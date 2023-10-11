Общество
47 минут назад
Свечку на улице Неделина достроит компания Павла Тучкова
4 604
Предполагается, что строительство многофункционального центра «Stork-hotel» закончится в 2025 году.
Достраивать административно-гостиничный комплекс на улице Неделина будет ООО СЗ «Основа», входящее в ГК «Ремстрйосервис» Павла Тучкова. Комплекс приобретен с торгов. Сумма сделки не называется, однако три года назад, когда областное управление имущественных отношений, выставляло его на торги, неострой оценивался в 512 миллионов рублей.
— К нам обратились заинтересованные в завершении строительства многофункционального центра лица. Мы — компания амбициозная, поэтому приняли такое решение, — рассказала GOROD48 начальник отдела капитального строительства ГК «Ремстрйосервис» Олена Шестакова.
Переговоры о завершении строительства, по словам Олены Шестаковой, велись уже давно. Перед решением «Ремстрйосервис» получил подтверждение нескольких экспертиз о возможности достроить комплекс. Завершить проект компания собирается в конце 2025 года, хотя разрешение на завершение строительства выдано на более долгий срок.
На вопрос, во сколько обойдется завершение проекта, Олена Шестакова ответила, что «очень дорого», уточнив, что речь идет о миллиардах рублей.
Будущий административно-гостиничный комплекс, для которого выбрано название «Stork-hotel» (Аист-отель) включит в себя гостиницу, помещения управляющей компании, апартаменты, пространства свободной планировки с возможностью размещения ресторанов, СПА, косметологической клиники, бизнес-центра, коммерческих помещений. В пристройке разместится крытый бассейн с горками.
Кроме того, компания взяла в аренду прилегающий к комплексу участок и намерена обустроить на нем реакционную зону, а также благоустроить часть города рядом с обводным каналом.
Строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой на улице Неделина Липецкая девелоперская компания начала в 2009 году. После возведения коробки здания стройка остановилась, а позже заказчик обанкротился.
В июле 2014 года высотку, с обязательством закончить строительство в короткий срок, приобрели представители московского бизнеса. Но подвижек так и не произошло. Гостиница осталась готовой на 55%.
Летом 2019 года арбитражный суд Липецкой области передал долгострой правительству Липецкой области. В 2020 году здание и его коммунальные сети безуспешно выставлялось торги за 512,4 миллиона рублей.
— К нам обратились заинтересованные в завершении строительства многофункционального центра лица. Мы — компания амбициозная, поэтому приняли такое решение, — рассказала GOROD48 начальник отдела капитального строительства ГК «Ремстрйосервис» Олена Шестакова.
Переговоры о завершении строительства, по словам Олены Шестаковой, велись уже давно. Перед решением «Ремстрйосервис» получил подтверждение нескольких экспертиз о возможности достроить комплекс. Завершить проект компания собирается в конце 2025 года, хотя разрешение на завершение строительства выдано на более долгий срок.
На вопрос, во сколько обойдется завершение проекта, Олена Шестакова ответила, что «очень дорого», уточнив, что речь идет о миллиардах рублей.
Будущий административно-гостиничный комплекс, для которого выбрано название «Stork-hotel» (Аист-отель) включит в себя гостиницу, помещения управляющей компании, апартаменты, пространства свободной планировки с возможностью размещения ресторанов, СПА, косметологической клиники, бизнес-центра, коммерческих помещений. В пристройке разместится крытый бассейн с горками.
Кроме того, компания взяла в аренду прилегающий к комплексу участок и намерена обустроить на нем реакционную зону, а также благоустроить часть города рядом с обводным каналом.
Строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой на улице Неделина Липецкая девелоперская компания начала в 2009 году. После возведения коробки здания стройка остановилась, а позже заказчик обанкротился.
В июле 2014 года высотку, с обязательством закончить строительство в короткий срок, приобрели представители московского бизнеса. Но подвижек так и не произошло. Гостиница осталась готовой на 55%.
Летом 2019 года арбитражный суд Липецкой области передал долгострой правительству Липецкой области. В 2020 году здание и его коммунальные сети безуспешно выставлялось торги за 512,4 миллиона рублей.
4 604
Гость
КузьмичЬ
Ветеран
Горожанин