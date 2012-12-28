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сегодня, 13:22
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Полиция прекратила уголовное дело в отношении благоустройства сквера у Комсомольского пруда

Меж тем бюджету Липецка ООО «Доминант» причинило ущерб более чем на 18 миллионов рублей.

Следственное управление УМВД РФ по Липецкой области прекратила уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства ООО «Доминант» в связи с отсутствием события преступления по факту хищения средств, выделенных в 2018 году на благоустройство сквера у Комсомольского пруда в Липецке.

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Это решение прокуратура признала законным и обоснованным — следует из ответа заместителя прокурора Советского района Руслана Оздоева группе заявителей, вот уже несколько лет пытающихся привлечь к уголовной ответственности Артака Мурадяна, которого они называют бенефициаром нескольких компаний, активно зарабатывающих на разного рода муниципальных подрядах.

Напомним, что в 2018 году ООО «Доминант» получило контракт на благоустройство сквера у Комсомольского пруда. За 61,8 миллиона рублей компания должна была выложить плиткой тротуары, нанести покрытие из мелкой гальки на пешеходные дорожки, смонтировать уличное освещение, озеленить газоны, устроить спортивный уголок и детскую площадку… Работы закончились, не 1 октября, как предполагалось контрактом, а незадолго до новогодних праздников. Через два месяца, в феврале 2019-го, благоустройству пришел конец. Аудиторы Счетной палаты Липецка обнаружили в сквере сколотые бордюры, проплешины на газонах, сухостой вместо элитных сортов кустарника, торчащие из-под гравия геосетку и провода, которые должны питать электроэнергией светильники-столбики, сломанные уличные тренажеры.

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Новый глава Липецка Евгения Уваркина сочла, что ООО «Доминант» обобрал городской бюджет минимум на 8,3 миллиона рублей (позже сумма ущерба выросла до 18,7 миллиона). В исках к подрядчику в Арбитражном суде фигурировали претензии к экотротуару, резиновому покрытию, плитке, подпорным стенкам, отсутствию тысяч кустов бруннеры… Суды приняли решение, что подрядчик обязан вернуть городу 14,2 миллиона рублей за благоустройство и 4,5 миллиона рублей за озеленение, но этих денег мэрия не получит по причине отсутствия каких-то денежных средств и активов у обанкротившегося подрядчика.

— К сожалению, эти деньги, более 18 миллионов рублей, которые мэрия отсудила у компании «Доминант», для городского бюджета потеряны, — так GOROD48 прокомментировали эту историю в городской администрации.

Косяки «Доминанта» по озеленению исправил МУП «Зеленхоз», а ООО «Фасад Комплект» по договору с городской администрацией заново отлил из бетона подпорные стенки клумб. А полиция в 2020 году возбудила в отношении руководства «Доминанта» и некой неустановленной группы лиц из числа руководства МКУ «Управление благоустройства Липецка» уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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Это дело расследовали ни шатко, ни валко: то приостанавливали, то возобновляли вновь после вмешательства прокуратуры. Полиция долго выясняла, правда ли, что полученные от муниципального заказа на благоустройство сквера у Комсомольского пруда средства выводились со счетов «Доминанта» на счета «Артстроя» и «Вилажа», фирм, которые также мог контролировать Артак Мурадян, будто бы купивший на них 200-метровую квартиру в Москве? Также проверялась информация о том, что по оформленной на директора «Доминанта» Вячеслава Аветисяна карте со счета организации через банкоматы сняли более 18 миллионов рублей. Но в итоге это уголовное дело прекратили «в связи с отсутствием события преступления», а «Доминант», зиц-председателем которой был работник принадлежащей Артаку Мурадяну автомойки Аветисян, стала банкротом. Уже в прошлом году у службы судебных приставов было 44 исполнительных производства в отношении «Доминанта» по проигранным искам иным контрагентам на 93,3 млн рублей, из них 26 не исполненных за невозможностью установления местонахождения должника и его имущества.

... В прошлом году у GOROD48 оказалась копия обращения в Следком по Липецкой области двух липчан и жителя Воронежа с требованием дать правовую оценку деятельности Артака Мурадяна, которого они назвали фактическим хозяином сразу четырех компаний — ООО «Дороги Черноземья», ООО «Доминант», ООО «Арег» и ООО «Артстрой». Это обращение начиналось так: «Доводим до вашего сведения, что в Липецке на протяжении длительного времени группой лиц… под руководством Мурадяна Артака Робертовича… совершаются противоправные действия по выводу из подконтрольных ему предприятий денежных средств с причинением значительных убытков кредиторам данных организаций — физическим и юридическим лицам, а также бюджету».

Заявители на трех страницах расписывают схемы, которые они считают аферами с неисполненными обязательствами перед кредиторами и бюджетом, выводом активов и преднамеренным банкротствам. И все это завернуто в фантики гражданско-правовых отношений. «Суды регулярно устанавливают нарушение законодательства в подконтрольных Мурадяну А.Р. организациях, выявляются злоупотребление правом. Юристы, представляющие интересы этих организаций, предъявляют судам сфальсифицированные документы, искажают фактические обстоятельства».

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— Мурадян формально руководил компанией «Премьера». Самым ценным ее активом был ресторан «Генацвале» на улице Зегеля, в котором любили отдыхать чиновники и силовики. «Премьера» была ликвидирована летом 2018 года. Директора других компаний, указанных в нашем обращении, — номинальные. Фирмы открыты на левых людей. Все эти организации погрязли в судах с заказчиками и контрагентами. У меня преступным образом отобрали, например, долю в уставном капитале ООО «Доминант», — говорит GOROD48 Нариман Тагиев, один из бизнесменов, подписавших заявление в Следственный комитет.

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В ответе заместителя прокурора Советского района Руслана Оздоева, кстати, упоминаются еще два уголовных дела, по которым проходит Артак Мурадян. Первое связано с попыткой дачи взятки судебному приставу, который арестовал его машину и иное имущество. При передаче денег Мурадяна задержали, обвинив по соответствующей 291 статье Уголовного кодекса («дача взятки должностному лицу»), но позже прекратили в связи с «деятельным раскаянием обвиняемого».

Еще одно уголовное дело полицией все же расследуется — по факту фиктивной регистрации иностранцев в разрушенном доме на улице Буденного, в числе которых — уже известный Вячеслава Аветисян, директор ликвидированной в 2019 году фирмы «Артсрой» Артур Дохолян и Ара Геворгян, экс-директор также уже мертвых компаний «Крафт», «Премьер» и «Премьер-М». По данным Наримана Тагиева, владельцем земельного участка на Буденного,4, который использовался под автостоянку и где теперь строят жилой комплекс, была теща Артака Мурадяна.

— Эти истории известны всем силовикам, но никто из виновных до сих пор не понес уголовной ответственности, — резюмирует Нариман Тагиев.
Комсомольский пруд
благоустройство
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Горожанин Липецка
16 минут назад
Всё по правилам создания Юрлиц извлечение прибыли. Вокруг нас одни Юрлица, а не государственные.
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рыночек.порешал
24 минуты назад
ну да, бизнес - не преступление! :)))
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Странно
25 минут назад
Где же вертикаль власти, где же порядочек
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Гость
33 минуты назад
В этом и есть разница между полицией и милицией.
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взыскать
41 минуту назад
с лиц, подписавших акт приемки работ. Или они тоже обанкротились?
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Вот это поворот ))))
52 минуты назад
неустановленные лица из числа руководства МКУ Управление благоустройства Липецка .
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Вывод
58 минут назад
В дураках опять простые граждане . Все остальные , * и должностях .
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Не понял.
сегодня, 13:30
18 лямов похищенных есть, а состава преступления нет. Пока так происходит, наша страна так и останется страной третьего мира.
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Житель
55 минут назад
Потому что отношения гражданско-правовые. Вы наняли, вам построили. Не построили - взыскивайте через суд. Не можете взыскать - лучше подбирайте контрагентов, которые и построят и с которых взыскать есть что в случае чего и лучше их контролируйте.
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