16-летний подросток испугался статуса иноагента и отправил мошенникам со счётов родителей 2 миллиона 147 тысяч рублей

Обман начался с истории о взломе аккаунтов родителей на «Госуслугах».

16-летний подросток перевёл мошенникам со счётов родителей 2 миллиона 147 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, вечером мальчику позвонили от лица сотрудников портала Госуслуг и сообщили, что аккаунты его родителей взломаны.Потом к обману подключился «сотрудник Центробанка» и сообщил, что злоумышленники пытаются вывести со «взломанного аккаунта» деньги путем оформления кредитов и направить их на счета граждан недружественных государств.Подростка напугали: если это произойдёт, родителей парня и его самого признают иноагентами и заведут уголовные дела.После этого мальчику предложили опередить мошенников и «спасти» деньги, переведя их на «безопасный счёт». Парень так и сделал, а на утро его родители обнаружили SMS-сообщение о снятии денег, и что со счетов пропали все сбережения — 2 миллиона 147 тысяч рублей.