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Экономика
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сегодня, 20:00
Цены на бензин в Липецкой области снова немного подросли
Не изменилась за последнюю неделю только стоимость бензина премиальной марки.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% и составила 59,48 рубля за литр. Так, на 0,1% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 – до 56,19 рубля и 61,24 рубля за литр соответственно. Неизменной осталась стоимость бензина марки АИ-98 — 86,25 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало на 0,1% (67,18 рубля за литр).
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