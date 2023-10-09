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35-летний липчанин госпитализирован с обморожениями — ему предстоит ампутация пальцев

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#обморожение #переохлаждение
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35-летний липчанин госпитализирован с обморожениями — ему предстоит ампутация пальцев

Стопы липчанин обморозил, покоряя Главный Кавказский хребет.

В ожоговый центр госпитализировали первую в этом сезоне жертву обложений. Но термотравму липчанин получил не дома, а находясь в отпуске.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 35-летний альпинист покорял Главный Кавказский хребет и в результате получил обморожения стоп 4 степени.

Сначала мужчина лечился в Нальчике, а потом его перевели в Липецк.

Молодому мужчине диагностированы очень серьёзные обморожения — ему предстоит частичная ампутация пальцев ног.
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#обморожение #переохлаждение
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