Общество
сегодня, 09:23
Главврач второй липецкой поликлиники станет заместителем начальника облздрава
14 1707
Анна Маркова займет место Оксаны Фатеевой, которая станет… главврачом второй поликлиники!
Как стало известно GOROD48, в региональной системе здравоохранения не сегодня-завтра случится ротация. Заместитель начальника облздрава Оксана Фатеева уступит свое место главврачу ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 2» Анне Марковой с тем, чтобы занять ее место!
Таким образом, после понижения в должности экс-начальника ведомства Юрия Шуршукова, ставшего директором липецкого медколледжа, в системе облздрава случилась уже вторая кадровая революция: в ходе первой должностей лишились пенсионеры-главврачи больницы «Свободный сокол» Николай Краснолуцкий и липецкой районной больницы Сергей Мотин.
Таким образом, после понижения в должности экс-начальника ведомства Юрия Шуршукова, ставшего директором липецкого медколледжа, в системе облздрава случилась уже вторая кадровая революция: в ходе первой должностей лишились пенсионеры-главврачи больницы «Свободный сокол» Николай Краснолуцкий и липецкой районной больницы Сергей Мотин.
фото: ВКонтакте
14 1707
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