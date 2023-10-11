В липецких школах начали объявлять карантин по ОРВИ и пневмонии

Сезонная заболеваемость растет.

В Липецке растёт заболеваемость ОРВИ, гриппом и пневмониями. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, пока на дистанционное обучение полностью перешла только одна школа — №54. В ней зафиксирована заболеваемость ОРВИ и случаи пневмонии.



Администрация школы приняла решение перевести учеников на дистанционное обучение на семь дней. За это время будет проведена санитарная обработка школа.



В одном из пятых классов гимназии №64 также объявлен карантин до 20 октября в связи с пневмонией. Но детей не отправили на дистанционку: они изолированы от других учеников в своём классе, на перемену не выходят. Также для них организовано питание отдельно от других школьников и отменена физкультура.