Липчанин решил погреться у вечного огня в Краснодаре

Оказалось, что он находился в федеральном розыске.

Жители Краснодар у мемориала «Вечный огонь» наряд вневедомственной охраны задержал жителя Липецкой области. На то, что он греется у пламени, пожаловались местные жители.Когда данные липчанина проверили по базам, выяснилось, что находится в федеральном розыске за уклонение от исправительных работ.«Задержанного росгвардейцы передали в полицию», — сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии Краснодарского края.