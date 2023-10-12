Общество

сегодня, 13:00

В центре Липецка «укрепили» склон Каменного лога кусками снятого с дороги старого асфальта

8 673
#ремонт дорог #Каменный лог
В центре Липецка «укрепили» склон Каменного лога кусками снятого с дороги старого асфальта

Управление главного смотрителя уже отреагировало на своевольные действия подрядчика, ремонтирующего дорогу на улице Ворошилова.

Удивительную картину можно увидеть у дома №11 по улице Ворошилова в Липецке: крутой склон Каменного лога покрыт щебнем и кусками старого асфальта, снятого с ремонтируемого участка улицы. На дороге, кстати, навалены кучи чернозема, которым подрядчик мэрии, возможно, хотел забросать свои художества, скрыв их от заказчика, управления главного смотрителя.

8db60b27-b8d3-4c43-89ee-89de35ad310b.jpg



4a3da4a0-a797-418a-9400-32e35cc1c256.jpg

7c058726-69c1-4a45-b47a-9222f82f5867.jpg

— Мы так и не поняли, зачем подрядчик засыпал склон Каменного лога кусками асфальта. То, что случилось, не поддается объяснению. В свою очередь подрядчик заверил нас, что уберет весь свой строительный мусор, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в управлении главного смотрителя мэрии.

Кстати, ООО «Строительная компания Липецк» будет оштрафована за нарушение сроков исполнения работ. Компания должна была завершить их 29 сентября, но на 70-метровом участке дороги, которую она должна была отремонтировать, можно увидеть лишь цепочку бордюров и горы чернозема.

Напомним, что движение транспорта по улице на улице Ворошилова вдоль 11-го дома закрыто с 30 марта после того, как на дороге, нависающей над краем Каменного лога, образовался небольшой провал. ООО «Строительная компания Липецк» подрядилась за 6 767 608 рублей укрепить склон глубокого оврага стеной из габионов — конструкций из заполненных камнем металлических сеток, чтобы предотвратить сходы грунта в лог, и восстановить дорожное покрытие.
8 673
#ремонт дорог #Каменный лог

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

17 минут назад
О у них даже уставной капитал 12 500 рублей
ответить

Ахах

20 минут назад
Алексей, дык на всех должно хватить. Но похоже не хватило.
ответить

Кузькин отец

21 минуту назад
Креативное пространство, хорошее предложение и вписывается в стратегию мэра: ведь Зелёный остров сделали лысым и завалили шлаком.
ответить

Не согласный

30 минут назад
Хватит терпеть жителям, подавайте в суд, хоть по 30 тыс. рублей , а то штраф в бюджет, а вам дулю, терпите дальше
ответить

Не согласный

31 минуту назад
Хватит терпеть жителям, подавайте в суд, хоть по 30 тыс. рублей , а то штраф в бюджет, а вам дулю, терпите дальше
ответить

Шо опять

33 минуты назад
По плану?
ответить

Креативное пространство

35 минут назад
Шлаком его засыпать с Коксохима и сливать туда канализацию
ответить

Алексей

39 минут назад
А что нормально так за 70 метров 7 лямов
ответить
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Бизнес

Еще в рубрике

Из-за порыва на проспекте Победы «Квадра» может отключить горячую воду ряду потребителей
#отопление #порыв на сетях
22
Из-за порыва на проспекте Победы «Квадра» может отключить горячую воду ряду потребителей

47 минут назад

Общество
Рядом с бывшей автостанцией «Сокол» может появиться остановка межмуниципальных автобусов
#автостанция #Евгения Уваркина
9
Рядом с бывшей автостанцией «Сокол» может появиться остановка межмуниципальных автобусов

сегодня, 12:56

Общество
МиГ-29 установят у «Елецкого» не раньше весны
#памятник
14
МиГ-29 установят у «Елецкого» не раньше весны

сегодня, 12:29

Общество
73-летнего самогонщика оштрафовали на 10 000 рублей
#торговля #алкоголь
11
73-летнего самогонщика оштрафовали на 10 000 рублей

сегодня, 09:40

Общество
Новый «Спутник»: у административно-торгового центра появится летний кинотеатр
#градостроительство #Спутник
42
Новый «Спутник»: у административно-торгового центра появится летний кинотеатр

сегодня, 09:38

Общество
Липецкая вечЁрка: тройное столкновение, суперпожар и рокировка в облздраве
#вечЁрка #ДТП #пожар
5
Липецкая вечЁрка: тройное столкновение, суперпожар и рокировка в облздраве

вчера, 20:23

Общество