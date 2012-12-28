Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
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Происшествия
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12 минут назад
Липчанин решил погреться у вечного огня в Краснодаре
Оказалось, что он находился в федеральном розыске.
Когда данные липчанина проверили по базам, выяснилось, что находится в федеральном розыске за уклонение от исправительных работ.
«Задержанного росгвардейцы передали в полицию», — сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии Краснодарского края.
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