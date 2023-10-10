Общество

44 минуты назад

Долгострой на улице Неделина станет многофункциональным комплексом

2 509
#долгострой
Долгострой на улице Неделина станет многофункциональным комплексом

Выдано разрешение на завершение строительства законсервированного административно-гостиничного комплекса на улице Неделина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Многофункциональный комплекс, который появится после завершения строительства, включит в себя гостиницу на 280 номеров, помещения управляющей компании, апартаменты для долгосрочного проживания (126 номеров) и маломобильных групп населения (8 номеров), пространства свободной планировки с возможностью размещения ресторанов, СПА, косметологической клиники, бизнес-центра, коммерческих помещений и т. п. 

Для связи этажей между собой в здании предусмотрены девять лестничных клеток и 11 лифтов. В цоколе запроектирована автопарковка на 111 машино-мест. В отдельном пристроенном блоке - бассейн со вспомогательными кабинетами. 
 
Строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой на улице Неделина Липецкая девелоперская компания начала в 2009 году. Но строительство было остановлено, а позже заказчик обанкротился.

545fe4a16f2d2f58341de1648dfa7b84.jpeg

Летом 2019 года арбитражный суд Липецкой области передал долгострой региональной администрации и здание выставили на торги. 
2 509
#долгострой

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

2 минуты назад
Кто будет в этой гостинице жить?)
ответить

Ирбис

9 минут назад
А что с долгостроем на пересечении Проспекта Победы и Проспекта 60-лет СССР в района ост улицы Будённого? Уже много лет не с место.
ответить
Вклад Банка ЗЕНИТ вошел в ТОП-10 вкладов для пенсионеров
Вклад Банка ЗЕНИТ вошел в ТОП-10 вкладов для пенсионеров
Бизнес

Еще в рубрике

У липчан спросят о доступности интернета
#опрос
У липчан спросят о доступности интернета

3 минуты назад

Общество
76-летнего пенсионера поймали с рыболовной ловушкой: ему придётся заплатить штраф
#рыбалка #браконьерство
5
76-летнего пенсионера поймали с рыболовной ловушкой: ему придётся заплатить штраф

40 минут назад

Общество
Прошедшей ночью на дороги Липецка впервые в этом сезоне вносили противогололедные материалы
#гололед
2
Прошедшей ночью на дороги Липецка впервые в этом сезоне вносили противогололедные материалы

сегодня, 16:36

Общество
Затопленный подвал на улице Кривенкова может дорого обойтись управляющей компании
#ЖКХ
2
Затопленный подвал на улице Кривенкова может дорого обойтись управляющей компании

сегодня, 16:33

Общество
Состоянием чаплыгинской больницы заинтересовался следком
#больница #проверка
3
Состоянием чаплыгинской больницы заинтересовался следком

сегодня, 16:20

Общество
Ложная тревога: на улице Луговой в Липецке нет проблем с подачей тепла
#отопление
2
Ложная тревога: на улице Луговой в Липецке нет проблем с подачей тепла

сегодня, 16:05

Общество