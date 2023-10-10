Долгострой на улице Неделина станет многофункциональным комплексом

Выдано разрешение на завершение строительства законсервированного административно-гостиничного комплекса на улице Неделина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Многофункциональный комплекс, который появится после завершения строительства, включит в себя гостиницу на 280 номеров, помещения управляющей компании, апартаменты для долгосрочного проживания (126 номеров) и маломобильных групп населения (8 номеров), пространства свободной планировки с возможностью размещения ресторанов, СПА, косметологической клиники, бизнес-центра, коммерческих помещений и т. п.Для связи этажей между собой в здании предусмотрены девять лестничных клеток и 11 лифтов. В цоколе запроектирована автопарковка на 111 машино-мест. В отдельном пристроенном блоке - бассейн со вспомогательными кабинетами.Строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой на улице Неделина Липецкая девелоперская компания начала в 2009 году. Но строительство было остановлено, а позже заказчик обанкротился.Летом 2019 года арбитражный суд Липецкой области передал долгострой региональной администрации и здание выставили на торги.