Общество

41 минуту назад

В Липецке начали ремонт дорог по планам 2024 года

4 409
#ремонт дорог
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В Липецке начали ремонт дорог по планам 2024 года

сразу в трех районах города: на улицах Хренникова и Морской и на Торговой площади.

В Липецке снова, как и в прошлом году, начали ремонтировать дороги опережающими темпами.

На улице Хренникова в «Елецком» компания «Инфинити Групп» начала демонтаж старого дорожного покрытия. Согласно контракту, на улице предстоит срезать более 17,5 тысяч кв. м старого полотна, укатать выравнивающий и верхний слои нового покрытия. Эти работы «Инфинити Групп» собирается выполнить осенью, пока позволяет погода. В следующем году на дороге заменят дорожные знаки и нанесут разметку. На Торговой площади подрядчик разбирает старые бордюры. По техническому заданию, строители срежут старое полотно, уложат два слоя нового, обновят бордюры и заасфальтируют пешеходные дорожки. На улице Морской в поселке Новая Жизнь подрядчик начал восстанавливать основание дороги с помощью песка и шлака. Изношенное покрытие уже разобрана. Общая площадь производства работ – около 10 тысяч кв. м.

— Опыт прошлого года доказал свою эффективность. Тогда основные работы на самых проблемных объектах подрядчик выполнил осенью, в этом году завершил обновление средств организации дорожного движения. Сколько объектов из списка 2024-го приведут в порядок до наступления холодов, пока говорить сложно. Однако подрядчик настроен решительно, надеемся и погода не подведет, — сказали в управлении главного смотрителя мэрии.

Напомним, что по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в следующем году в Липецке отремонтируют 35 участков улично-дорожной сети. Самый крупный контракт на ремонт 33 дорог заключен с ООО «Инфинити Групп» — компания предложила сделать это за 744 156 304 рубля, упав, таким образом от начальной цены на 16,5%. 
4 409
#ремонт дорог
1

Комментарии (4)

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ВЕРБЛЮДОЛАМА

10 минут назад
Это какой то замкнутый, заколдованный круг. Потерпите, постойте в пробках. Мы там сделаем, потом здесь... А жить то когда?! Липецк категорически нуждается в новых дорогах. А тем более нет никакого согласования меж службами. В нормальной стране не дадут начинать раскопки пока не спроектирована и оплачена финальная точка!
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Однако

17 минут назад
Да. Начали. Стесали верхний слой асфальта между Космонавтов и домами 9 района... И месяц ничего больше не делают. Так задумано было? Зима всё снежком укроет - выровняет?!
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Гость.

19 минут назад
На Неделина 15а когда доделают срезанные асфальт, когда метели будут?
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Юрий

20 минут назад
Как всегда, когда наступают морозы, асфальт кладут, пипец.
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