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сегодня, 15:16
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К оплате за проезд в 1000 рублей привело тестирование обновленного программного обеспечения

Водитель и перевозчик не виноваты, что 21 пассажир заплатил за поездку по Липецку вместо 27 рублей 1000 рублей.

В областном управлении дорог и транспорта выпустили новый комментарий по поводу инцидента в автобусе 343-го маршрута.

Напомним, сегодня утром за проезд в автобусе 343-го маршрута с 21 пассажира списали по 1000 рублей. Один из пострадавших пассажиров — липчанин по имени Николай сразу сообщил о случившемся в редакцию GOROD48.

В областном управлении транспорта сначала прокомментировали ситуацию так: водитель автобуса ошибся при введении данных в терминал системы оплаты. Но перевозчик возмутился: оказывается, водитель не выбирает маршрут. А утром в терминале уже был установлен маршрут под номером «999» с тарифом в 1000 рублей. Как только пассажиры начали возмущаться — перевозчик первым забил тревогу. 

«В настоящее время Оператор Автоматизированной системы оплаты проезда производит тестирование обновленного программного обеспечения автовокзала и автостанций Липецкой области. Информацию, необходимую для работы обновления, добавили в терминалы перевозчикам, работающим на пригородных маршрутах.

В этот список по ошибке попал перевозчик, который на данный момент работает исключительно на городском маршруте №343. Водитель не знал об обновлении, тестовый маршрут пригородного сообщения с соответствующим тарифом был выбран случайно.

Проблему оперативно выявили и устранили совместными усилиями перевозчика и оператора.

На данный момент предпринимаются необходимые действия по возврату денежных средств, списанных с банковских карт пассажиров в объеме, превысившем тариф маршрута № 343», — рассказали в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

автобус
транспорт
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Комментарии (5)

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Сначала новые
кит
31 минуту назад
Друг на друга спихивают ,некому даже извиниться за предоставленные неудобства ! Хоть премии лишат кого нибудь ? Или дадут ?!
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хаха
32 минуты назад
Потому что всё бабло в один карман .По фиг ,город , пригород ,межгород - всё в в один великий и могучий сервер , а оттуда в сумрак неизвестности . В связи с чем все пассажирские перевозки не рентабельны .
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СССР
49 минут назад
А вы как думали,вот как карта помогает, капитализм.!!!
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Вань
51 минуту назад
Ничего страшного 1000 рублей - не деньги!! Так что не жалко!!!
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Татьяна
сегодня, 15:29
Короче - никто не виноват!!!
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