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РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
521 885 рублей отравил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
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сегодня, 11:00
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521 885 рублей отравил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Сначала скамеры убедил парня, что взломали аккаунт его матери на Госуслугах, а потом заставили оформить на ее имя кредиты.
«А далее злоумышленники воспользовались уже отработанной схемой воздействия на жертву. Запугивая парня тем, что произошла утечка данных, они вынудили взять его несколько кредитов от имени матери якобы для спасения средств на её счетах. За 11 минут семья лишилась более полумиллиона рублей. Только утром, взяв телефон в руки, липчанка обнаружила сообщения о совершении финансовых операций. Поняв, что сын её стал жертвой мошенников, она написала заявление в полицию», — сообщили в областном управлении МВД.
Добавим, что об использовании легенды с электронным дневником липчан предупреждали еще в середине марта. Тогда жительнице города позвонил мошенник, назвавший себя завучем школы по воспитательной работе, который сообщил, что надо обновить электронный дневник ее ребенка.
«Причем собеседник назвал имя отчество моего ребенка, когда я взяла трубку. Я попросила представиться, он представился. Далее спрашиваю, из какой школы звоните, на что ответил — что это не важно. Будьте бдительны, предупредите детей, чтобы не давали никакую информацию», — рассказала липчанка.
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