Общество

сегодня, 14:10

«Всем управляющим компаниям быть на связи с жильцами в общедомовых чатах в соцсетях»

19 1208
#отопление
1
«Всем управляющим компаниям быть на связи с жильцами в общедомовых чатах в соцсетях»

Такую задачу получила вице-мэр Ирина Вербецкая от главы Липецка Евгении Уваркиной на старте отопительного сезона.

Сегодня на оперативке в мэрии председатель департамента ЖКХ-заместитель главы Липецка Ирина Вербецкая сообщила, что энергетики были готовы подать тепло с 3 октября в 332 объекта социальной сферы, но никаких заявок на прошлой неделе те не получили. По состоянию на утро понедельника, тепло подано по заявкам соцучреждений отопление по 24 адресам. Ирина Вербецкая заверила мэра, что к 12 октября с теплом будут все детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта.

В прошлую пятницу в департаменте ЖКХ для управляющих компаний прошло установочное совещание по подаче тепла в 2 931 многоквартирный дом. Нет ни одного брошенного «управляшками» дома — в мэрии в таком случае назначают «брошенке» временную УК.

— Механизм контроля управляющих компаний прежний: один час на принятие от горожан заявки Единой диспетчерской службой и четыре часа — на устранение причины жалобы. К решению сложных вопросов департамент ЖКХ готов подключаться в режиме 24/7, — сказала Ирина Вербецкая.

Глава Липецка Евгения Уваркина заявила, что всем тем управляющим компаниям, у которых не было личного кабинета в ЕДС, необходимо в течение этой недели обзавестись ими в обязательном порядке. «Мы должны иметь возможность ежедневно контролировать обращения граждан и качество отработки жалоб управляющими компаниями».

Также мэрия проконтролирует наличие общедомовых чатов в соцсетях и количество их членов, собственников жилых помещений.

— В прошлую субботу в 21.30 на меня вышел депутат горсовета Александр Кофанов. К нему обратились жильцы двух подъездов девятиэтажного дома, у которых с пяти утра не было ни света, ни воды. Соответственно, жильцы дома были в полном неведении, когда все это у них появится. Депутат рассказал, что ранее необходимость создания общедомового чата с участием управляющей компании обсуждалась на общем собрании жильцов, но в нем по состоянию на вчера было всего шесть человек! Это ни о чем! Это профанация идеи общедомовых чатов, если в итоге поздно вечером люди ищут своего депутата и мэра! — сказала Евгения Уваркина.

Мэр потребовала от своего заместителя Ирины Вербецкой поставить задачу каждому руководителю УК создать такие чаты и быть в них участниками:

— В нем должен быть либо сам руководитель, либо заместитель, не ниже.

— Принято, — ответила сказала вице-мэр.
19 1208
#отопление
1

Комментарии (19)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ответ

6 минут назад
Меркулова43, есть.
ответить

Павел

22 минуты назад
С аварийными заявками (скажем, труба потекла) реагируют действительно быстро, а вот если заявка неаварийная, то реакция очень медленная. Скажем, пропадает горячая вода (вне периода отключения), ЕДС принимает заявку, а УК потом несколько дней может не браться. А мы так и сидим без горячей воды, если не начинаем долбить всем подряд по телефонам и в чате (он, кстати, есть, хотя и полумёртвый). УК Привокзальная. Работа на троечку.
ответить

Горгипия

23 минуты назад
Царевич, так не звоните туда, велкам УК, Гжи, Деп. Жкх, сайт губернатора и приложение Гис Жкх)))
ответить

Горгипия

27 минут назад
===, написано же-для УК
ответить

Липчанка

35 минут назад
Сказочники 24/7! 4 часа на устранение! Учебный переулок, 2 МЕСЯЦ не было горячей воды по стояку, а сегодня отключили весь дом, при том холодная вода в системе есть!!! УК Умный дом ушла в подполье!
ответить

Жек 12

35 минут назад
А у нас заявляют жек е работает до 15. И как хотите, не какие указы нам не под сильны. Как платят так и работаем.
ответить

Меркулова43

37 минут назад
Ответ, нет у нас такой таблички
ответить

Ответ

42 минуты назад
Меркулова43, табличка на подьездной двери с указанием ук . там и чат.
ответить

Титова О.Э.

43 минуты назад
А вот в нашу УК "маяк" не дозвониться никогда ни одному специалисту (не говоря о директоре).Секретарю иногда можно дозвонится, она соединяет, но только опять трубки не берут, а дальше и она "уходит в подполье".
ответить

Победы д.132

44 минуты назад
Хоть один раз за год наведут порядок с тыльной стороны дома .приглашаю Уваркину на экскурсию вокруг дома
ответить
Еще комментарии
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
59
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
Общество

Еще в рубрике

В учреждениях социальной сферы не прошли проверку две пробы продуктов
#Роспотребнадзор #питание
В учреждениях социальной сферы не прошли проверку две пробы продуктов

13 минут назад

Общество
За контракт на ремонт улицы Папина боролись сразу семь компаний
#улица Папина #ремонт дорог
4
За контракт на ремонт улицы Папина боролись сразу семь компаний

31 минуту назад

Общество
А почему у меня до сих пор отопления нет?
#отполение
5
А почему у меня до сих пор отопления нет?

37 минут назад

Общество
На кладбище в Задонске нашли человеческий череп
#кладбище #череп
2
На кладбище в Задонске нашли человеческий череп

54 минуты назад

Общество
За 9 месяцев из липецких киосков и павильонов изъяли 15 000 пачек сигарет
#табак #сигареты #торговля
1
За 9 месяцев из липецких киосков и павильонов изъяли 15 000 пачек сигарет

сегодня, 13:24

Общество
Николай Дергунов: «На девочку упало живое дерево, но сгнившее изнутри»
#снос деревьев #опиловка
18
Николай Дергунов: «На девочку упало живое дерево, но сгнившее изнутри»

сегодня, 13:00

Общество