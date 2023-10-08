Происшествия

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В Липецке дерево упало на девочку

13 2100
#падение дерева #травма #ребенок
4
В Липецке дерево упало на девочку

Ребенок госпитализирован. 

В Липецке на улице Вермишева свалил дерево на девочку. По данным GOROD48, ребенку 10 лет. Девочка госпитализирована.

Фото с места происшествия опубликованы в Telegram-канале Оbkom48. Утверждается, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер.

Как рассказал GOROD48 депутат облсовета Александр Атаманенко, дерево упало неподалеку от дома №29. А у дома №8 упало еще одно дерево. Депутат обращался уже не раз по поводу старых и сухих деревьев в этом районе в управление главного смотрителя.

- Недавно приезжали сотрудники управления, осмотрели. Но, увы, не успели ничего предпринять, сказал депутат.

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13 2100
#падение дерева #травма #ребенок
4

Комментарии (13)

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Семён

1 минуту назад
Сколько уже было обращений жителей по поводу этих сухих деревьев, но кто ж на людишек внимание обратит. Сотни деревьев сстоят сухие, давно надо было искать средства на спил сухостоя, видно не до этого мэру и его команде. Пока петух не клюнет, по такому принципу живут.
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Гость.

5 минут назад
А.К, спилить нужно только сухие деревья,а на их месте посадить хвойные.
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Гость.

6 минут назад
Космонавтов 106,8 сухих деревьев во дворе.
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Учёный из училища

19 минут назад
В таких случаях надо на администрацию города в суд подавать и требовать очень большую компенсацию, может тогда делом займутся, а то только праздники устраивают и гулянья.
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Еще раз

22 минуты назад
А.К, вообще-то Carlson указал -старых сухих деревьях-, про все , это кто-то домыслил .Действительно , надо хоть немного мозгами думать, что пишете.
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МарИв

22 минуты назад
А.К, Carlson предложил спил СТАРЫХ СУХИХ деревьев и высадку новых молодых деревьев. А старые и сухие не дают ни тени, ни кислорода.
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Липецкие басни

23 минуты назад
На 8 р-оне полно старых, сухих и сгнивших деревьев, падают они с завидной регулярностью, но до этого нет никому дела, будут ещё жертвы даже сомнений нет!
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А.К

29 минут назад
Carlson, вы предлагаете все деревья во дворах спилить, а новые когда выростут? А, если не примутся, буде пыль глатать через окна в квартире и они хоть тень создают. Надо хоть немного мозгами думать, что пишете.
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кокс

35 минут назад
Хоть бы жива осталась, бедный ребенок, с ума можно сойти.
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Пессимист

40 минут назад
Зато у нас во время учений из здания на Соборной эвакуировали аж 250 человек (а сколько не захотели идти на улицу?). Сколько народу думает и заботится о нас! Одних смотрителей и соглядателей, как собак.. Сухостой вот только пилить некому
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