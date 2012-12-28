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23 минуты назад
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Мэрия Липецка оценила ремонт мостов на улицах Фрунзе и Студеновской в 377 000 000 рублей

Чтобы не обездвижить город, реконструкцию этих мостов растянут на два года.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка разместило заявки на выполнение работ по капитальному ремонту двух мостов 1956 года постройки: на улице Студеновской через ручей Студеный и на улице Фрунзе (у отеля «Меркури»). Капремонт первого оценен в 175 906 280 рублей, второго — в 191 106 750 рублей. Общее состояние этих мостов эксперты ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» в 2021 году признали неудовлетворительным из-за выявленных многочисленных дефектов по их долговечности, безопасности, ремонтопригодности.

Однако торги не состоялись. По данным GOROD48 из-за того, что потенциальные подрядчики не гарантировали окончание работ к концу года, как это предполагалось техническим заданием. В итоге УГС Липецка был вынужден изменить условия заявки и переписать сроки исполнения работ, сделав контракты двухгодичными. Обновленные заявки с указанием окончания работ в конце 2025 года заказчик разместит на сайте единой информационной системы в сфере закупок на следующей неделе.

Напомним, что в этом году в Липецке ремонты начнутся сразу на пяти мостах. Первыми строители примутся за реконструкцию горбатого моста на улице Советской 1948 года постройки. Подрядчик для него уже найден — ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». В мэрии обещали перекрыть половину моста для движения транспорта 10 февраля. Тут же выяснилось, что курирующий ремонт департамент градостроительства и архитектуры забыл о необходимости выноса из зоны работ сетей ресурсных организаций. Поэтому дата ограничения движения по мосту сдвинута на неопределенный срок. Но в департаменте говорят, что волноваться нет причин: у подрядчика достаточно времени, чтобы завершить реконструкцию этого самого старого моста в городе — контракт предполагает сдачу объекта к концу ноября. Полный апгрейд моста обойдется городскому бюджету по начальной цене торгов, в 96,4 миллиона рублей.

Второй проект, который курирует департамент градостроительства и архитектуры, — реконструкция самого узкого (10,6 метра) и короткого (8,7 метра) моста 1959 года постройки через Липовку на улице Октябрьской. Начальную цену контракта МКУ «Управление строительства Липецка» определил в 47 802 137 рублей. С первого раза найти подрядчика не получилось, поэтому заказчик объявил новые — по той же цене.

В эту же «мостовую» программу попали три автомобильных моста, построенных в 1956 году. Их курирует департамент дорожного хозяйства и благоустройства. Два из них — в центре города: 18-метровый на улице Первомайской (начальная цена работ управлением главного смотрителя оценена в 55,2 млн рублей) и 44-метровый на пересечении улиц Фрунзе и Плеханова (стоимость работ определена в 191,1 млн рублей). Капремонт третьего, 42-метрового, моста на улице Студеновской оценен в 175,9 миллиона.

Все эти пять мостов начнут перекладывать в этом году. Но так как одновременное перекрытие движения на них неминуемо приведет к транспортному коллапсу в центре города, в районе Ниженки, Карьера и Сокола, мэрия решила растянуть мостовую программу на два года. Поэтому ремонты моста на Студеновской и моста на улицах Фрунзе-Плеханова закончат в 2025 году.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ромалы
1 минуту назад
мы делили апельсин, много нас. а он один!
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Главная по городу
2 минуты назад
Не понимаю как за два года Крымский мост построили, там наверно небыло правительсва Липецка...
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Житель
12 минут назад
Мало что-то. Надо ярд закладывать......
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