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сегодня, 19:58

На семи улицах и в садоводчестве временно отключат электричество

16 мая плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 временно отключат электричество в домах №№ 1а, 3, 12, 15, 22 по улице Таежной, №№ 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63 по улице Арсеньева, № 36 в переулке Космическом, на улицах Пензенской, Белорусской, Брюллова, Стасова, в садоводчестве «Сокол-2». 

Также из-за плановых ремонтных работ на сетях 16 мая с 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 29, 31 по улице Ленина, предупредили в «РВК-Липецк». Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
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