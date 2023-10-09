«Квадра» рассказала, кто первым получит тепло

Сегодня отопление подадут в дома жителей Левобережья, в центр города и спальные районы.

В этом году в Липецке вдвое меньше раскопок, чем в прошлом. По данным управления главного смотрителя мэрии, на конец прошлой недели энергетики работали по 187 адресам (в прошлом году — по 337-ми). Так, за «Квадрой» числятся 60 раскопок в разных местах города, а за ее подрядчиками — еще шесть (в прошлом году отопительный сезон «Квадра» начинала при 124 раскопках и еще 51 — у ее подрядных организаций).



Самая большая раскопка компании - на площади Победы. В начале сентября «Квадра» стала менять в этом месте старые трубы на новые, строить для повышения надежности теплоснабжения две новые тепловые камеры для переподключения потребителей. Окончание работ планируется на 30 октября. Но эти работы проходят без отключения потребителей от горячей воды - на время реконструкции их подключили к ресурсу по альтернативной схеме.



«Наличие раскопок не помешает подаче тепла потребителям. На начальном этапе отопление будет подано в районы, запитанные от Липецкой ТЭЦ-2, котельных «Северо-западная» и «Юго-западная», - сообщает пресс-служба липецкого филиала компании.



Первыми тепло получат жители поселка Левобережного района Липецка, центральная часть города, спальный юго-западный район со всеми новостройками, а также 8, 9, 10-й микрорайоны.



В «Квадре» говорят, что батареи затем станут горячими в домах, которые находятся в зоне котельных на улицах Депутатской и Льва Толстого. Завершающим этапом станет обеспечение теплом многоквартирных жилых домов, запитанных от котельных «Привокзальная», «Угловая», «Семашко» и «Октябрьская».



«В рамках пусконаладочного периода энергетикам традиционно предстоит включить насосные станции и провести наладку гидравлического режима всего теплосетевого комплекса. Во избежание возникновения повреждений на тепловых сетях и внутридомовых коммуникациях подача тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома областного центра будет происходить в течение нескольких дней в соответствии с утвержденным графиком», - сообщает пресс-служба «Квадры».



Главный инженер липецкого филиала Виталий Гордеев говорит, что появление тепла в домах напрямую зависит от оперативности и слаженности действий управляющих организаций. Сотрудникам УК необходимо произвести наладку внутридомовых систем отопления: открыть запорное оборудование в подвалах и, при необходимости, развоздушить трубы.