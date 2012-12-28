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сегодня, 11:00
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521 885 рублей отравил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника

Сначала скамеры убедил парня, что взломали аккаунт его матери на Госуслугах, а потом заставили оформить на ее имя кредиты.

Об удавшемся мошенничестве с использованием легенды о переустановке электронного дневника рассказали липецкие полицейские. Вечером одиннадцатикласснику позвонили и сообщили, что ему надо переустановить электронный дневник. Парень поверил звонившим, так как в середине учебного года ему уже приходилось это делать. Затем его попросили продиктовать код с телефона матери: дневник привязан к её Госуслугам, но ничего ей об этом не говорить. 

«А далее злоумышленники воспользовались уже отработанной схемой воздействия на жертву. Запугивая парня тем, что произошла утечка данных, они вынудили взять его несколько кредитов от имени матери якобы для спасения средств на её счетах. За 11 минут семья лишилась более полумиллиона рублей. Только утром, взяв телефон в руки, липчанка обнаружила сообщения о совершении финансовых операций. Поняв, что сын её стал жертвой мошенников, она написала заявление в полицию», — сообщили в областном управлении МВД.

Добавим, что об использовании легенды с электронным дневником липчан предупреждали еще в середине марта. Тогда жительнице города позвонил мошенник, назвавший себя завучем школы по воспитательной работе, который  сообщил, что надо обновить электронный дневник ее ребенка.

«Причем собеседник назвал имя отчество моего ребенка, когда я взяла трубку. Я попросила представиться, он представился. Далее спрашиваю, из какой школы звоните, на что ответил — что это не важно. Будьте бдительны, предупредите детей, чтобы не давали никакую информацию», — рассказала липчанка.

мошенничество
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Комментарии (7)

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САИ
1 минуту назад
Пока есть глупые, доверчивые люди, мошенники будут процветать.
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.
10 минут назад
Ну ребята. Представился завучем, какой школы - неважно. Настолько корявая легенда, как можно повестись? Еще небось и звонок с вотсапа.
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Дед
12 минут назад
Какие-то электронные дневники. Раньше такой дичью не занимались
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Головой думать надо
13 минут назад
И зачем, спрашивается, электронные дневники привязали к Госуслугам?! Какая там секретность? Это же раздолье для мошенников
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Раньше
25 минут назад
Без заморочек жили,особо одаренные дети вели даже два дневника, для родителей и подлинник
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Бабка Первая
28 минут назад
Вывод!) Каждый не сильно загруженный член семьи, напр., бабушка или дедушка, ОБЯЗАН иметь смартфон, чтоб раз в неделю-две высылать подобные истории своим чересчур умным потомкам. Законодательно обязать их отслеживать новости и учиться самим, и учить младших, как не попасться на крючок мошенников)
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Школьник из СССР
41 минуту назад
Вывод - не нужны эти электронные дневники. Есть бумажные дневники - этого достаточно
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