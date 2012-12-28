Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
16-летний подросток испугался статуса иноагента и отправил мошенникам со счётов родителей 2 миллиона 147 тысяч рублей
Уроженец Данкова взял у знакомых более восьми миллионов на бизнес и спрятался во Владимирской области
Происшествия
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сегодня, 16:42
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16-летний подросток испугался статуса иноагента и отправил мошенникам со счётов родителей 2 миллиона 147 тысяч рублей
Обман начался с истории о взломе аккаунтов родителей на «Госуслугах».
Потом к обману подключился «сотрудник Центробанка» и сообщил, что злоумышленники пытаются вывести со «взломанного аккаунта» деньги путем оформления кредитов и направить их на счета граждан недружественных государств.
Подростка напугали: если это произойдёт, родителей парня и его самого признают иноагентами и заведут уголовные дела.
После этого мальчику предложили опередить мошенников и «спасти» деньги, переведя их на «безопасный счёт». Парень так и сделал, а на утро его родители обнаружили SMS-сообщение о снятии денег, и что со счетов пропали все сбережения — 2 миллиона 147 тысяч рублей.
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