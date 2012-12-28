К оплате за проезд в 1000 рублей привело тестирование обновленного программного обеспечения

Водитель и перевозчик не виноваты, что 21 пассажир заплатил за поездку по Липецку вместо 27 рублей 1000 рублей.



«В настоящее время Оператор Автоматизированной системы оплаты проезда производит тестирование обновленного программного обеспечения автовокзала и автостанций Липецкой области. Информацию, необходимую для работы обновления, добавили в терминалы перевозчикам, работающим на пригородных маршрутах.



В этот список по ошибке попал перевозчик, который на данный момент работает исключительно на городском маршруте №343. Водитель не знал об обновлении, тестовый маршрут пригородного сообщения с соответствующим тарифом был выбран случайно.



Проблему оперативно выявили и устранили совместными усилиями перевозчика и оператора.



На данный момент предпринимаются необходимые действия по возврату денежных средств, списанных с банковских карт пассажиров в объеме, превысившем тариф маршрута № 343», — рассказали в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

