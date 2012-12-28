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На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства
Общество
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49 минут назад
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На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства
В списке мэрии — 24 площадки в разных районах города.
В списке мэрии — 24 пространства, требующих благоустройство. В их числе — уникальная липецкая Крепость, 50-летний кирпичный игровой городок, который городская администрация, взяв на свой баланс как бесхозяйный объект, решила снести. Также можно будет проголосовать за площадку для выгула собак в «Елецком», несколько пешеходных зон в микрорайонах, площадь Горскова на Соколе, скверы в районах дома по улице Фрунзе, 8 и на углу улиц адмирала Макарова и Прокатной.
Кстати, идея совмещения президентских выборов с выбором мест благоустройства не нова. В марте 2018 года липчан уже приглашали сделать выбор между такими знаковыми городскими пространствами как Комсомольский пруд, Каменный Лог, Нижний парк, бульвар Виктора Сорокина, Театральный спуск, площадь Соборная и набережная реки Воронеж. Часть из этих пространств требуют благоустройства до сих пор, но за пять прошедших лет в Липецке преобразились 237 территорий, в том числе все парки, центральный и новолипецкий пляжи, а в микрорайоне «Европейском» появилось уникальное для города общественное пространство — парк, игровой городок и и стадион.
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