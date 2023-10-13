Общество

45 минут назад

На улице Союзной упавшее вчера дерево до сих пор лежит на машине

2 377
#дерево #ветер
На улице Союзной упавшее вчера дерево до сих пор лежит на машине

Оказывается, владелец автомобиля еще не найден.

Вчера дерево упало на машину на улице Союзной. А сегодня утром GOROD48 позвонил читатель и прислал фотографии — дерево на автомобиле и на дороге лежит до сих пор!

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— Как же так? Неужели за вчера никто не убрал дерево? — задался вопросом липчанин.

Жители улицы Союзной, по их словам, ранее уже не раз подавали заявки на опиловку сухих деревьев.

Мы переправили недоуменный вопрос нашего читателя в управление главного смотрителя Липецка. Нам пообещали, что уже до обеда на Союзную выедет бригада МУП «Зеленхоз» и уберет упавшее дерево. Кстати, УГС до сих пор не может найти владельца заваленной ветками машины.
2 377
#дерево #ветер

Комментарии (2)

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Да

16 минут назад
Пускай лежит ничего страшного сама сгниёт со временем.
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ну

23 минуты назад
есть и +++ не угонят ее
ответить
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