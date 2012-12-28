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Общество
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сегодня, 17:51
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Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
18,5 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в январе-феврале — за год он вырос на 0,5%, сообщает Липецкстат.
Непосредственно на бытовые услуги липчане потратили за два месяца 2,6 миллиарда рублей — на 1,7% больше, чем в январе-феврале 2024 года. Здесь 28% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23 — ремонт и строительство жилья и других построек, 13 — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.
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