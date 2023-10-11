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сегодня, 17:01

Начальником облздрава назначен Александр Голиков

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#назначения
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Начальником облздрава назначен Александр Голиков

Пока с приставкой и. о.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о кадровых решениях в системе здравоохранения области. Исполняющим обязанности начальника областного управления здравоохранения назначен Александр Голиков. Именно он руководил управлением после ухода на другую работу прежнего начальника облздава Юрия Шуршукова.

Новым заместителем начальника облздрава станет Лилия Самошина, главный врач Добринской ЦРБ. Лилии Самошиной 35 лет. По образованию она врач-невролог.



Фото: официальный сайт Добринской ЦРБ

Игорь Артамонов также подтвердил информацию GOROD48 о назначении еще одним заместителем начальника управления здравоохранения главврача липецкой поликлиники № 2 Анны Марковой.

«Все — признанные профессионалы пользуются заслуженным уважением в коллективах. И Анна Маркова, и Лилия Самошина хорошо зарекомендовали себя как руководители, достойно справлялись со всеми возникающими вопросами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
4 1687
#назначения
4

Комментарии (4)

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Алоизий

30 минут назад
Дрим тим. Значит опять что-то оптимизировать будут, а затем их уберут. Как Байцурова.
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Однако

36 минут назад
:) Ну, теперь у всех здоровье поправится.
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Житель

41 минуту назад
Опять менеджеры от медицины! А лечить кто будет?
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Мда уж

сегодня, 17:21
Невролог ? Так пусть людей лечит от неврологии .35 лет , а уже главврач , сколько лет она рядовым врачеванием занималась , если в 35 уже главврач ?
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