Происшествия
сегодня, 18:24
В Липецке дерево упало на девочку
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Ребенок госпитализирован.
В Липецке на улице Вермишева свалил дерево на девочку. По данным GOROD48, ребенку 10 лет. Девочка госпитализирована.
Фото с места происшествия опубликованы в Telegram-канале Оbkom48. Утверждается, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.
Как рассказал GOROD48 депутат облсовета Александр Атаманенко, дерево упало неподалеку от дома №29. А у дома №8 упало еще одно дерево. Депутат обращался уже не раз по поводу старых и сухих деревьев в этом районе в управление главного смотрителя.
- Недавно приезжали сотрудники управления, осмотрели. Но, увы, не успели ничего предпринять, сказал депутат.
Фото с места происшествия опубликованы в Telegram-канале Оbkom48. Утверждается, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.
Как рассказал GOROD48 депутат облсовета Александр Атаманенко, дерево упало неподалеку от дома №29. А у дома №8 упало еще одно дерево. Депутат обращался уже не раз по поводу старых и сухих деревьев в этом районе в управление главного смотрителя.
- Недавно приезжали сотрудники управления, осмотрели. Но, увы, не успели ничего предпринять, сказал депутат.
13 2100
Комментарии (13)
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Семён
Гость.
Гость.
Учёный из училища
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МарИв
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кокс
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