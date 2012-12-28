Избежал пожизненного по обвинению в двойном убийстве, но может сесть на срок от 8 до 20 лет

В Липецке в третий раз (!) начался процесс по обвинению Алексея Фомина в расправе 23 года назад над женой и падчерицей — прошлой весной это уголовное дело уже прекращали в связи с истечением сроков давности привлечения подсудимого к ответственности.