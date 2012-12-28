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сегодня, 17:51
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Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ

18,5 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в январе-феврале — за год он вырос на 0,5%, сообщает Липецкстат. 

В общем объеме услуг традиционно преобладали расходы на ЖКХ – на них пришлось 35% всего объема. Кроме того, 14% составили бытовые услуги, 12% — телекоммуникационные, по 11% — транспортные и медицинские. 

Непосредственно на бытовые услуги липчане потратили за два месяца 2,6 миллиарда рублей — на 1,7% больше, чем в январе-феврале 2024 года. Здесь 28% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23 — ремонт и строительство жилья и других построек, 13 — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги. 

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Комментарии (13)

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Сначала новые
Я мы работали в ссср
сегодня, 19:25
Тогда все заработали стаж по 40-50лет, не видели жизни, детей.... И что нам насчитали-минималку или около! Такова власть и законы.
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Я
сегодня, 19:22
Работала в СССР, зпл была 170р, по тем временам большая. Вотс нее пенсия теперь 20000тыс. Кто работал в д. Саду, ателье, школе, на почте, медработники,.... У всех пенсии меньше 15000. А в СССР была б максимальная! Вот так нас всех обобрали!
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дядя
21 минуту назад
у меня дед на карьере меловом работал . Получал 220-250. по тем временам очень жирно. В 90х все советские деньги и накопления, как и страна, сгорели. Похоронив надежду на светлое будущее... в 2007 дед получал пенсию 4000-4500р .. это был последний год его жизни
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Пенс
сегодня, 19:16
Пенсионеры платят до 45-50) %от пенсии за ЖКХ.но субсидии дают только тем, у кого пенсии до 16000. У кого 20000+льгота около 2000зимой+проценты с гробовых на вкладе(а как не иметь 100-150тыс) на случай болезни, смерти?!
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Пенсионер
сегодня, 19:08
Не некоторые а все на 11% минимум . Также повысили с 1 апреля плату за мобильную связь минимум на 15% . Где ФАС и правительство ?
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Лиза
сегодня, 18:18
А с июля ещё некоторые платёжки за ЖКХ увеличатся...
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Николай
сегодня, 18:09
Пенсия 20.000 коммуналка зимой почти 9000,еще нужно пропитаться, одеться, аптека. Не всем здоровье позволяет работать на пенсии.
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ded
19 минут назад
Экономить не пробовал? Или ты шмот , как красна девица, каждый месяц новый покупаешь? Мне пенсии 23 хватает ещё и машину заправляю
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я
сегодня, 18:34
полностью поддерживаю
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Николаю
сегодня, 18:32
Пенсионеры платят не более 15% от дохода.
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Таисия
сегодня, 18:41
Пенсионеры платят не более 15% от дохода. Обоснуйте эти 15 %
Ответить
Да не может быть
сегодня, 18:40
Пенсионеры платят не более 15% от дохода. 22% если быть точным
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Липчанин
сегодня, 18:03
И куда от этого податься???
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