В Сселках построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 236 миллионов рублей

Он будет не типовым, без плавательного бассейна.

МКУ «Управление строительства Липецка» определилось с подрядчиком строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Сселках. Им стало липецкое ООО «ГК «Солидарность». Компания стала единственным участником торгов, скинув с начальной цены контракта в 236,3 миллиона рублей всего 300 тысяч. Строительство ГК «Солидарность» должно завершить к концу следующего года.ФОК в Сселках будет не типовым для Липецка. В нем не будет плавательного бассейна. В здании размером 66 на 36 метров проектом предусмотрены зал для игровых видов спорта площадью более 1,1 тысячи кв. м. и зал общефизической подготовки площадью 288 кв.м. Высота спортзала — 9,3 метра от пола до потолочных несущих конструкций. В пристройке к нему разместится административно-бытовой корпус. У ФОКа будет своя котельная и своя станция глубокой биологической очистки канализационных вод (из 60-кубометровой емкости сточные воды будут откачивать АС-машинами).Компания ГК «Солидарность» — известный игрок на местном строительном рынке. С 2016 года она заключила 62 госконтракта на 4,1 млрд рублей. В ТОП-3 ее заказчиков — ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области», МКУ «Управление строительства Липецка» и грязинская мэрия.