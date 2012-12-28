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РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка

В мэрии считают иначе.

Две недели назад в публикации «Люди не умеют летать» GOROD48 сообщил о проблеме липчан, отрезанных от города железной дорогой. Жители массива из частных и многоэтажных домов на улицах Известковой, Свердлова, Фридриха Энгельса, а также конца ряда улиц района Коллективки — Патриса Лумумбы, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова лишены свободы передвижения. Из этого района можно выбраться или на автотранспорте — по узким дорогам на Мудиловку не ходят автобусы, или пешком. Но если пешком — то только через высоченный мост через железную дорогу у школы №8 или через две ветки путей у хлебозавода №3.

С недавних пор на народной тропе у хлебозавода дежурят сотрудники транспортной полиции, запрещающие под страхом штрафа переходить через рельсы. Суровые мужчины отправляют людей к тому самому мосту с 200 ступеньками, преодолеть который не под силу пожилым, инвалидам, мамам с колясками.

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По этой причине жители анклава просят РЖД и мэрию сделать безопасным переход через железнодорожные пути у хлебозавода: всего лишь поставить семафор, предупреждающий о приближении поезда, и резиной или деревянными шпалами выложить дорожку между рельсами, чтобы ускорить проход через железную дорогу.

Липчанка Людмила Соколова написала два обращения по этому поводу — в адрес АО «РЖД» и мэру Липецка. И на оба получила оперативный ответ.

В РЖД ей сообщили, что переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах, то есть по специально оборудованным для этого пешеходным переходам.

«Для безопасного перехода граждан через железнодорожные пути обустроен пешеходный мост, находящийся в ведении города. Стоит отметить несанкционированный пешеходный переход через железнодорожные пути в районе 278 км у хлебозавода №3 является транзитным пешеходным переходом. На данном участке установлены запрещающие знаки о переходе через железнодорожные пути. Транзитные пешеходные переходы через железнодорожные пути, не предназначенные для обеспечения доступности граждан к пассажирской инфраструктуре, являются продолжением улично-дорожной сети населенных пунктов, их обустройство не относится к компетенции OAO «РЖД» и может быть реализовано за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов и иных не запрещенных законом источников… Юго—Восточная железная дорога готова выдать технические условия для строительства пешеходного перехода с выполнением требований, предусмотренных Сводом правил, утвержденного приказом Минтранса России».

То есть РЖД перевело стрелки на мэрию. А вот что ответил Людмиле Соколовой глава города Роман Ченцов: «Обустройство подходов к железнодорожному переезду относится к нашим полномочиям, но не обустройство железнодорожного перехода. Прощу Вас понять, что решение данного вопроса требует детальной проработки. Обязательно рассмотрим данный вопрос с коллегами, направим соответствующие письма».

— К счастью, транспортная полиция тех, кто вынужденно переходит через железнодорожные пути, пока не штрафует. К счастью же, РЖД пока не перегородило единственную дорогу, по которой мы модем попасть к остановкам автобусов на улице Студеновской. Но как будет дальше, мы не знаем, и это напрягает тысячи людей, живущих в нашем анклаве, — говорит Людмила Соколова.

По словам липчанки, транспортная полиция стала проявлять повышенную активность к тем, кто переходит через рельсы у 3-го хлебозавода после последнего инцидента на железной дороге в Липецке, когда 17 марта у Лебедянского моста поезд насмерть сбил мужчину.
РЖД
мост
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
за чей счет
43 минуты назад
кому нужны люди.
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Гость
57 минут назад
Сначала доведут до состояние которому он сейчас относится , не делали ремонт, не проводили технические мероприятия по содержанию его. А потом * на город.
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смотритель зоопарка
57 минут назад
вот и поговорили, классика)
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Министр аттракционов
сегодня, 16:37
Это возмутительно !
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