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Происшествия
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сегодня, 09:41
В Ельце в гараже сгорел автомобиль «Митсубиси»
Также за сутки дважды горел мусор.
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