Происшествия

33 минуты назад

В Липецке задержан сбежавший из колонии-поселения заключенный

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#побег #УФСИН
В Липецке задержан сбежавший из колонии-поселения заключенный

Рецидивист сбежал за 2,5 месяца до освобождения

Накануне в социальных сетях появилась информация о совершившем побег из колонии Ельца неоднократно судимом, 54-летнем гражданине. В опубликованной ориентировке указаны многократные судимости гражданина, и то, что он должен был освободится 1 января 2024 года.

Как сообщили GOROD48 в УФСИН России по Липецкой области, гражданин был задержан сегодня в Липецке около 7 часов утра группой розыска и начальником оперативного отдела УФСИН.

Осужденный отбывал наказание на участке колонии-поселения ИК№4 Ельца, откуда днем 11 октября самовольно вышел в город и отправился в Липецк, где он зарегистрирован. 

- Материалы о побеге колонии-поселения будут направлены в суд, - сообщили в УФСИН России по Липецкой области.

За побег из колонии, колонии-поселения предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы по статье по ст. 313 УК РФ . Групповой побег по предварительному сговору - до 5 лет, с применением насилия - до 8 лет лишения свободы.



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#побег #УФСИН

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12 минут назад
три года крытки :)
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