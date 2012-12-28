521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Неделя 48
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сегодня, 08:00
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Итоги недели
Вон пошли, смотрите
первые грибы.
Если б я не ел их,
не ходили бы!
Во вторник резко похолодало. Периодически валил густой снег. А вечером 8-го «В Липецке прошел грибной снег»: сквозь пургу светило солнце, которое не успело опуститься ниже кромки густых облаков, накрывших город сплошной пеленой.
— Достала ведра. Когда уже можно будет собирать грибы? — спросил/ла Однако.
Оказалось, уже на следующий день. «После грибного снегопада в области пошли сморчки». В сообществе «Грибники Липецкой области» появились фотографии ведер и пакетов с главным весенним грибом — сморчком. Грибные места обычно не выдают посторонним. Но некоторые все же рассказали, что собирали сморчки в Телелюе, в Елец-Лозовке, а кто-то — даже в своих палисадниках.
— У вас тут на фото сморчки со строчками вперемешку... А это два принципиально разных гриба, — укорил автора этой заметки бдительный Олег.
Но самой популярной погодной новостью недели, которую просмотрели более 68 000 раз, стала заметка о том, что четверговые ночные заморозки могут оставить садоводов без урожая вишни и слив. Столбики термометров опускались до -5 градусов. Такая температура воздуха критична для черешни, вишни, сливы и абрикоса, рассказал GOROD48 липецкий биолог, географ и журналист Сергей Глазинов.
Причина бедствия — аномально теплая зима.
— Эти деревья проснулись очень рано и радуясь теплу собрались зацвести. Если бы зима была зимой, а март — мартом, всего этого не произошло бы, — сказал наш эксперт и дал несколько важных советов садоводам.
Полуиздохшего котёнка
пинает мальчик лет пяти.
в глазах спокойная жестокость
и неподдельный интерес
Другой особенностью прошедшей недели стал всплеск агрессии.
В понедельник Следком сообщил: «В центре Липецка убита 51-летняя женщина, арестован ее сожитель». Об убийстве правоохранителям сообщили жильцы дома на улице Интернациональной. И тут же новая жесть: «В подъезде на улице Мистюкова жестоко избили женщину». И снова сообщение об избиении поступило от жильцов — дома №3 на Мистюкова. Было и доказательство: видеозапись. «В подъезде мужчина жестоко избил женщину. Он таскал ее по полу, бил кулаками и ногами», — таким комментарием сопровождалось это немое кино.
— Аж мурашки по телу, с какой силой он ногой бьет по голове. Женщина вообще жива осталась? Девчат, не держитесь вы за таких, это не мужик! Так и убить может, а ваши дети сиротами останутся, бегите от таких, ничего хорошего с ними не будет, не меняются они, — таким был комментарий Аквавумен.
Наш корреспондент отправилась на место событий и ужаснулась: «В квартиру на улице Мистюкова ведут кровавые следы: полицию и скорую в нее не пустили». Из самой квартиры доносились какие-то страшные звуки: крики и ругань.
Сама избитая девушка ни к врачам, ни в правоохранительные органы не обращалась. Это, по данным GOROD48, и стало причиной того, что какое-то время силовики не знали, что делать. Но уже в четверг вечером 35-летнему мужчине суд избрал меру пресечения на время следствия — «Избивший сожительницу в подъезде на Мистюкова подозревается в покушении на убийство».
В понедельник по соцсетям стало расходиться другое видео — с улицы адмирала Макарова. «Снимаю, Мишань»: на Новолипецке подростки напали на случайного прохожего». О видео со своим участием потерпевший узнал от знакомых и сам пришел к следователям. У 62-летнего мужчины оказались сломаны пальцы.
Личности напавших быстро установила полиция. Их задержали. Парням — 15 и 16 лет. Снимавший видео подросток пошел свидетелем, а в отношении глумившихся над прохожим Следком возбудил уголовное дело о групповом хулиганстве. В соцсетях, кстати, сообщили, что над одним из этих подростков едва не устроили самосуд десятки его сверстников подростков. Тем временем Следком ищет и других пострадавших от нападений подростков: возможно 62-летний мужчина был не первой их жертвой.
Подобные случаи, когда молодые люди избивают случайных прохожих, а потом выкладывают это видео в Сеть, все чаще происходят в российских городах. Оказывается, такое уличное кино популярно: его актерам насыпают мешки лайков. Одни эксперты считают, что в Россию эта мода пришла из Европы, где ей даже придумали название: «радостное избиение». Другие связывают явление с сериалом «Слово пацана».
Также мы сообщили и о других случаях необычайной жестокости.
«39-летнего мужчину будут судить за смертельное избиение гостя». По версии следствия, тот хотел угнать его машину. А хозяин дома разозлился и устроил самосуд.
«Рецидивист до смерти избил 35-летнего мужчину черенком от лопаты». С такой силой, что черенок разлетелся на пять частей. На следующий день избитый умер в больнице.
«Пьяный мужчина жестоко избил сестру». Она выжила, но осталась инвалидом.
А еще GOROD48 попытался разобраться в конфликте с рукоприкладством на территории Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных. В рукопашной сошлись главврач ведомства и водитель организации. Поскольку конфликт происходил в гараже тет-а-тет— свидетелей не было.
«Здесь медицина бесполезна!» —
сказал хирург, смотря в разрез,
Но всё же вырезал аппендикс,
раз влез
На этой неделе мы выяснили, что в начале года в Липецке жили 483 040 человек. А еще в 2021-м наш город был полумиллионником. А чего вы хотите, если «В Липецке за пять лет умерло 37 664 человека» — столько живет во вместе взятых Лебедяни и Данкове. За это же время родились 20 028 младенцев.
Из-за потребностей в местах захоронений мэрия заказала расширение кладбища в Сселках. На это в бюджете Липецка заложены 12 миллионов рублей. Непосредственно под захоронения отведены 76,7 тысячи кв. м его территории. Если исходить от размера участка под стандартную могилу размером полтора на два с половиной метра и округлить полученные данные до 4 квадратов, то на новом участке погоста можно предать земле 19 175 умерших.
Альтернативой традиционным похоронам может быть кремация. Но руководитель МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин сказал, что «В прошлом году были кремированы всего 10 жителей Липецка», и что нужны в местном крематории нет. А вот еще в 2019 году он говорил другое — о насущной необходимости строительства крематория и колумбария.
Тем временем на сессии облсовета на обустройство нового медицинского вуза выделили 179 миллионов рублей. В области, специально под этот вуз, создадут автономную некоммерческую организацию «Медицина. Образование. Развитие», которая «будет разрабатывать и реализовывать проекты создания условий по подготовке медицинских кадров в регионе, разрабатывать и поддерживать новые идеи и лучшие практики в сфере здравоохранения».
Хочется надеяться, что все это хоть как-то поможет обескровленной в силу множества причин системе здравоохранения. Пока же наши комментаторы традиционно жалуются дефицит врачей:
— Записи нет на 2 недели вперёд ни к детскому, ни к взрослому лору. На госуслугах к терапевту показывает, что время есть. Выбираешь, пишет: время занято. Проверяли всю запись на разные дни к разным терапевтам. В поликлинике говорят запись только через госуслуги. Удивительно, оказалось ЕДС не записывают детей к врачу. Зато очередь в этой поликлинике в кассу впечатляет…
— Записали к неврологу в лист ожидания в августе 2024, через терапевта. До сих пор жду. В январе сходила платно. Отоларинголог — талонов нет на ближайшие 2 недели. А если у человека острая боль, что делать? Естественно платно. И о какой бесплатной медицине можно говорить?! Её нет...
— Наша медицина в области в ужасном состоянии. Только на камеру все хорошо. Ни врачей, ни записи, ничего нет. Мы устали от этого…
Впрочем, врачи свое дело знают. На этой неделе, к примеру, «Неврологи спасли 30-летнюю многодетную мать, пережившую инсульт на третий день после родов».
Когда мы взяли ипотеку
лопух, крапива, лебеда
как оказалось очень даже
еда
В Липецке к десяткам существующих болевых точек добавилась еще одна. «Жители «Взлетного» написали прокурору области коллективную жалобу на состояние канализационных сетей». Копию отправили губернатору и мэру Липецка.
Самый новый микрорайон Липецка, в котором пока сданы в эксплуатацию всего несколько многоэтажек, стал зоной бедствия. GOROD48 уже несколько раз рассказывал о бедах жильцов домов на улицах Саунина и Фурсова, страдающих от проблем с местной канализационно-насосной станцией и внутридомовой канализацией. В этой «консерватории» что-то не так. Жильцы выяснили, что канализационные сети в трех многоэтажках и КНС построило АО «Домостроительный комбинат». А принял их в эксплуатацию Ростехнадзор и департамент ЖКХ мэрии. С жильцами в ДСК не разговаривают. А в мэрию застройщик пишет, что сети построены в соответствии с проектной документацией — разрешение на техприсоединение ДСК получил в департаменте градостроительства и архитектуры. Но почему в подвалах домов от застройщика нечистот — по щиколотку и выше?
— И это с учетом того, что наш дом еще практически не заселен и нагрузка на канализацию в нем минимальная, — говорит один из жителей дома на Саунина, 1.
10 апреля ситуация повторилась в соседнем доме, на Фурсова, 2. «Возьми ипотеку на 30 лет и плавай в дерьме!» — возмущаются его жители.
В мэрии тем временем заявляют, что и сейчас, на момент передачи имущества на баланс муниципалитета КНС и сети водоотведения от застройщика находятся в рабочем состоянии. Прокуратуре придется разобраться, правда ли это.
— Срочно нужОн министр по канализации! — написал какой-то Чиновник.
Случился в Липецке и анекдот, описанный в статье «Война с Wildberries: жители дома в 9-м микрорайоне спасают свой двор от грузовиков пункта выдачи». За неимением «зубов дракона» липчане перегораживают дорогу машинам самодельными бетонными надолбами, ведь транспорт ездит там, где ходят люди, в том числе дети в 51-ю школу. А еще в тот же самый двор превратили в парковку.
… В четверг на сессии областного Совета «Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена». За кандидатуру уже экс-мэра Ельца депутаты проголосовали единогласно.
На следующей сессии горсовет Ельца сформирует комиссию по выборам мэра. Она изучит документы кандидатов на пост и рекомендуют депутатам двух из них, один из которых и станет мэром.
На следующий же день после того, как Боровских получил новую должность, «Следком возбудил уголовное дело в отношении экс-чиновника мэрии Ельца». Силовики считают, что он подписывал липовые акты выполненных работ по ремонту городских тротуаров. Бывшего начальника городского управления дорог, транспорта и благоустройства подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в 2022 году подозреваемый подписал липовые акты приемки работ. В результате на счет строительной фирмы необоснованно были перечислены более 2,6 млн рублей за невыполненные работы. Действия гендиректора строительной организации следствие квалифицировало как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Тем временем экс-министра липецкого спорта Михаила Маринина назначили елецким вице-мэром. Эту должность ввели в марте. Маринин будет курировать сферы спорта и молодежной политики, работу с участниками СВО и членами их семей, деятельность комиссии по делам несовершеннолетних. Таким образом, у будущего нового главы Ельца будет аж пять заместителей. И это в городе с 90-тысячным-то населением!
Ну и ну!
«Липчан снова призывают менять монеты на банкноты». Эта новость вдруг стала очень популярной, ее просмотрели без малого 15 000 раз. Но почему? Наверное, потому что она про деньги. А еще традиционно недоверчивые липчане усмотрели в акции, которая проводится уже много лет подряд, какой-то подвох.
— Что-то будет, это не просто так, — написал Колхозник.
— Полагаю, будет деноминация, а монеты пустят в оборот по их номиналу, — прикинул Николай.
«На питание собаки в липецком приюте заложили 336 рублей 67 копеек в сутки». Новость про старого нового подрядчика мэрии по отлову и содержанию безнадзорных активно комментировали.
— Берём социальную пенсию по возрасту, грубо 7700, делим на 31 день, получаем 250 р на день. Это на всё. И на ЖКХ, и на лекарства, и на одежду, и на еду. А на 340 в день в приюте возможно не только собаки едят, — пораскинул мозгами Карл.
«Не пей с кем попало: 17-летний и 21-летний приятели украли карту у жены участника СВО и потратили 234 000 рублей». Тут — без комментариев.
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