Общество

сегодня, 09:23

Главврач второй липецкой поликлиники станет заместителем начальника облздрава

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#правительство области #кадры
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Главврач второй липецкой поликлиники станет заместителем начальника облздрава

Анна Маркова займет место Оксаны Фатеевой, которая станет… главврачом второй поликлиники!

Как стало известно GOROD48, в региональной системе здравоохранения не сегодня-завтра случится ротация. Заместитель начальника облздрава Оксана Фатеева уступит свое место главврачу ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 2» Анне Марковой с тем, чтобы занять ее место!

Таким образом, после понижения в должности экс-начальника ведомства Юрия Шуршукова, ставшего директором липецкого медколледжа, в системе облздрава случилась уже вторая кадровая революция: в ходе первой должностей лишились пенсионеры-главврачи больницы «Свободный сокол» Николай Краснолуцкий и липецкой районной больницы Сергей Мотин.

фото: ВКонтакте
14 1707
#правительство области #кадры
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Комментарии (14)

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Гость

4 минуты назад
В 4 поликлиники остались от фатеевой плохое мнение
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патриот

5 минут назад
три года назад поликлиника №2 была самой плохой в городе. За три года поликлиника стала одной из лучших в области. С приходом Фатеевой поликлиника станет хуже чем она была три года назад.
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Липа

5 минут назад
И что это поменяет, повышение ее? Почему в пдантых клиниках нет такого беспорядка и бардака какв бесплатных поликлиниках? В регистратуре сидят дятлы, в кабинетах не лучше. А очередь вообще сплошная пустыня в голове
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Гость

6 минут назад
Просто будь участковым терапевтом! И будет масса эмоций.....
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Светлана

17 минут назад
гость, эта по кругу пошла в 4ой побывала, по головам шла, попала в облздрав, теперь во вторую
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Гость

19 минут назад
Алекс, и придёт такая от которой завоете
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Липа

28 минут назад
И что это поменяет, повышение ее? Почему в пдантых клиниках нет такого беспорядка и бардака какв бесплатных поликлиниках? В регистратуре сидят дятлы, в кабинетах не лучше. А очередь вообще сплошная пустыня в голове
ответить

Чаплыгин

35 минут назад
И к нам, и к нам.
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Алекс

36 минут назад
Уберут наконец человека, который ничего не знаен
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Ссёлки

38 минут назад
К нам направьте!
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