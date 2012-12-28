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391
49 минут назад
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На выборах президента жителям Липецка предлагают проголосовать и за объекты благоустройства

В списке мэрии — 24 площадки в разных районах города.

На президентских выборах жители Липецка смогут проголосовать и за общественные пространства, которым необходимо преображение. Об этом сообщил Telegram-канал Липецкого городского Совета. 

В списке мэрии — 24 пространства, требующих благоустройство. В их числе — уникальная липецкая Крепость, 50-летний кирпичный игровой городок, который городская администрация, взяв на свой баланс как бесхозяйный объект, решила снести. Также можно будет проголосовать за площадку для выгула собак в «Елецком», несколько пешеходных зон в микрорайонах, площадь Горскова на Соколе, скверы в районах дома по улице Фрунзе, 8 и на углу улиц адмирала Макарова и Прокатной.

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Кстати, идея совмещения президентских выборов с выбором мест благоустройства не нова. В марте 2018 года липчан уже приглашали сделать выбор между такими знаковыми городскими пространствами как Комсомольский пруд, Каменный Лог, Нижний парк, бульвар Виктора Сорокина, Театральный спуск, площадь Соборная и набережная реки Воронеж. Часть из этих пространств требуют благоустройства до сих пор, но за пять прошедших лет в Липецке преобразились 237 территорий, в том числе все парки, центральный и новолипецкий пляжи, а в микрорайоне «Европейском» появилось уникальное для города общественное пространство — парк, игровой городок и и стадион.
благоустройство
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Автопарк
8 минут назад
Может сразу и выборы в Америке проведëм,отделаемся за весь год.
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Вопрос
10 минут назад
Вы посмотрите какие дороги в Липецке позорище . О каком благоустройстве вы говорите???
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Фокс
13 минут назад
уникальное для города общественное пространство — парк, игровой городок и и стадион. А в чём уникальность? Разве в городе не парков, стадионов и т.д.? Вот при СССР были действительно уникальные объекты на всё Черноземье - легкоатлетический манеж и велотрек на Тракторном, кстати и мотоклуб там был. Были соревнования по мотокроссу, гонки по ледяной дорожке на стадионе "Пламя" и даже мотобол
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Интересно?
17 минут назад
Сырский пруд не пересох?
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ПТУ
22 минуты назад
Нравится идея благоустройство пруда между Елецким и Сырским Рудником там можно сделать барбекю, территорию для жарки шашлыков и отдыха жителей прилегающий крупных микрорайонов в дали от многоквартирных домов где можно поставить тачку врубить музыку даже ночью. И веб камеры повесить было бы правильно после благоустройства.
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да ужж
25 минут назад
Вы сначала с бомбоубежищами определитесь И с сиреной.
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Тоха
29 минут назад
Было бы классно если с ул Хренникова сделали бы пешеходные дорожки через пруд с выходом на конечную Пос. Сырский. А не просто благогоустроили пруд со стороны Елецкого.
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Ссёлки
32 минуты назад
Парк и актракционы хотим!
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Леша
32 минуты назад
а как же каменный лог? жители города хотят огромный городской парк от парка молодежного до нижнего парка по дну каменного лога)
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