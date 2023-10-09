«Всем управляющим компаниям быть на связи с жильцами в общедомовых чатах в соцсетях»

Такую задачу получила вице-мэр Ирина Вербецкая от главы Липецка Евгении Уваркиной на старте отопительного сезона.

Сегодня на оперативке в мэрии председатель департамента ЖКХ-заместитель главы Липецка Ирина Вербецкая сообщила, что энергетики были готовы подать тепло с 3 октября в 332 объекта социальной сферы, но никаких заявок на прошлой неделе те не получили. По состоянию на утро понедельника, тепло подано по заявкам соцучреждений отопление по 24 адресам. Ирина Вербецкая заверила мэра, что к 12 октября с теплом будут все детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта.



В прошлую пятницу в департаменте ЖКХ для управляющих компаний прошло установочное совещание по подаче тепла в 2 931 многоквартирный дом. Нет ни одного брошенного «управляшками» дома — в мэрии в таком случае назначают «брошенке» временную УК.



— Механизм контроля управляющих компаний прежний: один час на принятие от горожан заявки Единой диспетчерской службой и четыре часа — на устранение причины жалобы. К решению сложных вопросов департамент ЖКХ готов подключаться в режиме 24/7, — сказала Ирина Вербецкая.



Глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что всем тем управляющим компаниям, у которых не было личного кабинета в ЕДС, необходимо в течение этой недели обзавестись ими в обязательном порядке. «Мы должны иметь возможность ежедневно контролировать обращения граждан и качество отработки жалоб управляющими компаниями».



Также мэрия проконтролирует наличие общедомовых чатов в соцсетях и количество их членов, собственников жилых помещений.



— В прошлую субботу в 21.30 на меня вышел депутат горсовета Александр Кофанов. К нему обратились жильцы двух подъездов девятиэтажного дома, у которых с пяти утра не было ни света, ни воды. Соответственно, жильцы дома были в полном неведении, когда все это у них появится. Депутат рассказал, что ранее необходимость создания общедомового чата с участием управляющей компании обсуждалась на общем собрании жильцов, но в нем по состоянию на вчера было всего шесть человек! Это ни о чем! Это профанация идеи общедомовых чатов, если в итоге поздно вечером люди ищут своего депутата и мэра! — сказала Евгения Уваркина.



Мэр потребовала от своего заместителя Ирины Вербецкой поставить задачу каждому руководителю УК создать такие чаты и быть в них участниками:



— В нем должен быть либо сам руководитель, либо заместитель, не ниже.



— Принято, — ответила сказала вице-мэр.