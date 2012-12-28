Цены на бензин в Липецкой области снова немного подросли

Не изменилась за последнюю неделю только стоимость бензина премиальной марки.



Цены на бензин за последнюю неделю выросли в Липецкой области на 0,1%. Рост был одинаковым для трех из четырех наблюдаемых видов топлива, без изменений осталась только стоимость бензина премиальной марки АИ-98. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 6 по 12 мая.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% и составила 59,48 рубля за литр. Так, на 0,1% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 – до 56,19 рубля и 61,24 рубля за литр соответственно. Неизменной осталась стоимость бензина марки АИ-98 — 86,25 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало на 0,1% (67,18 рубля за литр).