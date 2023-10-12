В центре Липецка «укрепили» склон Каменного лога кусками снятого с дороги старого асфальта

Управление главного смотрителя уже отреагировало на своевольные действия подрядчика, ремонтирующего дорогу на улице Ворошилова.

Удивительную картину можно увидеть у дома №11 по улице Ворошилова в Липецке: крутой склон Каменного лога покрыт щебнем и кусками старого асфальта, снятого с ремонтируемого участка улицы. На дороге, кстати, навалены кучи чернозема, которым подрядчик мэрии, возможно, хотел забросать свои художества, скрыв их от заказчика, управления главного смотрителя.— Мы так и не поняли, зачем подрядчик засыпал склон Каменного лога кусками асфальта. То, что случилось, не поддается объяснению. В свою очередь подрядчик заверил нас, что уберет весь свой строительный мусор, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в управлении главного смотрителя мэрии.Кстати, ООО «Строительная компания Липецк» будет оштрафована за нарушение сроков исполнения работ. Компания должна была завершить их 29 сентября, но на 70-метровом участке дороги, которую она должна была отремонтировать, можно увидеть лишь цепочку бордюров и горы чернозема.Напомним, что движение транспорта по улице на улице Ворошилова вдоль 11-го дома закрыто с 30 марта после того, как на дороге, нависающей над краем Каменного лога, образовался небольшой провал. ООО «Строительная компания Липецк» подрядилась за 6 767 608 рублей укрепить склон глубокого оврага стеной из габионов — конструкций из заполненных камнем металлических сеток, чтобы предотвратить сходы грунта в лог, и восстановить дорожное покрытие.