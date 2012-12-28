16-летний подросток испугался статуса иноагента и отправил мошенникам со счётов родителей 2 миллиона 147 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 19:58
На семи улицах и в садоводчестве временно отключат электричество
16 мая плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
Также из-за плановых ремонтных работ на сетях 16 мая с 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 29, 31 по улице Ленина, предупредили в «РВК-Липецк». Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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