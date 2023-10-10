Общество

21 минуту назад

В Сселках построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 236 миллионов рублей

4 155
#ФОК
В Сселках построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 236 миллионов рублей

Он будет не типовым, без плавательного бассейна.

МКУ «Управление строительства Липецка» определилось с подрядчиком строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Сселках. Им стало липецкое ООО «ГК «Солидарность». Компания стала единственным участником торгов, скинув с начальной цены контракта в 236,3 миллиона рублей всего 300 тысяч. Строительство ГК «Солидарность» должно завершить к концу следующего года.

фасад.jpg

план.jpg

ФОК в Сселках будет не типовым для Липецка. В нем не будет плавательного бассейна. В здании размером 66 на 36 метров проектом предусмотрены зал для игровых видов спорта площадью более 1,1 тысячи кв. м. и зал общефизической подготовки площадью 288 кв.м. Высота спортзала — 9,3 метра от пола до потолочных несущих конструкций. В пристройке к нему разместится административно-бытовой корпус. У ФОКа будет своя котельная и своя станция глубокой биологической очистки канализационных вод (из 60-кубометровой емкости сточные воды будут откачивать АС-машинами).

Компания ГК «Солидарность» — известный игрок на местном строительном рынке. С 2016 года она заключила 62 госконтракта на 4,1 млрд рублей. В ТОП-3 ее заказчиков — ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области», МКУ «Управление строительства Липецка» и грязинская мэрия.
4 155
#ФОК

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

7 минут назад
А чем Сселки провинились и остались без бассейна?
ответить

Алоизий

8 минут назад
Очень красивый.
ответить

Ха-ха

10 минут назад
А что на Кривенкова ФОК "Катящиеся камни" уже построили? Или на 60 лет СССР? Как обычно разрыть, денежку освоить и сказать "ну извините, нет финансирования.." и начать в другом месте денежку рыть..
ответить

смотритель зоопарка

11 минут назад
совпадение? не думаю)
ответить
Вклад Банка ЗЕНИТ вошел в ТОП-10 вкладов для пенсионеров
Вклад Банка ЗЕНИТ вошел в ТОП-10 вкладов для пенсионеров
Бизнес

Еще в рубрике

В доме с постом № 1 более двух недель нет холодной воды
#отключение воды #утечка
1
В доме с постом № 1 более двух недель нет холодной воды

47 минут назад

Общество
«Поганые матрасы, и кровати с досками»: жалобы пациентов больницы проверят прокуратура и правительст...
#больница #проверка
12
«Поганые матрасы, и кровати с досками»: жалобы пациентов больницы проверят прокуратура и правительст...

сегодня, 13:21

Общество
Торги на ремонт ливневки в низине улицы Неделина не состоялись
#ливневая канализация
Торги на ремонт ливневки в низине улицы Неделина не состоялись

сегодня, 12:29

Общество
Липецкая вечЁрка: травмированная деревом девочка, начало отопительного сезона и неопознанный череп
#вечЁрка #ветер #отопление
14
Липецкая вечЁрка: травмированная деревом девочка, начало отопительного сезона и неопознанный череп

вчера, 20:23

Общество
Пять садоводчеств и больше двух десятков улиц останутся без света
#отключения
7
Пять садоводчеств и больше двух десятков улиц останутся без света

вчера, 17:04

Общество
Две фирмы оспорили налоговые доначисления более чем на 500 миллионов рублей
#налоги
17
Две фирмы оспорили налоговые доначисления более чем на 500 миллионов рублей

вчера, 16:20

Общество