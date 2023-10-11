Улица в центре Липецка остается перекопанной больше месяца: дети ходят в школу по грязи

Второй месяц, как начался учебный год, а дорога к гимназии № 12 до сих пор остается перекопанной.





О ремонте сетей на улице Урицкого



Как сообщили GOROD48 в мэрии, ожидается, что дорожное полотно на улице строители уложат в течение месяца.



«Улицу Урицкого ремонтируют комплексно. По контракту, подрядчик должен был завершить работу до конца лета. Однако на 2025 год „РВК-Липецк“ планировал замену водопроводной сети у детского сада № 62. Чтобы через два года не вскрывать новый асфальт, дорожные и сетевые работы решили совместить. В сентябре „РВК“ завершил земляные работы, а дорожники возобновили ремонт проезжей части и тротуаров. Сейчас они восстанавливают основание дороги с помощью шлака. Затем уложат асфальт. Ожидается, что ремонт улицы Урицкого завершится в течение месяца», — пояснили в пресс-службе администрации города. «Это дорога в 12-ю гимназию. Дети ходят по узкой тропинке по краю котлована. Сегодня 11 октября. С начала учебного года ничего не меняется. На улице Урицкого никто ничего не делает», — написали GOROD48 родители учеников 12-й гимназии.О ремонте сетей на улице Урицкого мы сообщали в конце августа . Тогда перекопанным оказался весь квартал в районе гимназии № 12. Дорожные и сетевые работы проверяла мэр Евгения Уваркина. Она выразила предположение, что дорогу на Урицкого доделают к концу сентября.Как сообщили GOROD48 в мэрии, ожидается, что дорожное полотно на улице строители уложат в течение месяца.«Улицу Урицкого ремонтируют комплексно. По контракту, подрядчик должен был завершить работу до конца лета. Однако на 2025 год „РВК-Липецк“ планировал замену водопроводной сети у детского сада № 62. Чтобы через два года не вскрывать новый асфальт, дорожные и сетевые работы решили совместить. В сентябре „РВК“ завершил земляные работы, а дорожники возобновили ремонт проезжей части и тротуаров. Сейчас они восстанавливают основание дороги с помощью шлака. Затем уложат асфальт. Ожидается, что ремонт улицы Урицкого завершится в течение месяца», — пояснили в пресс-службе администрации города.