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Общество
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23 минуты назад
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Мэрия Липецка оценила ремонт мостов на улицах Фрунзе и Студеновской в 377 000 000 рублей
Чтобы не обездвижить город, реконструкцию этих мостов растянут на два года.
Однако торги не состоялись. По данным GOROD48 из-за того, что потенциальные подрядчики не гарантировали окончание работ к концу года, как это предполагалось техническим заданием. В итоге УГС Липецка был вынужден изменить условия заявки и переписать сроки исполнения работ, сделав контракты двухгодичными. Обновленные заявки с указанием окончания работ в конце 2025 года заказчик разместит на сайте единой информационной системы в сфере закупок на следующей неделе.
Напомним, что в этом году в Липецке ремонты начнутся сразу на пяти мостах. Первыми строители примутся за реконструкцию горбатого моста на улице Советской 1948 года постройки. Подрядчик для него уже найден — ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». В мэрии обещали перекрыть половину моста для движения транспорта 10 февраля. Тут же выяснилось, что курирующий ремонт департамент градостроительства и архитектуры забыл о необходимости выноса из зоны работ сетей ресурсных организаций. Поэтому дата ограничения движения по мосту сдвинута на неопределенный срок. Но в департаменте говорят, что волноваться нет причин: у подрядчика достаточно времени, чтобы завершить реконструкцию этого самого старого моста в городе — контракт предполагает сдачу объекта к концу ноября. Полный апгрейд моста обойдется городскому бюджету по начальной цене торгов, в 96,4 миллиона рублей.
Второй проект, который курирует департамент градостроительства и архитектуры, — реконструкция самого узкого (10,6 метра) и короткого (8,7 метра) моста 1959 года постройки через Липовку на улице Октябрьской. Начальную цену контракта МКУ «Управление строительства Липецка» определил в 47 802 137 рублей. С первого раза найти подрядчика не получилось, поэтому заказчик объявил новые — по той же цене.
В эту же «мостовую» программу попали три автомобильных моста, построенных в 1956 году. Их курирует департамент дорожного хозяйства и благоустройства. Два из них — в центре города: 18-метровый на улице Первомайской (начальная цена работ управлением главного смотрителя оценена в 55,2 млн рублей) и 44-метровый на пересечении улиц Фрунзе и Плеханова (стоимость работ определена в 191,1 млн рублей). Капремонт третьего, 42-метрового, моста на улице Студеновской оценен в 175,9 миллиона.
Все эти пять мостов начнут перекладывать в этом году. Но так как одновременное перекрытие движения на них неминуемо приведет к транспортному коллапсу в центре города, в районе Ниженки, Карьера и Сокола, мэрия решила растянуть мостовую программу на два года. Поэтому ремонты моста на Студеновской и моста на улицах Фрунзе-Плеханова закончат в 2025 году.
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