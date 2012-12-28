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РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Общество
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сегодня, 16:28
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РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
В мэрии считают иначе.
С недавних пор на народной тропе у хлебозавода дежурят сотрудники транспортной полиции, запрещающие под страхом штрафа переходить через рельсы. Суровые мужчины отправляют людей к тому самому мосту с 200 ступеньками, преодолеть который не под силу пожилым, инвалидам, мамам с колясками.
По этой причине жители анклава просят РЖД и мэрию сделать безопасным переход через железнодорожные пути у хлебозавода: всего лишь поставить семафор, предупреждающий о приближении поезда, и резиной или деревянными шпалами выложить дорожку между рельсами, чтобы ускорить проход через железную дорогу.
Липчанка Людмила Соколова написала два обращения по этому поводу — в адрес АО «РЖД» и мэру Липецка. И на оба получила оперативный ответ.
В РЖД ей сообщили, что переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах, то есть по специально оборудованным для этого пешеходным переходам.
«Для безопасного перехода граждан через железнодорожные пути обустроен пешеходный мост, находящийся в ведении города. Стоит отметить несанкционированный пешеходный переход через железнодорожные пути в районе 278 км у хлебозавода №3 является транзитным пешеходным переходом. На данном участке установлены запрещающие знаки о переходе через железнодорожные пути. Транзитные пешеходные переходы через железнодорожные пути, не предназначенные для обеспечения доступности граждан к пассажирской инфраструктуре, являются продолжением улично-дорожной сети населенных пунктов, их обустройство не относится к компетенции OAO «РЖД» и может быть реализовано за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов и иных не запрещенных законом источников… Юго—Восточная железная дорога готова выдать технические условия для строительства пешеходного перехода с выполнением требований, предусмотренных Сводом правил, утвержденного приказом Минтранса России».
То есть РЖД перевело стрелки на мэрию. А вот что ответил Людмиле Соколовой глава города Роман Ченцов: «Обустройство подходов к железнодорожному переезду относится к нашим полномочиям, но не обустройство железнодорожного перехода. Прощу Вас понять, что решение данного вопроса требует детальной проработки. Обязательно рассмотрим данный вопрос с коллегами, направим соответствующие письма».
— К счастью, транспортная полиция тех, кто вынужденно переходит через железнодорожные пути, пока не штрафует. К счастью же, РЖД пока не перегородило единственную дорогу, по которой мы модем попасть к остановкам автобусов на улице Студеновской. Но как будет дальше, мы не знаем, и это напрягает тысячи людей, живущих в нашем анклаве, — говорит Людмила Соколова.
По словам липчанки, транспортная полиция стала проявлять повышенную активность к тем, кто переходит через рельсы у 3-го хлебозавода после последнего инцидента на железной дороге в Липецке, когда 17 марта у Лебедянского моста поезд насмерть сбил мужчину.
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