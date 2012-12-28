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сегодня, 10:09

За неделю ОРВИ заболели 4210 человек: грипп в регион пока не пришёл

На Липецк приходится 49,8% всех заболевших в области.

С 21 по 27 сентября в Липецкой области ОРВИ заболели 4210 человек, случаев гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость оказалась на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 35%.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 49,8% всех заболевших.

Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Коронавирус за неделю выявили у 11 человек, что на 10% выше уровня предыдущей недели.

По состоянию на 28 сентября в области привито против гриппа 1 455 человек. Напомним, в Липецкую область поступила первая федеральная поставка вакцин от гриппа: свыше 200 тысяч доз уже распределены по прививочным пунктам. План прививочной компании этого сезона — 60% населения региона (около 600 тысяч человек). Для профилактики преимущественно применяются трехвалентные вакцины с обновленным составом. В прививочных пунктах доступны «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, «Совигрипп» для детей 10–17 лет и «Ультрикс Квадри» для детей от 6 месяцев до 9 лет. В липецких школах с конца прошлой недели родителям уже начали раздавать согласия на прививки «Совигриппом».

Вакцинация должна проводиться только медицинским работником. В день прививки обязателен медицинский осмотр и термометрия. Вакцинированный должен находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут после введения вакцины.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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