Общество

сегодня, 13:00

Николай Дергунов: «На девочку упало живое дерево, но сгнившее изнутри»

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#снос деревьев #опиловка
Николай Дергунов: «На девочку упало живое дерево, но сгнившее изнутри»

С главных улиц Липецка нужно убрать пять тысяч аварийных деревьев и примерно столько же — в микрорайонах и дворах.

Сегодня традиционное, по понедельникам, оперативное совещание в мэрии Липецка началось с обсуждения вчерашнего происшествия на улице Вермишева, где у дома №19 дерево упало на 10-летнюю девочку.

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По словам вице-мэра Николая Дергунова, «на девочку упало дерево, от которого мы этого не ожидали, живое, но сгнившее изнутри». Дерево росло на неразграниченной территории, то есть на землях муниципалитета, в трех метрах за границами двора, который обслуживает управляющая компания. Никакого аварийного акта на это дерево не составляли.

— Практика показывает, что от порывов ветра падают чаще не сухие, а живые деревья, подгнившие изнутри, — сказал вице-мэр.

Заместитель начальника городского управления ГО и ЧС Андрей Махортых сообщил участникам заседания о том, что вчера в Липецке порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В управление поступило 25 сообщений, связанных с непогодой. Шквалистый ветер стал причиной падения 25 деревьев, повредивших 14 автомобилей и шесть конструкций. Этот «лесоповал» не повредил, к счастью, линии электропередач, не сказался на движении общественного транспорта.

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Вчера главной задачей городских спасателей, энергетиков, МУПа «Зеленхоз» было освобождение от упавших деревьев машин и проездов. Распиливали такие деревья у домов по проспекту Победы, 128, Космонавтов, 58, проспекту Мира, 15, убирали упавшее дерево с дороги по улице 50 лет НЛМК. К концу дня со всех этих мест вывезут все дрова.

По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева, с начала года на главных улиц Липецка спилили 2 127 сухих дерева, а 1 200 обрезали. До конца года с так называемых красных линий улиц уберут еще 498 аварийных дерева, а еще 252 обрежут.

— С главных улиц нужно убрать около пяти тысяч сухих и аварийных деревьев. Примерно столько же нужно спилить в зоне ответственности управляющих компаний, в микрорайонах и дворах, — сказал Николай Дергунов.

Глава Липецка Евгения Уваркина попросила департамент дорожного хозяйства и благоустройства дать полный анализ по всем адресам падения деревьев в минувшее воскресение. А также сказала, что в течение месяца нужно провести инвентаризацию всех представляющих опасность деревьев:

— Инвентаризацию мы обсудим на сегодняшнем совещании с участием УК. Аварийные деревья нужно спилить. Это одна из ключевых тем, которая беспокоит жителей города.
фото: telegram-канал Оbkom48

 P.S. Управление главного смотрителя мэрии Липецка на сайте госзакупок разместило пятимиллионный заказ на снос и санитарную обрезку зеленых насаждений. В техзадании записано: «место выполнения работ — территория Военного городка, проспект Победы, улица Салтыкова-Щедрина и иные адреса по заданию заказчика». Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 15 декабря.
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#снос деревьев #опиловка

Комментарии (10)

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Сергей

8 минут назад
От ТЦ"Весна",в сторону "Прогресса",есть старая дубовая аллея,вот года полтора назад, по утру, летом там были такие птичьи трели, уходить не хотелось,были дятлы которые знали где трухлявый,и как дереву помочь,после начала стройки, поблизости,всё,тишина.Бизнесс не считающийся ни с чем,и ни с кем. При том, что от ТЦ,включали запись хищников,что бы отпугивать,были даже утки (семейство), с той же стороны бегали искали дом,позже видео было у Ривьеры перебегали через дорогу в сторону 19 мкр. А сейчас и Липовка непонятно в чем. Беда.
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пешеходы

14 минут назад
Народ! Да неправду вы написали. Повсеместно очень много посохших деревьев. Причину пока никто не выяснял и не писал. Пройдитесь, как мы ходим по городу пешком, и вы увидите множество таких деревьев в каждом районе, в каждом дворе.
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Предсказатель

20 минут назад
А скоро неожиданно пойдет снег
ответить

А сколько

22 минуты назад
посадят взамен этим пяти тысячам???
ответить

Жители

38 минут назад
Мы знали что никто не отвечает за бардак в администрации
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А.К

45 минут назад
Народ!, Полностью, с вами , согласна.
ответить

Народ!

49 минут назад
А положа руку на сердце-- кто виноват в том, что деревья сохнут? Разве не сами жители, которые делают зарубки на нëм, чтобы оно высохло и освободило газон под стоянку личного авто?? Разве не пацаны, играя ножичком, ранят его? Разве не рекламщики, прибивая гвоздëм свою рекламу ? Да куча причин. Так что не ищите виноватых в УК и Зеленхозах. Это форс-мажор.
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галина

49 минут назад
Интернациональная 24 г. Липецк... около дома стоит американский клен. Как сказал тов. Дергунов... дерево "живое", но сгнило изнутри. Более пяти лет добиваемся если не сноса этого дерева, то хотя бы большой санитарной обрезки... то есть обрезать верх дерева, который уже начинает засыхать. Это видно невооруженным глазом. Крона дерева лежит на проводах освещения. При сильном ветре провода искрят. Так и до беды недалеко.
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Надежда

53 минуты назад
Во всем виноваты короеды,они и подкараулили девочку.
ответить

111

57 минут назад
Полностью сухое без листьев дерево живое?!да уж...
ответить
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
59
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
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