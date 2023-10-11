Общество
сегодня, 17:01
Начальником облздрава назначен Александр Голиков
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Губернатор Игорь Артамонов сообщил о кадровых решениях в системе здравоохранения области. Исполняющим обязанности начальника областного управления здравоохранения назначен Александр Голиков. Именно он руководил управлением после ухода на другую работу прежнего начальника облздава Юрия Шуршукова.
Новым заместителем начальника облздрава станет Лилия Самошина, главный врач Добринской ЦРБ. Лилии Самошиной 35 лет. По образованию она врач-невролог.
Фото: официальный сайт Добринской ЦРБ
Игорь Артамонов также подтвердил информацию GOROD48 о назначении еще одним заместителем начальника управления здравоохранения главврача липецкой поликлиники № 2 Анны Марковой.
«Все — признанные профессионалы пользуются заслуженным уважением в коллективах. И Анна Маркова, и Лилия Самошина хорошо зарекомендовали себя как руководители, достойно справлялись со всеми возникающими вопросами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Новым заместителем начальника облздрава станет Лилия Самошина, главный врач Добринской ЦРБ. Лилии Самошиной 35 лет. По образованию она врач-невролог.
Фото: официальный сайт Добринской ЦРБ
Игорь Артамонов также подтвердил информацию GOROD48 о назначении еще одним заместителем начальника управления здравоохранения главврача липецкой поликлиники № 2 Анны Марковой.
«Все — признанные профессионалы пользуются заслуженным уважением в коллективах. И Анна Маркова, и Лилия Самошина хорошо зарекомендовали себя как руководители, достойно справлялись со всеми возникающими вопросами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
4 1687
Алоизий
Однако
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Мда уж