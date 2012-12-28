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сегодня, 15:44
10

Цены на бензин возобновили рост

После короткой паузы цены на бензин в Липецкой области снова подскочили вверх. Заметнее всего подорожал бензин премиальной марки АИ-98 — на 0,8%. 

Цены на бензин снова пошли в рост на прошлой неделе — в среднем они увеличились на 0,4%. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-98 — сразу на 0,8%, менее всего увеличилась стоимость бензина марки АИ-96 (+0,3%). Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 1 по 7 апреля.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,4% — с 58,89 рубля до 59,11 рубля за литр. Так, на 0,4% увеличилась стоимость бензина АИ-92, она составила 55,86 рубля против 55,62 рубля неделей ранее. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,3%: с 60,64 рубля до 60,83 рубля за литр. На 0,8% подросли цены на бензин премиальной марки АИ-98 — с 85,49 до 86,15 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на прошлой неделе на 0,4%, до 66,70 рубля (на 31 марта — 66,46 рубля за литр). 

цены
топливо
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Хотели
38 минут назад
Как в Норвегии? Теперь не жалуйтесь
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Александр
42 минуты назад
Бензин сам по себе растёт, отдельно от государства. Частная собственность.
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Алкан лтз
55 минут назад
Когда же вы нажретеся
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Автолюбитель
57 минут назад
Цены повысились, главное чтобы зарплату не подняли)
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48
сегодня, 16:26
Бензин дорожает чтобы на чёрное море ехать в чёрном золоте купаться
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Galaxy
сегодня, 16:19
95 й тоже подорожал. Нефть дешевеет бензин дорожает. Нефть дорожает бензин дорожает. Все это происходит в нефтедобывающей стране.
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Злой
сегодня, 16:12
А нам до лампочки, скоро ездить не на чем будет, в новостях пишут что по стране закрываются китайские автосалоны, а АвтоВАЗ снижает выпуск в два раза.
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Я
42 минуты назад
Атоваз вроде вообще вставать собирается на 3 месяца, а Москвич вроде скоро банкрот
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Водитель
сегодня, 16:05
Отлично ! А то достал этот дешевый бензин
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Липецк
сегодня, 15:58
Это добром не кончится.
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