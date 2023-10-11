Общество

47 минут назад

Свечку на улице Неделина достроит компания Павла Тучкова

4 604
#долгострой
3
Свечку на улице Неделина достроит компания Павла Тучкова

Предполагается, что строительство многофункционального центра «Stork-hotel» закончится в 2025 году.

Достраивать административно-гостиничный комплекс на улице Неделина будет ООО СЗ «Основа», входящее в ГК «Ремстрйосервис» Павла Тучкова. Комплекс приобретен с торгов. Сумма сделки не называется, однако три года назад, когда областное управление имущественных отношений, выставляло его на торги, неострой оценивался в 512 миллионов рублей.

— К нам обратились заинтересованные в завершении строительства многофункционального центра лица. Мы — компания амбициозная, поэтому приняли такое решение, — рассказала GOROD48 начальник отдела капитального строительства ГК «Ремстрйосервис» Олена Шестакова.





Переговоры о завершении строительства, по словам Олены Шестаковой, велись уже давно. Перед решением «Ремстрйосервис» получил подтверждение нескольких экспертиз о возможности достроить комплекс. Завершить проект компания собирается в конце 2025 года, хотя разрешение на завершение строительства выдано на более долгий срок.

На вопрос, во сколько обойдется завершение проекта, Олена Шестакова ответила, что «очень дорого», уточнив, что речь идет о миллиардах рублей.





Будущий административно-гостиничный комплекс, для которого выбрано название «Stork-hotel» (Аист-отель) включит в себя гостиницу, помещения управляющей компании, апартаменты, пространства свободной планировки с возможностью размещения ресторанов, СПА, косметологической клиники, бизнес-центра, коммерческих помещений. В пристройке разместится крытый бассейн с горками.

Кроме того, компания взяла в аренду прилегающий к комплексу участок и намерена обустроить на нем реакционную зону, а также благоустроить часть города рядом с обводным каналом.

Строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой на улице Неделина Липецкая девелоперская компания начала в 2009 году. После возведения коробки здания стройка остановилась, а позже заказчик обанкротился.

В июле 2014 года высотку, с обязательством закончить строительство в короткий срок, приобрели представители московского бизнеса. Но подвижек так и не произошло. Гостиница осталась готовой на 55%.





Летом 2019 года арбитражный суд Липецкой области передал долгострой правительству Липецкой области. В 2020 году здание и его коммунальные сети безуспешно выставлялось торги за 512,4 миллиона рублей.

4 604
#долгострой
3

Комментарии (4)

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Гость

19 минут назад
И ещё папаша его пусть поставит поставит обратно на очередь тех кто должен получить жильё по программе,, Молодая семья," и выдаст им, положенное по закону жильё, начиная с 2010 года по 2012 год
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КузьмичЬ

19 минут назад
А наполеон то достроят или его проще разобрать?
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Ветеран

38 минут назад
Хорошо бы , что бы все так и было, а то стоит как бельмо 15 лет. Но ведь обещать, не значит жениться.
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Горожанин

39 минут назад
Наконец то исчезнет серый недострой в центе, весь вид портил!
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