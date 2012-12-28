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Сегодня в Липецке: найти работу поможет юмор, в каком возрасте людям чаще угрожают сердечные заболевания
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: найти работу поможет юмор, в каком возрасте людям чаще угрожают сердечные заболевания
Нас ждут соревнования по плаванию, танцы и особенный подарок из Колумбии.
Температура днём от +15 до +17 градусов, сегодня без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Маршала Рыбалко, 8;
- ул. Механизаторов: 19, 19а, 19б;
- ул. Одоевского, 5.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Винницкой, Задорожной, Маршала Рыбалко, Муравьева, Одоевского, Подсобное хозяйство, Садовой, Харьковской, Шахтёрской.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Баумана, 2, 2а, 15, 27, 35, 51, 78, 8, 80, 81, 85, 89, 97, 120, 127, 149, 158, 161, 164, 197, 226, 262, 295а, 297б, 299, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж, 384, 387, 390;
– ул. Береговая, 370;
– ул. Валентина Скороходова, 19;
– ул. Гвардейская;
– ул. Желябова, 3;
– ул. Интернациональная, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16;
– ул. Ленина, 2, 5, 7, 7а, 9, 28;
– ул. Огородная, 18а, 34а;
– ул. Плеханова, 34;
– ул. Родниковая;
– ул. Ситовская, 394;
– ул. Скороходова (Ситовка) д. 14;
– ул. Цемзаводская, 3, 4;
– ул. Юношеская, 5, 7, 8, 9, 13, 18, 18а, 28, 43, 44б, 44г, 50, 51, 52, 59а, 71, 75;
– пер. Рудный, 17;
– Насосная станция;
– Садоводчество «Горняк»;
– Садоводчество «Горняк 1», 1430, 1498, 1551, 1602, 1822;
– Садоводчество «Металлург 2», 243, 302;
– Садоводчество «Речное», 15, 19, 71, 105, 147, 221, 235, 239, 247, 268, 315, 370, 394, 447, 449, 453, 487, 502, 534, 535, 560;
– Садоводчество «Сокол 3»;
– Садоводчество «Спутник», 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 50, 51, 52, 71, 75, 96, 102, 168.
Пробки
Страшный сон автомобилиста: угодил в пробку и прямо в ней закончился бензин. Чтобы этого не произошло, проверяйте загруженность маршрута по «Яндекс-картам».
Бензин
А для поиска горючего нам заботливо разработали приложения. Правда, gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестал передавать данные по Липецку, но зато предупредит о ситуации с топливом в округах области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Можно будет или доехать в соседний округ, или порадоваться за тамошних земляков.
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ruи чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
День сердца
Сегодня отмечают Всемирный день сердца (World Heart Day).
Каждый год он проходит под отдельным девизом, в 2024-2026 годах — это Don't Miss a Beat («Не пропусти удар»), с целью обратить внимание на важность распознавания симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни сердца – самая распространённая причина смертности в мире, ежегодно она уносит жизни более 20,5 миллиона человек, это количество равно, например, всему населению Казахатана. Или Белоруссии и трёх прибалтийских стран – Латвии, Литве и Эстонии вместе взятых.
Для мужчин самый опасный возраст сердечно-сосудистых заболеваний – 50-60 лет, для женщин –65-75 лет.
В ритме фламенко
В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) начнётся концерт «Искры фламенко» (6+).
Фламенко — это не только завораживающий танец, но особая манера пения, что липчанам продемонстрирует вокалистка Алиса Тен. А на музыкальных инструментах сыграют Сергей Полтавский (виола д'аморе), Руст Позюмский (виола да гамба), Олег Бойко (гитара), Сергей Лебедев (гитара) и Кирилл Россолимо (ударные). Танец исполнит Марина Коробко — танцовщица, хореограф, действующий педагог Международного факультета искусств IFA NASI.
Фото vk.ru/unionzal
Прозвучит музыка Арканджело Корелли, Антонио Вивальди, Мануэля Де Фалья, Себастьяна Дюрона и других великих композиторов.
Оркестр открывает сезон
В 19:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) Липецкий симфонический оркестр (дирижёр Константин Барков) открывают XXVIII сезон (12+).
В концерта принимают участие Липецкий камерный хор (художественный руководитель Игорь Цилин) и солист из Колумбии Отто Гутьеррес. Прозвучат произведения Д. Шостаковича, А. Лебедева.
Детям
В 11:00 в Липецкой областой детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) в рамках проекта «Библионяня» состоится развивающее занятие по книжке Софьи Прокофьевой «Сказка про башмачки» (0+).
Рекомендовано для детей 3-5 лет. Участие бесплатное.
Чемпионат по плаванию
В 13:00 в бассейне «Лидер» (ул. А. Г. Стаханова, 10) стартует первенство Липецкой области по плаванию среди спортсменов 2013 – 2014 г.р. (12+).
Соревнования будут проходить два дня – сегодня и завтра.
В этом деле трудно без смеха
58% липчан в опросе SuperJob заявили, что в поиске работы им помогает… чувство юмора. Чаще об этом говорили люди с высшим образованием – 60% против 55% у обладателей среднего специального диплома. Один из знакомых пошутил, что смех помогает не сколько в поиске престижной должности, сколько переносить размер предлагаемой зарплаты. Но это ведь тоже важно!
При этом 50% работодателей заявили, что хорошее чувство юмора может стать дополнительным аргументов в пользу соискателя. 39% не видят в этом конкурентного преимущества.
А вы шутили на собеседовании? Помогло? Поделитесь историями в комментариях.
Дорогие липчане! Продолжаем трудиться, следить за ситуацией в регионе, во всём искать позитив. Например, что до повышения тарифов ЖКХ ещё целых два дня и мы пока живём по старым начислениям. Здорово же! С новостями поможет GOROD48. Наша лента крутится 24/7, поэтому можете быть уверенными, что не пропустите ничего, что коснётся лично вас. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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