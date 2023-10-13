Общество
45 минут назад
На улице Союзной упавшее вчера дерево до сих пор лежит на машине
Оказывается, владелец автомобиля еще не найден.
Вчера дерево упало на машину на улице Союзной. А сегодня утром GOROD48 позвонил читатель и прислал фотографии — дерево на автомобиле и на дороге лежит до сих пор!
— Как же так? Неужели за вчера никто не убрал дерево? — задался вопросом липчанин.
Жители улицы Союзной, по их словам, ранее уже не раз подавали заявки на опиловку сухих деревьев.
Мы переправили недоуменный вопрос нашего читателя в управление главного смотрителя Липецка. Нам пообещали, что уже до обеда на Союзную выедет бригада МУП «Зеленхоз» и уберет упавшее дерево. Кстати, УГС до сих пор не может найти владельца заваленной ветками машины.
— Как же так? Неужели за вчера никто не убрал дерево? — задался вопросом липчанин.
Жители улицы Союзной, по их словам, ранее уже не раз подавали заявки на опиловку сухих деревьев.
Мы переправили недоуменный вопрос нашего читателя в управление главного смотрителя Липецка. Нам пообещали, что уже до обеда на Союзную выедет бригада МУП «Зеленхоз» и уберет упавшее дерево. Кстати, УГС до сих пор не может найти владельца заваленной ветками машины.
Да
ну