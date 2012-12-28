36-летний липчанин хотел обокрасть квартиру и установил за ней видеонаблюдение

Но хитрый план провалился.

36-летний липчанин получил два года принудительных работ за покушение на квартирную кражу (по части третьей статьи 30, пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, липчанин хотел обокрасть квартиру и 21 ноября 2023 года установил на лестничной площадке многоквартирного дома устройство для наблюдения за квартирой, в которую намеревался проникнуть. Это была самодельная камера и Wi-Fi-передатчик.Дождавшись, когда жильцы уйдут и не будет свидетелей, дубликатами ключей мужчина открыл входную дверь и проник в квартиру. Откуда взялись дубликаты — доподлинно не известно. Сам осужденный говорил, что у него были заготовки и по счастливой случайности они подошли с первого раза.В квартире мужчина стал смотреть, чем можно поживиться. Но ничего украсть не успел — был застигнут на месте и задержан хозяевами.