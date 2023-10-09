Николай Дергунов: «На девочку упало живое дерево, но сгнившее изнутри»

С главных улиц Липецка нужно убрать пять тысяч аварийных деревьев и примерно столько же — в микрорайонах и дворах.









По словам вице-мэра Николая Дергунова, «на девочку упало дерево, от которого мы этого не ожидали, живое, но сгнившее изнутри». Дерево росло на неразграниченной территории, то есть на землях муниципалитета, в трех метрах за границами двора, который обслуживает управляющая компания. Никакого аварийного акта на это дерево не составляли.



— Практика показывает, что от порывов ветра падают чаще не сухие, а живые деревья, подгнившие изнутри, — сказал вице-мэр.



Заместитель начальника городского управления ГО и ЧС Андрей Махортых сообщил участникам заседания о том, что вчера в Липецке порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В управление поступило 25 сообщений, связанных с непогодой. Шквалистый ветер стал причиной падения 25 деревьев, повредивших 14 автомобилей и шесть конструкций. Этот «лесоповал» не повредил, к счастью, линии электропередач, не сказался на движении общественного транспорта.







Вчера главной задачей городских спасателей, энергетиков, МУПа «Зеленхоз» было освобождение от упавших деревьев машин и проездов. Распиливали такие деревья у домов по проспекту Победы, 128, Космонавтов, 58, проспекту Мира, 15, убирали упавшее дерево с дороги по улице 50 лет НЛМК. К концу дня со всех этих мест вывезут все дрова.



По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, с начала года на главных улиц Липецка спилили 2 127 сухих дерева, а 1 200 обрезали. До конца года с так называемых красных линий улиц уберут еще 498 аварийных дерева, а еще 252 обрежут.



— С главных улиц нужно убрать около пяти тысяч сухих и аварийных деревьев. Примерно столько же нужно спилить в зоне ответственности управляющих компаний, в микрорайонах и дворах, — сказал Николай Дергунов.



Глава Липецка Евгения Уваркина попросила департамент дорожного хозяйства и благоустройства дать полный анализ по всем адресам падения деревьев в минувшее воскресение. А также сказала, что в течение месяца нужно провести инвентаризацию всех представляющих опасность деревьев:



— Инвентаризацию мы обсудим на сегодняшнем совещании с участием УК. Аварийные деревья нужно спилить. Это одна из ключевых тем, которая беспокоит жителей города.

фото: telegram-канал Оbkom48

P.S. Управление главного смотрителя мэрии Липецка на сайте госзакупок разместило пятимиллионный заказ на снос и санитарную обрезку зеленых насаждений. В техзадании записано: «место выполнения работ — территория Военного городка, проспект Победы, улица Салтыкова-Щедрина и иные адреса по заданию заказчика». Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 15 декабря. Сегодня традиционное, по понедельникам, оперативное совещание в мэрии Липецка началось с обсуждения вчерашнего происшествия на улице Вермишева, где у дома №19 дерево упало на 10-летнюю девочку По словам вице-мэра Николая Дергунова, «на девочку упало дерево, от которого мы этого не ожидали, живое, но сгнившее изнутри». Дерево росло на неразграниченной территории, то есть на землях муниципалитета, в трех метрах за границами двора, который обслуживает управляющая компания. Никакого аварийного акта на это дерево не составляли.— Практика показывает, что от порывов ветра падают чаще не сухие, а живые деревья, подгнившие изнутри, — сказал вице-мэр.Заместитель начальника городского управления ГО и ЧС Андрей Махортых сообщил участникам заседания о том, что вчера в Липецке порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В управление поступило 25 сообщений, связанных с непогодой. Шквалистый ветер стал причиной падения 25 деревьев, повредивших 14 автомобилей и шесть конструкций. Этот «лесоповал» не повредил, к счастью, линии электропередач, не сказался на движении общественного транспорта.Вчера главной задачей городских спасателей, энергетиков, МУПа «Зеленхоз» было освобождение от упавших деревьев машин и проездов. Распиливали такие деревья у домов по проспекту Победы, 128, Космонавтов, 58, проспекту Мира, 15, убирали упавшее дерево с дороги по улице 50 лет НЛМК. К концу дня со всех этих мест вывезут все дрова.По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, с начала года на главных улиц Липецка спилили 2 127 сухих дерева, а 1 200 обрезали. До конца года с так называемых красных линий улиц уберут еще 498 аварийных дерева, а еще 252 обрежут.— С главных улиц нужно убрать около пяти тысяч сухих и аварийных деревьев. Примерно столько же нужно спилить в зоне ответственности управляющих компаний, в микрорайонах и дворах, — сказал Николай Дергунов.Глава Липецка Евгения Уваркина попросила департамент дорожного хозяйства и благоустройства дать полный анализ по всем адресам падения деревьев в минувшее воскресение. А также сказала, что в течение месяца нужно провести инвентаризацию всех представляющих опасность деревьев:— Инвентаризацию мы обсудим на сегодняшнем совещании с участием УК. Аварийные деревья нужно спилить. Это одна из ключевых тем, которая беспокоит жителей города.Управление главного смотрителя мэрии Липецка на сайте госзакупок разместило пятимиллионный заказ на снос и санитарную обрезку зеленых насаждений. В техзадании записано: «место выполнения работ — территория Военного городка, проспект Победы, улица Салтыкова-Щедрина и иные адреса по заданию заказчика». Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 15 декабря.