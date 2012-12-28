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56 минут назад
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Избежал пожизненного по обвинению в двойном убийстве, но может сесть на срок от 8 до 20 лет

В Липецке в третий раз (!) начался процесс по обвинению Алексея Фомина в расправе 23 года назад над женой и падчерицей  — прошлой весной это уголовное дело уже прекращали в связи с истечением сроков давности привлечения подсудимого к ответственности.

Сегодня в Октябрьском районном суде Липецка в третий раз началось слушание уголовного дела по обвинению Алексея Фомина в двойном убийстве и сокрытии преступления (по п. «а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ), совершенном в мае 2001 года. Напомним, что в апреле прошлого года председатель этого же суда Светлана Букреева прекратила уголовный процесс по обвинению Алексея Фомина в убийстве жены и падчерицы в связи с истечением срока давности. Судья заметила, что даже в случае вынесения обвинительного приговора, в данном случае вплоть до пожизненного заключения, подсудимый подлежал бы безусловному освобождению от наказания. В своем постановлении Букреева указала, что со времени преступления прошло более 20 лет, что все это время подсудимый не уклонялся от следствия и суда, не объявлялся в розыск.

— Цели наказания утратили свою актуальность. Подсудимый подлежит безусловному освобождению в связи с истечением срока давности по не реабилитирующим основаниям, — сказала судья и окончила процесс.

Этот вердикт обжаловала прокуратура области. Безуспешно — в апелляционной инстанции, в областном суде, успешно — в кассационной, в Саратове. В итоге уголовное дело Фомина вернулось на новое рассмотрение в тот же Октябрьский райсуд Липецка.

Такой поворот событий, конечно, крайне расстроил 59-летнего подсудимого, уже жителя Подмосковья, женившегося во второй раз и воспитывающего 12-летнюю дочь от нового брака. Он нервно курил на пороге суда и не хотел вдаваться в какие-то подробности относительно того, чем может закончиться новое разбирательство. Один из двух его адвокатов, Андрей Чалышев, также был немногословен. Он лишь сказал, что ни апелляционная, ни кассационная инстанции не вникали в суть уголовного дела, а сосредоточились на неких процессуальных нарушениях, допущенных судом первой инстанции, и что эти процедурные нарушения позволили начать новое рассмотрение дела его подзащитного.

А вот государственный обвинитель Владимир Федянин, как показалось GOROD48, был энергичен и в настроении. Он пояснил, что, несмотря на истечение сроков давности по статье, предполагающей смертную казнь или пожизненное лишение свободы, суд может лишить Фомина свободы на срок от 8 до 20 лет. Со слов обвинителя, это предполагается 78-й статьей УК РФ. Так что, очевидно, советник юстиции Федянин будет настаивать в ходе уголовного процесса, во-первых, на виновности подсудимого, во-вторых, на лишении его свободы.

Запутанная история дела Фомина хорошо известна читателям GOROD48.

Алексея Фомина задержали в сентябре 2020 года по обвинению в убийстве 32-летней жены Людмилы и 14-летней падчерицы Виктории Ершовой. Преступление, по данным правоохранительных органов, было совершено в начале мая 2001 года. Фомина 23 года назад опросили дважды: в мае и в июне. И все. Тогда милиция и прокуратура почему-то утратили к нему интерес, хотя у силовиков была масса улик в отношении отца семейства.

11 мая 2001 года Алексей Фомин лично явился в милицию и сообщил о бесследном исчезновении Людмилы и Виктории. По его словам, жена увезла дочку на первомайские праздники к подруге в село Пластинки Усманского района. Уехали они на машине ее знакомого с Петровского рынка, где Людмила работала продавцом люстр и обоев.

Фомин путался в показаниях. Сначала заявлял, что жена и падчерица ушли из дома с сумкой, потом — с пакетами. Потом выдвинул версию о возможном отъезде жены за границу, например, в Польшу — там у нее были знакомые, но загранпаспорт Людмилы нашли при обыске квартиры. Была у него еще одна версия исчезновения Людмилы и ее дочери — долги жены. Речь шла о сумме в 1700 долларов. Старший сын Людмилы сообщил тогда милиции, что 6 мая поссорился с женой и пошел в гости к Фомину с пивом, но тот через дверь предложил ему зайти на следующий день. Несколько свидетелей утверждали, что ни Фомин, ни его жена не говорили о желании сделать ремонт в квартире, но в мае, когда к Фомину пришли с обыском, сотрудники уголовного розыска описали фрагментарно оборванные обои в кухне.

Были и другие косвенные улики в отношении Фомина. Например, в квартире остались наручные часы Виктории, без которых она не выходила из дома. Алексей был уже третьим мужем Людмилы, и девочка жаловалась подруге, что отчим, скорее всего, изменяет маме. Отношения между супругами были натянутыми, дело шло к разводу. Падчерица Фомина описывала ссоры матери и отчима в своем дневнике. По словам крестной матери девочки, еще одним поводом семейных раздоров была приватизация квартиры Людмилой и Викторией — в число собственников Алексей Фомин не попал.

Как бы там ни было, а тогда, в 2001-м, исчезновение Людмилы и Виктории так и осталось загадкой. Интерес к делу проявил уже Следственный комитет. Осенью 2020 года производство по нему возобновили. Алексей Фомин вдруг дал признательные показания: прошел тестирование на полиграфе, рассказал, как убил жену и девочку. В Следственном комитете решили, что Фомин сделал это на почве личных неприязненных отношений, размозжив голову жене ножкой от кухонного стола с металлическим штырем. Под его руку случайно попала падчерица. Рана на ее голове оказалась смертельной. Также Фомин показал оперативникам, где закопал тела — недалеко от дороги Липецк-Усмань в лесу в районе Тракторного. Но на указанном им месте останков не нашли. Не нашли и орудие убийства.

Сам Алексей Фомин рассказал тогда GOROD48, что написал явку с повинной вынужденно. По его словам, признание в убийстве у него выбили сотрудники уголовного розыска, после чего следователь СКР в присутствии адвоката по назначению велел ему внимательно запомнить версию о том, как он забивал своих родственниц ножкой кухонного стола. Но в Следкоме заявление Алексея Фомина о пытках назвали способом избежать уголовной ответственности за содеянное, тем более, что ни одной царапины на нем судмедэксперты так и не нашли.

Первый уголовный процесс над Фоминым по обвинению в двойном убийстве закончился тем, что в июне 2021 года Октябрьский суд исключил из объема обвинений смерть девочки. Фомина приговорили к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство жены, но за истечением срока давности освободили от ответственности — для особо тяжких преступлений он составляет 15 лет. Следком приговор оспорил. Когда же уголовное дело зашло на рассмотрение в Октябрьский райсуд во второй раз, подсудимый заявил ходатайство о его прекращении в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Против этого возражали родственники убитых Людмилы Фоминой и Виктории Ершовой и гособвинитель Владимир Федянин. Но председательствующая в процессе судья Светлана Букреева просто прекратила это уголовное дело и уголовное преследование Фомина в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.
двойное убийство
срок давности
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Комментарии (1)

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)))))
28 минут назад
Интересно каково его нынешней жене и дочери узнать, что она столько лет с таким мужем прожила?
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