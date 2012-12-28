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Происшествия
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сегодня, 12:34
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36-летний липчанин хотел обокрасть квартиру и установил за ней видеонаблюдение
Но хитрый план провалился.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанин хотел обокрасть квартиру и 21 ноября 2023 года установил на лестничной площадке многоквартирного дома устройство для наблюдения за квартирой, в которую намеревался проникнуть. Это была самодельная камера и Wi-Fi-передатчик.
Дождавшись, когда жильцы уйдут и не будет свидетелей, дубликатами ключей мужчина открыл входную дверь и проник в квартиру. Откуда взялись дубликаты — доподлинно не известно. Сам осужденный говорил, что у него были заготовки и по счастливой случайности они подошли с первого раза.
В квартире мужчина стал смотреть, чем можно поживиться. Но ничего украсть не успел — был застигнут на месте и задержан хозяевами.
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