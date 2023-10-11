Общество
41 минуту назад
В Липецке начали ремонт дорог по планам 2024 года
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сразу в трех районах города: на улицах Хренникова и Морской и на Торговой площади.
В Липецке снова, как и в прошлом году, начали ремонтировать дороги опережающими темпами.
На улице Хренникова в «Елецком» компания «Инфинити Групп» начала демонтаж старого дорожного покрытия. Согласно контракту, на улице предстоит срезать более 17,5 тысяч кв. м старого полотна, укатать выравнивающий и верхний слои нового покрытия. Эти работы «Инфинити Групп» собирается выполнить осенью, пока позволяет погода. В следующем году на дороге заменят дорожные знаки и нанесут разметку. На Торговой площади подрядчик разбирает старые бордюры. По техническому заданию, строители срежут старое полотно, уложат два слоя нового, обновят бордюры и заасфальтируют пешеходные дорожки. На улице Морской в поселке Новая Жизнь подрядчик начал восстанавливать основание дороги с помощью песка и шлака. Изношенное покрытие уже разобрана. Общая площадь производства работ – около 10 тысяч кв. м.
— Опыт прошлого года доказал свою эффективность. Тогда основные работы на самых проблемных объектах подрядчик выполнил осенью, в этом году завершил обновление средств организации дорожного движения. Сколько объектов из списка 2024-го приведут в порядок до наступления холодов, пока говорить сложно. Однако подрядчик настроен решительно, надеемся и погода не подведет, — сказали в управлении главного смотрителя мэрии.
Напомним, что по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в следующем году в Липецке отремонтируют 35 участков улично-дорожной сети. Самый крупный контракт на ремонт 33 дорог заключен с ООО «Инфинити Групп» — компания предложила сделать это за 744 156 304 рубля, упав, таким образом от начальной цены на 16,5%.
На улице Хренникова в «Елецком» компания «Инфинити Групп» начала демонтаж старого дорожного покрытия. Согласно контракту, на улице предстоит срезать более 17,5 тысяч кв. м старого полотна, укатать выравнивающий и верхний слои нового покрытия. Эти работы «Инфинити Групп» собирается выполнить осенью, пока позволяет погода. В следующем году на дороге заменят дорожные знаки и нанесут разметку. На Торговой площади подрядчик разбирает старые бордюры. По техническому заданию, строители срежут старое полотно, уложат два слоя нового, обновят бордюры и заасфальтируют пешеходные дорожки. На улице Морской в поселке Новая Жизнь подрядчик начал восстанавливать основание дороги с помощью песка и шлака. Изношенное покрытие уже разобрана. Общая площадь производства работ – около 10 тысяч кв. м.
— Опыт прошлого года доказал свою эффективность. Тогда основные работы на самых проблемных объектах подрядчик выполнил осенью, в этом году завершил обновление средств организации дорожного движения. Сколько объектов из списка 2024-го приведут в порядок до наступления холодов, пока говорить сложно. Однако подрядчик настроен решительно, надеемся и погода не подведет, — сказали в управлении главного смотрителя мэрии.
Напомним, что по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в следующем году в Липецке отремонтируют 35 участков улично-дорожной сети. Самый крупный контракт на ремонт 33 дорог заключен с ООО «Инфинити Групп» — компания предложила сделать это за 744 156 304 рубля, упав, таким образом от начальной цены на 16,5%.
4 409
ВЕРБЛЮДОЛАМА
Однако
Гость.
Юрий