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Общество
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сегодня, 18:24
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Оперативный штаб ввел в Липецкой области двухуровневую систему оповещения
Она будет соответствовать степени опасности с воздуха.
Первый уровень — жёлтый, означающий воздушную опасность.
«Он означает, что вблизи границы Липецкой области замечены БПЛА. Все службы приводятся в режим повышенной готовности. До жителей сигнал доводится путём рассылки смс-оповещений и пуш-уведомлений через приложения «МЧС России» и «Служба 112 Липецкой области», — сообщил губернатор.
Этот сигнал носит информационный характер. Введение жёлтого уровня не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.
При получении сигнала «Воздушная опасность» следует сохранять спокойствие и бдительность. Можно идти на работу, в магазин, поликлинику, вести детей в школу, детский сад. Но продолжать следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС. Кроме того, необходимая информация будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Липецкое время» бегущей строкой или информационной вставкой.
Второй уровень — красный, означающий угрозу атаки БПЛА.
«Это значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До населения сигнал доводится при помощи звуковых сирен, пуш-уведомлений, сообщений в официальных каналах, речевого оповещения», — объяснил Игорь Артамонов.
При получении сигнала «Угроза атаки БПЛА»:
– Отойдите от окон.
– Если вы в здании – перейдите в помещение без окон. Не пользуйтесь лифтом.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
Если сигнал застанет вас дома рано утром, не отводите детей в школу или детский сад. Не покидайте квартиры до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
Также Игорь Артамонов рассказал, как будут выглядеть сигналы отбоя тревоги:
«Внимание! Отбой «Угрозы атаки БПЛА».
Означает, что прямая угроза атаки БПЛА миновала. Можно покинуть помещение или иное укрытие, вернуться к нормальной жизнедеятельности. Однако, угроза атаки может повториться. Следует продолжать следить за сообщениями в официальных каналах до тех пор, пока не последует сигнал:
Внимание! Отбой «Воздушной опасности»
Означает, что службы не фиксируют БПЛА вблизи границ региона».
При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам, нельзя их трогать. О месте падения БПЛА или его обломков необходимо сообщить по номеру 112.
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