 рублей за безналичный расчет и 32 рубля за наличный, перевозчики недополучат порядка 12 миллионов рублей.

Источником финансового обеспечения дополнительных затрат городского бюджета будет дотация из областного бюджета. Соответствующее решение принято правительством Липецкой области.

Депутаты единогласно проголосовали за бесплатный проезд по Липецку в дни президентских выборов.
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Комментарии (1)

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смех
7 минут назад
чужие , народные деньги ни жалко.Какие-то крохи , 12 млн. руб . !!!! )))))
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