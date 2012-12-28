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Происшествия
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сегодня, 16:08
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У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
О видео со своим участием он узнал от знакомых и сам пришёл к следователям.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, мужчине 62 года, он работает на НЛМК и шёл домой со смены, слушая музыку в наушниках. С подростками до момента нападения он никак не контактировал — для мужчины это было полной неожиданностью.
После нападения липчанин обратился в травмпункт за медицинской помощью — ему диагностировали переломы пальцев на левой руке.
О ролике со своим участием он узнал от знакомых и сам пришёл к следователям.
— Сколько уже там хожу — такое безобразие случается впервые! — Заявил пострадавший.
Напомним, 7 апреля по соцсетям разошлось видео с улицы Адмирала Макарова, снятое ещё 4 апреля: на нём подросток догоняет случайного прохожего и бьёт его ногой в спину. Ошарашенный мужчина роняет вещи на асфальт, но не теряется — вступает со своим обидчиком в рукопашную. Потом в драку с мужчиной вступают уже двое подростков, а третий снимает всё на камеру телефона, сопровождая действия комментариями: «Снимаю, Мишань!», «Я заснял».
В день публикации видео нападавших на прохожего вычислили их сверстники и толпа подростков собралась у дома одного из них для самосуда. Но мальчик не вышел. Зато прибыла полиция.
На следующий день Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (по части второй статьи 213 УК РФ). Участников нападения — 15-летнего и 16-летнего подростков доставили в полицию. В присутствии защитников, педагогов и законных представителей их допросили.
В связи с большой оглаской дело напавших на прохожего на улице Адмирала Макарова подростков начало обрастать новыми подробностями: возможно, нападений было даже несколько. В соцсетях появляются всё новые и новые видео — например, где подросток бьёт сидящего в автобусном павильоне мужчину. Но пока следствию ничего не известно о других эпизодах противоправной деятельности подростков, засветившихся на видео из Новолипецка.
Вчера возможных пострадавших от действий подростков попросили откликнуться: обратиться в следственный отдел по телефонам: 8 (4742) 35-71-30, 8-904-280-0520 или в полицию 02.
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