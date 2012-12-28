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сегодня, 16:08
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У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы

О видео со своим участием он узнал от знакомых и сам пришёл к следователям.

Накануне Правобережный МСО СУ СК России по Липецкой области объявил, что ищет пострадавших от нападений подростков на улице. И уже один откликнулся. Это избитый на улице Адмирала Макарова мужчина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, мужчине 62 года, он работает на НЛМК и шёл домой со смены, слушая музыку в наушниках. С подростками до момента нападения он никак не контактировал — для мужчины это было полной неожиданностью.

После нападения липчанин обратился в травмпункт за медицинской помощью — ему диагностировали переломы пальцев на левой руке.

О ролике со своим участием он узнал от знакомых и сам пришёл к следователям.

— Сколько уже там хожу — такое безобразие случается впервые! — Заявил пострадавший.

Напомним, 7 апреля по соцсетям разошлось видео с улицы Адмирала Макарова, снятое ещё 4 апреля: на нём подросток догоняет случайного прохожего и бьёт его ногой в спину. Ошарашенный мужчина роняет вещи на асфальт, но не теряется — вступает со своим обидчиком в рукопашную. Потом в драку с мужчиной вступают уже двое подростков, а третий снимает всё на камеру телефона, сопровождая действия комментариями: «Снимаю, Мишань!», «Я заснял».

В день публикации видео нападавших на прохожего вычислили их сверстники и толпа подростков собралась у дома одного из них для самосуда. Но мальчик не вышел. Зато прибыла полиция.

На следующий день Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (по части второй статьи 213 УК РФ). Участников нападения — 15-летнего и 16-летнего подростков доставили в полицию. В присутствии защитников, педагогов и законных представителей их допросили.

В связи с большой оглаской дело напавших на прохожего на улице Адмирала Макарова подростков начало обрастать новыми подробностями: возможно, нападений было даже несколько. В соцсетях появляются всё новые и новые видео — например, где подросток бьёт сидящего в автобусном павильоне мужчину. Но пока следствию ничего не известно о других эпизодах противоправной деятельности подростков, засветившихся на видео из Новолипецка.

Вчера возможных пострадавших от действий подростков попросили откликнуться: обратиться в следственный отдел по телефонам: 8 (4742) 35-71-30, 8-904-280-0520 или в полицию 02.
конфликт
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Комментарии (27)

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Как гость
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Сначала новые
Ссёлки
14 минут назад
Молодняк наглый,невоспитанный.Какие родители,такие и дети.Почему ПДН не появляется,участкового днём с огнём не сыщешь.Деградация полная.Родителей надо лишать родительских прав.
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Бабка Первая
5 минут назад
А кто их перевоспитает - предложите. Где наготовили воспитателей и настроили интернатов?
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Липчанин76
15 минут назад
Обыкновенное липецкое быдло, срок и наказание их не перевоспитает, это уже в генах, на всегда.
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Молодец
20 минут назад
Разве можно пожилых людей обижать,вот подонки.Наказать по полной.
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Мда
30 минут назад
Напали бы на кого-то помоложе, отхватили бы слихвой. Рабочий нлмк шел со смены, работа тяжелая. Лишился заработка на время из-за малолетних … слов нет. Очень много вопросов как к родителям, так и к школе
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Гость
12 минут назад
А школа в чем виновата??? Вы посмотрите, как общаются родители с учителями!!! Спасибо, что в лицо пока не бьют((( Дети чувствуют свою безнаказанность и творят такое!!! Родители заступятся. .
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Гость
32 минуты назад
Найти и выпороть
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Народ
43 минуты назад
Обычная липецкая гопота
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Макс
43 минуты назад
поплачут - простят деток. ну или на 100 рублей мамку оштрафуют
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Бабуля
45 минут назад
За такие действия, мои внуки получили бы по полной от меня, не смотря на родителей.Внукам поясняю, что можно, что нельзя. Контролировать родителям обязательно детей, больше общаться.
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Гость
48 минут назад
Молодец! Дал отпор агрессивному быдломолодняку
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Гость
52 минуты назад
Полиции посмотреть видео с дома Макарова 16 во дворе от пятницы 4апреля
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