В Ельце в гараже сгорел автомобиль «Митсубиси»

Также за сутки дважды горел мусор.

В вашем браузере отключен JavaScript





28 сентября в 13:44 на Московском шоссе в Ельце сгорел автомобиль «Митсубиси Галант» 2000-го года выпуска. Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, также повреждена внутренняя отделка гаража и вещи на площади 60 квадратных метров. Гараж и машину тушили три пожарных отделения.