Оперативный штаб ввел в Липецкой области двухуровневую систему оповещения

Она будет соответствовать степени опасности с воздуха.



Губернатор Игорь Артамонов сообщил о решении прошедшего сегодня заседания регионального оперативного штаба: в Липецкой области вводится двухуровневая система оповещения населения.Первый уровень —, означающий воздушную опасность.«Он означает, что вблизи границы Липецкой области замечены БПЛА. Все службы приводятся в режим повышенной готовности. До жителей сигнал доводится путём рассылки смс-оповещений и пуш-уведомлений через приложения «МЧС России» и «Служба 112 Липецкой области», — сообщил губернатор.Этот сигнал носит информационный характер. Введение жёлтого уровня не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.При получении сигнала «Воздушная опасность» следует сохранять спокойствие и бдительность. Можно идти на работу, в магазин, поликлинику, вести детей в школу, детский сад. Но продолжать следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС. Кроме того, необходимая информация будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Липецкое время» бегущей строкой или информационной вставкой.Второй уровень —, означающий угрозу атаки БПЛА.«Это значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До населения сигнал доводится при помощи звуковых сирен, пуш-уведомлений, сообщений в официальных каналах, речевого оповещения», — объяснил Игорь Артамонов.При получении сигнала «Угроза атаки БПЛА»:– Отойдите от окон.– Если вы в здании – перейдите в помещение без окон. Не пользуйтесь лифтом.– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».Если сигнал застанет вас дома рано утром, не отводите детей в школу или детский сад. Не покидайте квартиры до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».Также Игорь Артамонов рассказал, как будут выглядеть сигналы отбоя тревоги:Означает, что прямая угроза атаки БПЛА миновала. Можно покинуть помещение или иное укрытие, вернуться к нормальной жизнедеятельности. Однако, угроза атаки может повториться. Следует продолжать следить за сообщениями в официальных каналах до тех пор, пока не последует сигнал:Означает, что службы не фиксируют БПЛА вблизи границ региона».При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам, нельзя их трогать. О месте падения БПЛА или его обломков необходимо сообщить по номеру 112.