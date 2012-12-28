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Полиция прекратила уголовное дело в отношении благоустройства сквера у Комсомольского пруда
Общество
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сегодня, 13:22
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Полиция прекратила уголовное дело в отношении благоустройства сквера у Комсомольского пруда
Меж тем бюджету Липецка ООО «Доминант» причинило ущерб более чем на 18 миллионов рублей.
Это решение прокуратура признала законным и обоснованным — следует из ответа заместителя прокурора Советского района Руслана Оздоева группе заявителей, вот уже несколько лет пытающихся привлечь к уголовной ответственности Артака Мурадяна, которого они называют бенефициаром нескольких компаний, активно зарабатывающих на разного рода муниципальных подрядах.
Напомним, что в 2018 году ООО «Доминант» получило контракт на благоустройство сквера у Комсомольского пруда. За 61,8 миллиона рублей компания должна была выложить плиткой тротуары, нанести покрытие из мелкой гальки на пешеходные дорожки, смонтировать уличное освещение, озеленить газоны, устроить спортивный уголок и детскую площадку… Работы закончились, не 1 октября, как предполагалось контрактом, а незадолго до новогодних праздников. Через два месяца, в феврале 2019-го, благоустройству пришел конец. Аудиторы Счетной палаты Липецка обнаружили в сквере сколотые бордюры, проплешины на газонах, сухостой вместо элитных сортов кустарника, торчащие из-под гравия геосетку и провода, которые должны питать электроэнергией светильники-столбики, сломанные уличные тренажеры.
Новый глава Липецка Евгения Уваркина сочла, что ООО «Доминант» обобрал городской бюджет минимум на 8,3 миллиона рублей (позже сумма ущерба выросла до 18,7 миллиона). В исках к подрядчику в Арбитражном суде фигурировали претензии к экотротуару, резиновому покрытию, плитке, подпорным стенкам, отсутствию тысяч кустов бруннеры… Суды приняли решение, что подрядчик обязан вернуть городу 14,2 миллиона рублей за благоустройство и 4,5 миллиона рублей за озеленение, но этих денег мэрия не получит по причине отсутствия каких-то денежных средств и активов у обанкротившегося подрядчика.
— К сожалению, эти деньги, более 18 миллионов рублей, которые мэрия отсудила у компании «Доминант», для городского бюджета потеряны, — так GOROD48 прокомментировали эту историю в городской администрации.
Косяки «Доминанта» по озеленению исправил МУП «Зеленхоз», а ООО «Фасад Комплект» по договору с городской администрацией заново отлил из бетона подпорные стенки клумб. А полиция в 2020 году возбудила в отношении руководства «Доминанта» и некой неустановленной группы лиц из числа руководства МКУ «Управление благоустройства Липецка» уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Это дело расследовали ни шатко, ни валко: то приостанавливали, то возобновляли вновь после вмешательства прокуратуры. Полиция долго выясняла, правда ли, что полученные от муниципального заказа на благоустройство сквера у Комсомольского пруда средства выводились со счетов «Доминанта» на счета «Артстроя» и «Вилажа», фирм, которые также мог контролировать Артак Мурадян, будто бы купивший на них 200-метровую квартиру в Москве? Также проверялась информация о том, что по оформленной на директора «Доминанта» Вячеслава Аветисяна карте со счета организации через банкоматы сняли более 18 миллионов рублей. Но в итоге это уголовное дело прекратили «в связи с отсутствием события преступления», а «Доминант», зиц-председателем которой был работник принадлежащей Артаку Мурадяну автомойки Аветисян, стала банкротом. Уже в прошлом году у службы судебных приставов было 44 исполнительных производства в отношении «Доминанта» по проигранным искам иным контрагентам на 93,3 млн рублей, из них 26 не исполненных за невозможностью установления местонахождения должника и его имущества.
... В прошлом году у GOROD48 оказалась копия обращения в Следком по Липецкой области двух липчан и жителя Воронежа с требованием дать правовую оценку деятельности Артака Мурадяна, которого они назвали фактическим хозяином сразу четырех компаний — ООО «Дороги Черноземья», ООО «Доминант», ООО «Арег» и ООО «Артстрой». Это обращение начиналось так: «Доводим до вашего сведения, что в Липецке на протяжении длительного времени группой лиц… под руководством Мурадяна Артака Робертовича… совершаются противоправные действия по выводу из подконтрольных ему предприятий денежных средств с причинением значительных убытков кредиторам данных организаций — физическим и юридическим лицам, а также бюджету».
Заявители на трех страницах расписывают схемы, которые они считают аферами с неисполненными обязательствами перед кредиторами и бюджетом, выводом активов и преднамеренным банкротствам. И все это завернуто в фантики гражданско-правовых отношений. «Суды регулярно устанавливают нарушение законодательства в подконтрольных Мурадяну А.Р. организациях, выявляются злоупотребление правом. Юристы, представляющие интересы этих организаций, предъявляют судам сфальсифицированные документы, искажают фактические обстоятельства».
— Мурадян формально руководил компанией «Премьера». Самым ценным ее активом был ресторан «Генацвале» на улице Зегеля, в котором любили отдыхать чиновники и силовики. «Премьера» была ликвидирована летом 2018 года. Директора других компаний, указанных в нашем обращении, — номинальные. Фирмы открыты на левых людей. Все эти организации погрязли в судах с заказчиками и контрагентами. У меня преступным образом отобрали, например, долю в уставном капитале ООО «Доминант», — говорит GOROD48 Нариман Тагиев, один из бизнесменов, подписавших заявление в Следственный комитет.
В ответе заместителя прокурора Советского района Руслана Оздоева, кстати, упоминаются еще два уголовных дела, по которым проходит Артак Мурадян. Первое связано с попыткой дачи взятки судебному приставу, который арестовал его машину и иное имущество. При передаче денег Мурадяна задержали, обвинив по соответствующей 291 статье Уголовного кодекса («дача взятки должностному лицу»), но позже прекратили в связи с «деятельным раскаянием обвиняемого».
Еще одно уголовное дело полицией все же расследуется — по факту фиктивной регистрации иностранцев в разрушенном доме на улице Буденного, в числе которых — уже известный Вячеслава Аветисян, директор ликвидированной в 2019 году фирмы «Артсрой» Артур Дохолян и Ара Геворгян, экс-директор также уже мертвых компаний «Крафт», «Премьер» и «Премьер-М». По данным Наримана Тагиева, владельцем земельного участка на Буденного,4, который использовался под автостоянку и где теперь строят жилой комплекс, была теща Артака Мурадяна.
— Эти истории известны всем силовикам, но никто из виновных до сих пор не понес уголовной ответственности, — резюмирует Нариман Тагиев.
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