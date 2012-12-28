Сегодня в Липецке: найти работу поможет юмор, в каком возрасте людям чаще угрожают сердечные заболевания

Нас ждут соревнования по плаванию, танцы и особенный подарок из Колумбии.

Температура днём от +15 до +17 градусов, сегодня без существенных осадков.









- ул. Одоевского, 5.









– Садоводчество «Спутник», 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 50, 51, 52, 71, 75, 96, 102, 168.









А для поиска горючего нам заботливо разработали приложения. Правда, gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестал передавать данные по Липецку, но зато предупредит о ситуации с топливом в округах области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Можно будет или доехать в соседний округ, или порадоваться за тамошних земляков.









Каждый год он проходит под отдельным девизом, в 2024-2026 годах — это Don't Miss a Beat («Не пропусти удар»), с целью обратить внимание на важность распознавания симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни сердца – самая распространённая причина смертности в мире, ежегодно она уносит жизни более 20,5 миллиона человек, это количество равно, например, всему населению Казахатана. Или Белоруссии и трёх прибалтийских стран – Латвии, Литве и Эстонии вместе взятых.









Фламенко — это не только завораживающий танец, но особая манера пения, что липчанам продемонстрирует вокалистка Алиса Тен. А на музыкальных инструментах сыграют Сергей Полтавский (виола д'аморе), Руст Позюмский (виола да гамба), Олег Бойко (гитара), Сергей Лебедев (гитара) и Кирилл Россолимо (ударные). Танец исполнит Марина Коробко — танцовщица, хореограф, действующий педагог Международного факультета искусств IFA NASI.









Фото vk.ru/unionzal





Оркестр открывает сезон





Детям

В 11:00 в Липецкой областой детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) в рамках проекта «Библионяня» состоится развивающее занятие по книжке Софьи Прокофьевой «Сказка про башмачки» (0+).









В 13:00 в бассейне «Лидер» (ул. А. Г. Стаханова, 10) стартует первенство Липецкой области по плаванию среди спортсменов 2013 – 2014 г.р. (12+).









58% липчан в опросе SuperJob заявили, что в поиске работы им помогает… чувство юмора. Чаще об этом говорили люди с высшим образованием – 60% против 55% у обладателей среднего специального диплома. Один из знакомых пошутил, что смех помогает не сколько в поиске престижной должности, сколько переносить размер предлагаемой зарплаты. Но это ведь тоже важно!

При этом 50% работодателей заявили, что хорошее чувство юмора может стать дополнительным аргументов в пользу соискателя. 39% не видят в этом конкурентного преимущества.





А вы шутили на собеседовании? Помогло? Поделитесь историями в комментариях.