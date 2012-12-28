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32 минуты назад
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Липецкий архитектор предложил проект набережной реки Липовка

Набережная могла бы стать еще одной точкой притяжения для горожан и туристов.

Липецкий архитектор Иван Рощупкин разработал проект благоустройства набережной реки Липовка вдоль улицы Валентина Скороходова на пересечениях с улицами Первомайской и Неделина. Сделал это он почти год назад, когда получил на этот проект стипендию Союза архитекторов России.

— Надоело смотреть на заброшенное состояние набережной. Хотелось как-то оживить это место, чтобы оно стало точкой притяжения для липчан и гостей города, — рассказал GOROD48 Иван Рощупкин.

Ивану Рощупкину 32 года. С 2013 года он занимается проектированием зданий и объектов благоустройства в Липецке.













«Ландшафтно-визуальный анализ выявил богатый природный потенциал. На территории реки можно положительно выделить озеленение, но оно также требует мероприятий по санации и вырубке дикорастущей поросли. Это дает возможность организовать пешеходные маршруты с прогулочными зонами и зонами отдыха с малыми архитектурными формами. Сочетание высоких деревьев и больших лужаек с живой изгородью зеленого лабиринта позволяет разместить дополнительные функции без потери ощущения уголка природы», — говорится в материалах проекта.


























Проект объемный, он подразумевает ряд мероприятий по восстановлению водоотводного канала с расчисткой его дна и устройство новых подпорных стен на незакрепленных ранее участках берега, изменение профиля улицы и формирование пешеходных покрытий на одном уровне, устройство велодорожки, велопарковочных и парковочных мест, восстановление тротуаров с организацией пешеходной связи между улицами и жилыми районами, разбивку территории на функциональные зоны, обеспечение доступа маломобильных групп населения, восстановление озеленения, санацию деревьев и вырубку дикорастущей поросли, размещение малых архитектурных форм, арт-объектов, сухого фонтана и музея под открытым небом в фотографиях как источников притяжения, организацию детской игровой зоны, установку общественных вакуумных туалетных модулей и замену сети освещения.







Финансовую составляющую проекта Иван Рощупкин не прорабатывал.

В последний раз благоустройство набережной реки Липовка обсуждали на урбанистической конференции «Глазычевские чтения», которая проходила в Липецке в июне 2022 года. Там же был представлен мастер-план развития центральной части Липецка вдоль городских рек. Правда, никаких конкретных сроков не называлось.

Устройство аллеи вдоль реки Липовки включено в перечень голосования по выбору территорий для благоустройства в 2025 году.

«Еще один объект благоустройства станет продолжением пешеходной зоны вдоль реки Липовка. Напомним, реализация проекта „Формирование комфортной городской среды“ началась еще в 2018 году с созданием общественного пространства „Городище“, продолжилась благоустройством Комсомольского пруда и Цветочным сквером. В этом году будут обновлены прилегающая территория и три моста на улицах Советская, Первомайская и Октябрьская.

Променад в этой части города станет живописной зоной, протянувшейся вдоль водоотводного канала. Здесь можно будет прогуляться после просмотра кино на «Городище» до Набережной реки Воронеж, отдохнуть на скамейках или покататься на качелях. Территория сможет оживить традиции, сложившиеся в XIX веке и стать романтичным местом областного центра», — говорится в анонсе голосования, размещенном на сайте мэрии.

Будет ли при разработке проекта пешеходной зоны вдоль Липовки использована работа Ивана Рощупкина пока не известно.

Фото: проект Ивана Рощупкина
набережная реки Липовка
проект
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Комментарии (3)

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Правда
3 минуты назад
Лишь бы в Лысый остров не превратили?
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Демон
19 минут назад
И сколько денег надо пальмы забыли
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Адвокат Черный
23 минуты назад
Картинки красивые. Тут ничего не скажешь! Каменный лог уже "благоустроили"... всем на зависть. До сих пор радуемся, когда мимо проходим. Только жаль, что в нашем "великом и могучем" нет столько матерных слов. Я уже и супругу подключил, но и в армянском нецензурные выражения скоро закончились. Тут будет то же самое. Обычный "распил". Всё просто.
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