Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ

18,5 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в январе-феврале — за год он вырос на 0,5%, сообщает Липецкстат.

В общем объеме услуг традиционно преобладали расходы на ЖКХ – на них пришлось 35% всего объема. Кроме того, 14% составили бытовые услуги, 12% — телекоммуникационные, по 11% — транспортные и медицинские.Непосредственно на бытовые услуги липчане потратили за два месяца 2,6 миллиарда рублей — на 1,7% больше, чем в январе-феврале 2024 года. Здесь 28% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23 — ремонт и строительство жилья и других построек, 13 — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.