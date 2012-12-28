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Общество
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54 минуты назад
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На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
20 апреля их можно будет найти по специальным указателям.
Специальные маршруты будут обслуживать 10 автобусов, оснащенные специальными указателями.
К Косыревскому кладбищу автобусы поедут от остановки «Технический университет». До кладбища в районе Тракторного пассажиры смогут добраться от остановки «Площадь Клименкова», до кладбища в селе Казинка — от остановки «поселок Дачный», до кладбища в Сселках — от остановки «Автостанции Сокол» на улице Богатырской.
Автобусы будут ездить между кладбищами и этими остановками ориентировочно до 14-15 часов. Оплата проезда — по существующим в Липецке тарифам.
Расписание «пасхальных» автобусов появится на сайте www.lt-systems.ru.
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