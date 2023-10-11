Общество

48 минут назад

Улица в центре Липецка остается перекопанной больше месяца: дети ходят в школу по грязи

5 587
#дорога в школу
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Улица в центре Липецка остается перекопанной больше месяца: дети ходят в школу по грязи

Второй месяц, как начался учебный год, а дорога к гимназии № 12 до сих пор остается перекопанной.

«Это дорога в 12-ю гимназию. Дети ходят по узкой тропинке по краю котлована. Сегодня 11 октября. С начала учебного года ничего не меняется. На улице Урицкого никто ничего не делает», — написали GOROD48 родители учеников 12-й гимназии.

О ремонте сетей на улице Урицкого мы сообщали в конце августа. Тогда перекопанным оказался весь квартал в районе гимназии № 12. Дорожные и сетевые работы проверяла мэр Евгения Уваркина. Она выразила предположение, что дорогу на Урицкого доделают к концу сентября.

Как сообщили GOROD48 в мэрии, ожидается, что дорожное полотно на улице строители уложат в течение месяца.

«Улицу Урицкого ремонтируют комплексно. По контракту, подрядчик должен был завершить работу до конца лета. Однако на 2025 год „РВК-Липецк“ планировал замену водопроводной сети у детского сада № 62. Чтобы через два года не вскрывать новый асфальт, дорожные и сетевые работы решили совместить. В сентябре „РВК“ завершил земляные работы, а дорожники возобновили ремонт проезжей части и тротуаров. Сейчас они восстанавливают основание дороги с помощью шлака. Затем уложат асфальт. Ожидается, что ремонт улицы Урицкого завершится в течение месяца», — пояснили в пресс-службе администрации города.
5 587
#дорога в школу
2

Комментарии (5)

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Гость

5 минут назад
Интересно, а где там шлак? Можно было-бы съездить посмотреть прежде чем давать такие комментарии.
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Сергей

12 минут назад
Да там месяц уже нет никого
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Владимир.

22 минуты назад
Скоро снова перекопют новый асфальт - традиции нужно соблюдать.
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Яма и дороги

27 минут назад
Да асфальт столько не живёт в Липецке. За два года там опять надо дорогу делать.
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Срочно забег

29 минут назад
Нужно провести забег
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