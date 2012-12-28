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сегодня, 20:03

Сергей Евсеев: «Европейский» может стать еще лучше

14 мая в «Европейском» выбирали приоритеты благоустройства — жители района собрались на первую стратегическую сессию, серию которых проводит по всему Липецку Клуб городского жителя. Вел сессию и. о. директора по экологии и климату ПАО «НЛМК» Сергей Евсеев.

«Европейский» один из самых молодых микрорайонов Липецка, где впервые в городе реализован проект комплексного развития территории. Его «фишки» — парк внутри жилого массива, стадион с беговыми дорожками, футбольным полем, зоной воркаута и кортом для большого тенниса. Рядом — парк Молодежный, ДС «Ледовый», крытый футбольный манеж, спортивный комплекс «Олимпик», новые ясли, три детсада, недавно построенная школа «Глобал», в которой и проходила вчера стратегическая сессия.

Жителям «Европейского» Сергей Евсеев рассказал о том, что было сделано в микрорайоне в прошлом году: детская зона на Свиридова, 8а, в парке Европейский сделаны: зона для публичных мероприятий вблизи Свиридова, 10 и площадка для выгула собак — одна из немногих таких в городе. То, что совершенству нет предела, показали своим примером жители ЖК «Москва»: активисты домов № 4б и №4б/1 по улице Минской стали участниками муниципальной программы «Мой двор», хотя, по факту, из своих подъездов выходят прямо к «европейскому» парку и стадиону. Для безопасности горожан в районе установлены 93 камеры наблюдения. На латание дорожных ям потрачено более миллиона рублей. Фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК вложил в озеленение, новые лавочки и урны более 9,2 миллиона. По наказам избирателей в «Европейском» организуют выезд на улицу Стаханова со второстепенной дороги…

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— При всех плюсах «Европейского» могу сказать одно: нет предела совершенству. Район может быть и обязан стать еще лучше, — сказал Сергей Евсеев.  Горожане тут же ответили ему множеством предложений по благоустройству.

Жительница дома №37 по Кривенкова считает, что детям из домов на углу Кривенкова и Минской нужна пешеходная дорожка в школу:

«Из-за продолжающейся застройки района дети ходят в 34-ю школу по полю или вокруг всего района».

Инвалид по зрению Людмила Алексеева, пришедшая на встречу с собакой-поводырем по кличке Хантер, спросила о разобранном в прошлом году тротуаре у остановки «Микрорайон «Европейский»:

«Я постоянно там спотыкаюсь о плитку. Нас с собакой три раза чуть не сбили машины, однажды пса даже задели. Когда тротуар приведу в порядок?» 

Сергей Евсеев обрадовал жителей района: «Дорожка будет сделана в июле».

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Много вопросов задала жительница дома №8 по Свиридова Ильсия. Про пивной магазин у ее подъезда. Про отсутствие Дома творчества — «остановка с таким названием есть, а самого Дома нет». Ее поддержали другие жители «Европейского»: ближайшие школы искусств — переполненная в 19-м микрорайоне и труднодоступная — в Сырском Руднике. Также в молодом районе — проблемы с озеленением. Его не хватает.  

Жительница дома Свиридова, 10 пожаловалась на отсутствие отсека для крупногобаритного мусора у контейнерной площадки, а также на выбоины на проезде у ее дома. Сразу несколько участников сессии рассказали о выщербленной плитке тротуара, опоясывающего общественный центр района: территорию с церковью, магазинами, многоэтажной парковкой, спортивными объектами и двумя рынками. 

«Не хватает парковок». «В парке нужен туалет». «Надо больше деревьев у остановок». Одна женщина даже попросила Сергея Евсеева помочь с включением в школьную программу черчения!   

Итоговое голосование показало, что приоритетами для жителей «Европейского» являются ремонт дорог и проездов, ямочный ремонт во дворах и озеленение.

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Сергей Евсеев пообещал не оставить без внимания ни один вопрос и еще раз напомнил: Клуб городского жителя создан для качественного улучшения нашей жизни, и уже объединяет несколько сотен активных и любящих свой город липчан. Их пожелания учитываются городским Советом и мэрией.
стратегическая сессия
наказы избирателей
Сергей Евесеев
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