Здоровье

36 минут назад

В липецких школах начали объявлять карантин по ОРВИ и пневмонии

3 502
#карантин
В липецких школах начали объявлять карантин по ОРВИ и пневмонии

Сезонная заболеваемость растет.

В Липецке растёт заболеваемость ОРВИ, гриппом и пневмониями. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, пока на дистанционное обучение полностью перешла только одна школа — №54. В ней зафиксирована заболеваемость ОРВИ и случаи пневмонии.

Администрация школы приняла решение перевести учеников на дистанционное обучение на семь дней. За это время будет проведена санитарная обработка школа.

В одном из пятых классов гимназии №64 также объявлен карантин до 20 октября в связи с пневмонией. Но детей не отправили на дистанционку: они изолированы от других учеников в своём классе, на перемену не выходят. Также для них организовано питание отдельно от других школьников и отменена физкультура.
3 502
#карантин

Комментарии (3)

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Лира

4 минуты назад
Администрация Липецка не готова к отопительному сезону.Отопления нет даже в школах и детских садах!!!
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Пенсионер

8 минут назад
Курить на переменах выбегают раздетые,вот и заболевают...
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Ё моё

19 минут назад
Не выходят они на перемену, а в туалет их под конвоем водят и им организовали отдельную ото всех раздевалку?
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