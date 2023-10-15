Когда семь пятниц на неделе, то не бывает выходных

повалил 25 деревьев, повредивших 14 машин. Как рассказал в понедельник на оперативке у главы города вице-мэра Николай Дергунов, на девочку

. Дерево росло на неразграниченной территории, то есть на землях муниципалитета, в трех метрах за границами двора, который обслуживает управляющая компания. Никакого аварийного акта на это дерево не составляли.

С начала года на главных улицах города спилили 2 127 сухих дерева, а до конца года с так называемых красных линий улиц уберут еще 498 аварийных дерева. Но в целом с улиц нужно убрать около пяти тысяч сухих и аварийных деревьев и примерно столько же — из дворов и микрорайонов. Евгения Уваркина потребовала от подчиненных в течение месяца провести инвентаризацию всех таких деревьев.— Живые деревья при падении не рассыпаются на куски, — написал— Потому что нет никакой реакции ни со стороны УК, ни Госжилинспекции на жалобы жильцов об аварийных деревьях и прочих ситуациях, угрожающих жизни жителей, все начинают бегать только после того, как случится ЧП и искать крайних, — уверенаИнвентаризацию городского зеленого фонда, между прочим, обсуждали в горсовете еще в июле 2021-го. Тогда Николай Дергунов сказал депутатам о необходимости проекта озеленения.. Нам надо обойти весь город в поисках таких мест. Надо определиться с тем, какой экологический эффект мы поучим». А уже в августе этого года вице-мэр в сердцах заявил:На этой неделе «лесоповал» продолжился: в четверг сильный ветер снова валил деревья в разных районах города (). И в четверг же на первом же заседании Общественного Совета при председателе Липецкого горсовета Евгении Фрай как раз обсудили ситуацию с аварийными и сухими деревьями. На нем выяснилось, что таких деревьев в два раза больше, чем было озвучено на оперативке у Евгении Уваркиной. Заместитель главного смотрителя Липецка Людмила Кулакова заявила о, минимум, 20 тысячах мертвых деревьев на улицах и в жилых кварталах. Каждый год к ним прибавляется до тысячи новых засохших.Оказалось,. На это дело МУП «Зеленхоз» в 2021-2023 годах получил 86,7 млн рублей. Легко посчитать, что для сноса 20 тысяч аварийных нужно до 400 млн рублей единовременно! Таких денег в бюджете, конечно, нет.Дендролог Александр Смирницкий сообщил членам Общественного Совета, что ясени погубила ясеневая изумрудная узкотелая златка. А это, между прочим, 20% всех зеленых легких города! Вредители и болезни поражают каштаны и тополя. Угнетают зеленые насаждения и выхлопы двигателей машин, которых год от года все больше., как это предлагали чиновники год назад, невозможно. Липецку нужна на этот счет специальная программа.— Липецк реально зарос, почему бы не разрешить жителям самим выпиливать поросль. Желающие найдутся, — предложилВ понедельник— ему предстоит ампутация пальцев. Случилось это, конечно, не в квартире, хотя начало недели выдалось с ночными заморозками, аВ понедельник же в Липецке начался отопительный сезон.— жители Левобережья, центра города и старых спальных районов. На все процедуры запуска отопления закон дает ровно неделю. Так что сегодня — последний день, когда должны стать теплыми батареи во всех домах с центральным отоплением, которых 2 931.В департаменте ЖКХ говорят, что к началу подачи тепла в городе не было ни одного брошенного «управляшками» дома — всем таким назначены временные УК. Также в этом году в Липецке вдвое меньше раскопок, чем в прошлом. По данным на 9 октября, энергетики работали по 187 адресам (в прошлом году — по 337-ми). За «Квадрой» числятся 60 раскопок в разных местах города, а за ее подрядчиками — еще шесть. Самая большая из них — на площади Победы. Работы планируется закончить 30 ноября.. Такую задачу получила вице-мэр Ирина Вербецкая от главы Липецка Евгении Уваркиной на старте отопительного сезона.— В нем должен быть либо сам руководитель УК, либо заместитель, не ниже.— Принято, — ответила сказала вице-мэр.Мэр еще раз проговорила алгоритм реакции УК на заявки жителей: четыре часа — на устранение причины жалобы. Глава Липецка заявила, что всем тем управляющим компаниям, у которых не было личного кабинета в ЕДС, необходимо в течение этой недели обзавестись ими в обязательном порядке: «мы должны иметь возможность контролировать обращения граждан и качество отработки жалоб управляющими компаниями».Вчера мэр сообщила, чтоОтопительный сезон начался как раз вовремя, ведь на этой неделеиз-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом, ковидом и пневмониями. Уже в пятницу, а целиком на карантине оказалась 54-я школа.Кстати, о медицине. В соцсетях появилось видео из чаплыгинской районной больницы с кроватями с дырявыми досками, грязными простынями и, по словам автора видео, «погаными матрасами». Автор видео показал, что в кране нет горячей воды, как, собственно, нет и самого крана., — резюмирует автор ролика.«Поганые матрасы и кровати с досками» стали причиной проверок жалобы пациентки облздравом, прокуратурой и правительством области.— Деньги выделяют и на ремонт, и на мебель. Искать надо следователям хорошо, у кого они остались в кармане, — дала наводку силовикам— Проверьте пожалуйста ещё зарплаты рядовых медиков. С каждым месяцем работаем все больше, а получаем все меньше. Руководство отвечает только одно, не нравится —увольняйтесь. Почему я должна уходить? Мне нравится моя работа и коллектив, но когда получаешь три копейки, а начальство очередную квартиру покупает, хочется плюнуть и действительно уйти. Больных жалко, на них тоже на всем экономят, — написала, — сообщил своем Тelegram-канале об итогах проверки стационара губернатор Игорь Артамонов. — Постельное белье, матрасы, кровати заменят. Обращаю внимание всех руководителей больниц и поликлиник, что такие ситуации неприемлемы, а глухота к жалобам пациентов недопустима.Также губернатор пообещал ремонт 11 больниц и поликлиник в следующем году. На ремонты выделят более миллиарда рублей., правда, с приставкой и.о. Новым его заместителем стала Лилия Самошина, главный врач Добринской ЦРБ. Губернатор также подтвердил информацию GOROD48 о назначении еще одним заместителем начальника облздрава главврача липецкой поликлиники № 2 Анны Марковой. Она займет место Оксаны Фатеевой,Таким образом, после понижения в должности экс-начальника ведомства Юрия Шуршукова, ставшего директором липецкого медколледжа, в системе облздрава случилась уже вторая кадровая революция: в ходе первой должностей лишились главврачи больницы «Свободный сокол» Николай Краснолуцкий и липецкой районной больницы Сергей Мотин.На этой неделе было много новостей в будущем времени.на 125 гектаров. «Якорный резидент планирует производить прицепное оборудование и сельхозмашины с совокупным объемом вложений более 32 млрд рублей», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков., но не по типовому для Липецка проекту, без плавательного бассейна.. На месте липецкой «пизанской башни» в центре города должна появиться гостиница на 280 номеров, апартаменты для долгосрочного проживания (126 номеров) и пространства свободной планировки с возможностью размещения ресторанов, бизнес-центр, коммерческие помещения. В цоколе запроектирована автопарковка на 111 машино-мест. В отдельном пристроенном блоке — аквапарк и косметологическая клиника.в 2025 году. Сумма сделки не оглашается, однако три года назад, когда областное управление имущественных и земельных отношений выставляло долгострой на торги, земельный участок со зданием оценили в 512,4 млн рублей.Стали яснее планы компании «Поликолор», которая владеет котлованом на площади Победы, где 60 лет стоял кинотеатр «Спутник». Несмотря на то, что и горсовет, и участники публичных слушаний хотели бы видеть на этом месте сквер, застройщик намерен обратиться в мэрию Липецка за разрешением на строительство— Незаконно снесли кинотеатр. А за это получили разрешение на строительство двух кинотеатров и кафе на сложнейшей, перегруженной транспортной развязке! Гениальное решение! — написалаВ Липецке появится еще один памятник., — сообщила GOROD48 мэр Липецка. Сейчас обсуждаются конструктивные решения установки самолета, ведь даже без двигателей он весит до десяти тонн.сразу в трех районах города: на улицах Хренникова и Морской и на Торговой площади. За дело взялась компания «Инфинити Групп», с которой мэрия заключила контракт на ремонт 33 дорог за 744,1 млн рублей, — на 16,5% меньше начальной цены.— Ремонт начали по плану 2024 года, а по плану 2023 еще не закончили, — съязвилИ это правда. Например, ученики 12-й гимназии в центре Липецка ходят на учебу по грязи, так как. Почему? Потому что другая компания, «РВК-Липецк», только-только закончила менять водопровод у детского сада № 62 на этой же улице. «Ожидается, что ремонт улицы Урицкого завершится в течение месяца», — говорят в пресс-службе администрации города., когда один подрядчик мэрии уступит дорогу другому. Дорожные работы на ней затормозила прокладка компанией «Экотерм» самотечного канализационного коллектора в микрорайон «Взлетный». Той самой компании, которая из-за ошибок в технической документации проткнула буром на кольце Трубного 600-миллиметровый магистральный водопровод, чем вызвалаВы будете смеяться, но вчера субподрядчик компании «Экосервис», которая строит инженерные сети в том же «Взлетном»,, лишив питьевой воды жителей многоэтажки и 30 домов частного сектора!— Мы так и не поняли, зачем подрядчик засыпал склон Каменного лога кусками асфальта. То, что случилось, не поддается объяснению, — так в УГС Липецка прокомментировали GOROD48 косяк другого подрядчика, ремонтирующего дорогу у дома №11 по улице Ворошилова.Оказалось, что ООО «Строительная компания Липецк»Этого подрядчика, кстати, оштрафуют за нарушение сроков исполнения работ, которые он должен был завершить еще в сентябре.. 38-летний пьяный мужчина завалился в дом к 87-летней старушке, отпихнул ее в сторону и завалился спасть на ее диван. Утром незваный гость вытащил из кошелька «хозяйки гостиницы» купюру в 2000 рублей и ушел восвояси.. Оба не имели разрешения на работу в России.. Женщина записала видеообращение, в котором настаивает, что тот был убит, в то же время в полиции заявляют, что мужчина умер от черепно-мозговой травмы, полученной при падении с высоты собственного роста. Тело сына она не забирает из морга, чтобы избежать последующей эксгумации. Кстати, незадолго до смерти этот мужчина вышел из колонии, где отсидел 19 лет за жестокое убийство милиционера и разбой.. Рецидивист сбежал за 2,5 месяца до освобождения. За побег Уголовным кодексом предусмотрено до четырех лет лишения свободы.