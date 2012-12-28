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К оплате за проезд в 1000 рублей привело тестирование обновленного программного обеспечения
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Общество
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сегодня, 15:16
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К оплате за проезд в 1000 рублей привело тестирование обновленного программного обеспечения
Водитель и перевозчик не виноваты, что 21 пассажир заплатил за поездку по Липецку вместо 27 рублей 1000 рублей.
Напомним, сегодня утром за проезд в автобусе 343-го маршрута с 21 пассажира списали по 1000 рублей. Один из пострадавших пассажиров — липчанин по имени Николай сразу сообщил о случившемся в редакцию GOROD48.
В областном управлении транспорта сначала прокомментировали ситуацию так: водитель автобуса ошибся при введении данных в терминал системы оплаты. Но перевозчик возмутился: оказывается, водитель не выбирает маршрут. А утром в терминале уже был установлен маршрут под номером «999» с тарифом в 1000 рублей. Как только пассажиры начали возмущаться — перевозчик первым забил тревогу.
«В настоящее время Оператор Автоматизированной системы оплаты проезда производит тестирование обновленного программного обеспечения автовокзала и автостанций Липецкой области. Информацию, необходимую для работы обновления, добавили в терминалы перевозчикам, работающим на пригородных маршрутах.
В этот список по ошибке попал перевозчик, который на данный момент работает исключительно на городском маршруте №343. Водитель не знал об обновлении, тестовый маршрут пригородного сообщения с соответствующим тарифом был выбран случайно.
Проблему оперативно выявили и устранили совместными усилиями перевозчика и оператора.
На данный момент предпринимаются необходимые действия по возврату денежных средств, списанных с банковских карт пассажиров в объеме, превысившем тариф маршрута № 343», — рассказали в управлении дорог и транспорта Липецкой области.
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