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сегодня, 18:24
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Оперативный штаб ввел в Липецкой области двухуровневую систему оповещения

Она будет соответствовать степени опасности с воздуха.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о решении прошедшего сегодня заседания регионального оперативного штаба: в Липецкой области вводится двухуровневая система оповещения населения.

Первый уровень — жёлтый, означающий воздушную опасность. 

«Он означает, что вблизи границы Липецкой области замечены БПЛА. Все службы приводятся в режим повышенной готовности. До жителей сигнал доводится путём рассылки смс-оповещений и пуш-уведомлений через приложения «МЧС России» и «Служба 112 Липецкой области», — сообщил губернатор.

Этот сигнал носит информационный характер. Введение жёлтого уровня не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона. 

При получении сигнала «Воздушная опасность» следует сохранять спокойствие и бдительность. Можно идти на работу, в магазин, поликлинику, вести детей в школу, детский сад. Но продолжать следить за  информацией в официальных каналах правительства и МЧС. Кроме того, необходимая информация будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Липецкое время» бегущей строкой или информационной вставкой.

Второй уровень — красный, означающий угрозу атаки БПЛА. 

«Это значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До населения сигнал доводится при помощи звуковых сирен, пуш-уведомлений, сообщений в официальных каналах, речевого оповещения», — объяснил Игорь Артамонов.

При получении сигнала «Угроза атаки БПЛА»: 

– Отойдите от окон. 

– Если вы в здании – перейдите в помещение без окон. Не пользуйтесь лифтом. 

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. 

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

Если сигнал застанет вас дома рано утром, не отводите детей в школу или детский сад. Не покидайте квартиры до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

Также Игорь Артамонов рассказал, как будут выглядеть сигналы отбоя тревоги: 

«Внимание! Отбой «Угрозы атаки БПЛА». 

Означает, что прямая угроза атаки БПЛА миновала. Можно покинуть помещение или иное укрытие, вернуться к нормальной жизнедеятельности. Однако, угроза атаки может повториться. Следует продолжать следить за сообщениями в официальных каналах до тех пор, пока не последует сигнал:   

Внимание! Отбой «Воздушной опасности»

Означает, что службы не фиксируют БПЛА вблизи границ региона». 

При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам, нельзя их трогать. О месте падения БПЛА или его обломков необходимо сообщить по номеру 112.

воздушная тревога
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Комментарии (35)

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Светлана
3 минуты назад
Район Сокол ул. Бабушкина, сирену было слышно хорошо ( при закрытом окне) и речевое оповещение то же было слышно , и смс пришли во время ( оператор Мегафон).
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гражданская оборона
4 минуты назад
а куда прятаться пассажирам общественного транспорта? ,. как должны действовать его водители в таких случаях? а на работу до отбоя тревоги из безопасного места можно не идти? хотелось бы инструкции поподробнее , охватывающей гораздо больший круг жизнедеятельности чем пару рекомендацй.
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гражданская оборона
5 минут назад
а куда прятаться пассажирам общественного транспорта? ,. как должны действовать его водители в таких случаях? а на работу до отбоя тревоги из безопасного места можно не идти? хотелось бы инструкции поподробнее , охватывающей гораздо больший круг жизнедеятельности чем пару рекомендацй.
Ответить
Странно
6 минут назад
Живём на Пришвина Сирену вообще не было слышно в 6 утра. И как узнавать , что это жёлтая или красная стена. Оповещения и пуш-уведомления , ни у кого не было
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Светлана
8 минут назад
Все хорошо было слышно, на МТС и Мегафон пришли оповещения
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Павел С.
15 минут назад
Оператор связи МТС - нет никаких оповещений. Ни одного члена семьи. Сирену не слышали тоже.
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Валентина
26 минут назад
А остановки в городе все стеклянные.А были б бетонные,хорошее укрытие было.Можно ведь мешками с песком обложить,надежнее стало б?
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вопрос
8 минут назад
А Чубайс куда убежал?
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Житель
27 минут назад
Сирена была около 6,живу на ул Звёздной,все слышно
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Евгения
29 минут назад
Сокол, частный сектор - коллективка полная тишина.
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Ул Ленина, центр.
33 минуты назад
Тишина, даже при открытом балконе.
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