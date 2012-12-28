Цены на бензин возобновили рост

После короткой паузы цены на бензин в Липецкой области снова подскочили вверх. Заметнее всего подорожал бензин премиальной марки АИ-98 — на 0,8%.



Цены на бензин снова пошли в рост на прошлой неделе — в среднем они увеличились на 0,4%. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-98 — сразу на 0,8%, менее всего увеличилась стоимость бензина марки АИ-96 (+0,3%). Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 1 по 7 апреля.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,4% — с 58,89 рубля до 59,11 рубля за литр. Так, на 0,4% увеличилась стоимость бензина АИ-92, она составила 55,86 рубля против 55,62 рубля неделей ранее. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,3%: с 60,64 рубля до 60,83 рубля за литр. На 0,8% подросли цены на бензин премиальной марки АИ-98 — с 85,49 до 86,15 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на прошлой неделе на 0,4%, до 66,70 рубля (на 31 марта — 66,46 рубля за литр).